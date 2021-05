Elago heeft allerlei handige accessoires voor je iPhone. De nieuwste aanwinsten zijn de Elago Charging Stand MS3 en MS4, die beide met MagSafe werken. Deze bekijken we in deze mini-review.

Elago Charging Stand voor MagSafe

Apple verkoopt de MagSafe Charger, maar die kun je alleen plat op je bureau neerleggen. Elago heeft daarom een paar relatief goedkope houders gemaakt, die het aflezen van het scherm iets makkelijker maken. Ze zijn qua design geïnspireerd is op de iMac-voet en zijn dan ook gemaakt van geborsteld aluminium, afgewerkt met siliconenrubber zodat je iPhone krasvrij eraan kan hangen. Belangrijk om te weten: je krijgt de MagSafe Charger (€45) er niet bijgeleverd, dus die zul je nog los moeten aanschaffen en in de houder moeten plaatsen. Met alleen de stand kun je de iPhone niet opladen en ook niet magnetisch vastplakken. Je zult er dus altijd een (los verkrijgbare) MagSafe Charger in moeten stoppen.

Tekst, review en foto's: Gonny van der Zwaag (@gonny). De test is uitgevoerd in mei 2021.



Dit zijn de belangrijkste eigenschappen:

Gemaakt van geanodiseerd, geborsteld aluminium

Geschikt voor iPhone 12-serie (alle modellen)

Verkrijgbaar in zilver, zwart of blauw (Jean Indigo)

MagSafe Charger niet meegeleverd

Makkelijk je scherm aflezen of een FaceTime-gesprek voeren

Kijkhoek niet instelbaar

Kabel kan worden weggewerkt aan de achterkant

Siliconen details, zodat je geen krassen krijgt

Verkrijgbaar voor €25,99 voor MS3 en €25,99 voor MS4

Elago MS3 Charging Stand voor iPhone

Verkrijgbaar in zilver en blauw

De MS3 is de meest eenvoudige houder van de twee. Deze bestaat uit een geknikte plaat aluminium, met een opening voor de MagSafe Charger. Uiteraard is dit met siliconenrubber afgewerkt, zodat de MagSafe Charger goed blijft zitten. De kabel kun je naar achteren laten weglopen. Dit is een vrij simpele oplossing, die echter wel goed werkt. Wij hebben de blauwe uitvoering in Jean Indigo getest, die mooi past bij je blauwe iPhone. Maar hij is er ook in zilverkleur.



De MS3 staat rechts op de foto.

Dit model kost €25,99 en is het meest geschikt als je de houder vaak wilt meenemen, aangezien het net iets compacter is dan het andere model, de MS4.

Elago MS4 Charging Stand voor iPhone

Verkrijgbaar in zwart, zilver en blauw

Op het eerste gezicht lijken beide houders misschien hetzelfde, maar de Elago MS4 bestaat uit een stuk aluminium dat op twee punten is geknikt. Daardoor lijkt je iPhone te zweven. Op de voet kun je kleine items neerleggen, zoals AirPods, oorbellen of batterijen. De kabel werk je weg door een gaatje in de achterkant. Die is net als de houder voor de MagSafe Charger bekleed met siliconenrubber.



De Elago Charging Stand MS4 in zwart, links op de foto, is wel wat gevoeliger voor vingervlekken.

Wil je het meest waar voor je geld, dan kun je het beste voor deze houder kiezen. Hij is wat groter, heeft een afvoersysteem voor kabels en geeft een mooi zwevend effect. De prijs is identiek aan de MS3, maar hij is wat moeilijker in een tas op te bergen. De kijkhoek is vrijwel hetzelfde en is niet aanpasbaar. Dat is jammer, want soms wil je de kijkhoek wat aanpassen. Een scharnier zou misschien een oplossing zijn geweest, maar bij andere fabrikanten die dit gedaan hebben ziet dat er niet altijd mooi uit.

Omdat het magnetisch is kun je de iPhone zowel staand als liggend op de houder plaatsen, of eigenlijk onder elke gewenste rotatie. De fabrikant meldt dat deze houder ook ideaal is voor FaceTime-gesprekken. Omdat de houder vaak laag op tafel staat komt tijdens een FaceTime-gesprek vooral het plafond en de onderkant van je gezicht in beeld en dat is niet altijd even flatteus. Eventueel zou je de houder op een verhoging kunnen zetten, bijvoorbeeld de meegeleverde verpakking. Maar ja, het idee was dat je bureau wat opgeruimder werd door dit accessoire.

Score 8 Elago Charging Stand MS3 en MS4 €25,99 Voordelen + Kwalitatief goed materiaal

Prima design, je kan het scherm goed aflezen

Past qua stijl perfect bij je Apple-producten

Meerdere kleuren, ook blauw Nadelen – MagSafe Charger niet meegeleverd

Kijkhoek niet instelbaar

Conclusie Elago Charging Stand MS3 en MS4 review

We zijn eigenlijk best tevreden over deze accessoires. Ze zijn relatief betaalbaar, zijn prima qua design en materiaalkeuze en je zult er lang plezier van hebben. Wel is het jammer dat je de kijkhoek niet kunt aanpassen. Een model met verstelbare scharnier zou deze stands nog net iets beter hebben gemaakt, maar dat zou waarschijnlijk ten koste zijn gegaan van het strakke design.

Verder noemen we als nadeel het feit dat er geen MagSafe Charger is meegeleverd, maar eigenlijk is dat ook wel logisch. Die heeft een retailprijs van €45 en zou de houder onnodig duur hebben gemaakt. De meeste mensen die interesse hebben in een MagSafe-houder hebben de lader al.

