IKEA heeft een nieuwe draadloze oplader in het assortiment. Met de IKEA Nordmärke zet je je iPhone half rechtop, zodat je ermee kunt videobellen of films kijken. De oplader is nog niet aangekondigd, maar een tipgever van iCulture heeft 'm al wel gespot in de online winkel.

IKEA Nordmärke van bamboe en textiel

IKEA brengt al heel wat jaren draadloze opladers uit. Ze zijn bijna allemaal voorzien van een plusje, om aan te geven waar je je iPhone moet neerleggen. Ze zien er ook bijna allemaal uit als een ronde schijf, waarbij je kunt kiezen uit de Livboj-serie (goedkoop voor €4,99) en de Nordmärke-serie (iets duurder voor €19,99). Daarnaast heeft IKEA nog een aantal lampen, waarbij de oplader in de voet is ingebouwd, maar die zijn een stuk duurder. Deze nieuwe oplader in de IKEA Nordmärke-serie lijkt te zijn gemaakt voor thuiswerkers: hiermee kun je je iPhone rechtop zetten, zodat je het scherm goed kunt aflezen en tijdens het videobellen goed in beeld bent. Hij kost €12,99.



Net als de eerdere draadloze opladers van IKEA werkt deze uitsluitend op 5 Watt, dus relatief traag. Hij moet het dan ook vooral van z’n uiterlijk hebben, met een basis van bamboefineer en een achterplaat bekleed met stof. “Een stijlvolle uitstraling die mooi past bij de rest van je interieur”, vindt IKEA. Je kunt ‘m op je nachtkastje zetten, zodat je kunt zien hoe laat het is. Of op je bureau, om notificaties meteen te kunnen aflezen. Desnoods in de keuken, bij het aflezen van een recept of tijdens het roeren in de pan.

Ook handig is dat je de iPhone horizontaal of verticaal tegen de achterplaat aan kunt zetten. De lader is Qi-gecertificeerd en geschikt voor de iPhone 8 en nieuwer. Android-gebruikers moeten minstens een Samsung S6 hebben, of een ander geschikt toestel. IKEA kondigde dit voorjaar al nieuwe draadloze laders aan die met stof waren bekleed, maar die hebben we nog niet in de online schappen gezien.

Deze nieuwe, nog niet officieel aangekondigde bureaulader staat al wel online en kost €12,95. Gezien de nieuwe invoerheffingen kan het aantrekkelijk zijn om er eentje in je winkelmand te gooien bij de volgende keer meubelshoppen, in plaats van te wachten op een pakket uit China.

Vorige week schreven we nog over een ander nieuw product bij IKEA, een slimme luchtreiniger die op termijn ondersteuning voor HomeKit krijgt.

Tipgever: David, bedankt!