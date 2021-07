Bij afspraken in de iPhone-agenda kun je meteen de locatie invullen. Je kunt dan makkelijker een route plannen naar de afspraak of tijdig een waarschuwing krijgen.

Afspraken met locatie

Zou het niet handig zijn om bij afspraken in je agenda meteen een kaartje te zien, waar je moet zijn? Vooral bij afspraken op onbekende plekken hoef je minder te zoeken naar de locatie en bovendien kun je tijdig een waarschuwing krijgen als het tijd is om te vertrekken. Deze tip legt uit hoe het werkt.

Locaties in de iPhone-agenda bekijken

Als je een afspraak toevoegt aan de agenda, dan kun je meteen ook een locatie invullen. Het is slim om dat te doen, omdat die extra informatie het makkelijker maakt om tijdig op de afspraak te arriveren.

Locatie toevoegen aan een afspraak

Zo werkt het:

Open de Agenda-app op je iPhone of iPad. Voeg met het plusteken een nieuwe afspraak toe en vul een titel in. Tik op het veld Locatie of videogesprek. Je kunt nu handmatig een adres invoeren of je huidige locatie toevoegen. Sla de afspraak op.

Als je op een later moment de afspraak bekijkt, dan zul je zien dat er onderin het scherm een kaartje staat met de locatie. Tik op het kaartje om Apple Kaarten te openen en een route te plannen naar de afspraak.

Als je de locatie hebt ingevuld kun je ook gemakkelijk de reistijd bekijken in de agenda en een melding ontvangen als het tijd is om te vertrekken. Gebruik je CarPlay, dan wordt automatisch de navigatie gestart zodra je je iPhone aan je systeem verbindt. Zo kom je nooit meer te laat op je afspraken!

Bekijk ook Reistijd tonen bij agenda-afspraken in iOS en macOS In iOS en macOS kun je reistijd tonen bij afspraken die je in de agenda maakt. Je weet dan precies hoe laat je moet vertrekken en de reistijd wordt ook geblokkeerd in je agenda als bezet. Lees hier hoe je dat instelt.