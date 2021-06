Met abonnementen op Podcasts hoor je geen reclames meer en krijg je toegang tot speciale afleveringen. Lees hier hoe je je kunt abonneren op een show of kanaal.

Begin 2021 kondigde Apple aan dat je podcast-abonnementen kan gaan afsluiten op kanalen en shows. Hiermee kun je voor een vast maandbedrag naar alle afleveringen luisteren, zodat je je favoriete podcastmakers financieel kunt steunen. De functie is inmiddels te gebruiken en we leggen je in dit artikel uit hoe je je kunt abonneren op podcastshows en kanalen.

Zo zien abonnementen eruit

Voorheen waren alle shows in de podcast-app gratis te beluisteren. Dat is nu niet meer het geval, maar je kunt nog steeds gratis podcasts luisteren in de Apple Podcasts-app. Daarnaast zijn er extra’s waar je voor moet betalen.

Je kunt gemakkelijk checken of de extra’s van een show geld kosten en vervolgens abonnee worden. De meeste podcastmakers kiezen ervoor om je eerst een week of maand gratis te laten luisteren. Je kunt er ook voor kiezen om je te abonneren op een kanaal, bestaande uit meerdere shows die betaald zijn. Je krijg dan geen reclame meer of je krijgt extra afleveringen.

Goed om te weten: de betaalde functies gelden alleen voor Apple’s Podcasts-app. Als je een andere podcast-app gebruikt heb je geen toegang tot de extra diensten.

Shows of kanalen waar je abonnee van kunt worden herken je aan de knoppen Probeer gratis of Abonneer, terwijl niet-betaalde shows je meteen laten luisteren via de Nieuwste aflevering-knop. Je ziet altijd de maandprijs vermeld bij het abonnement. De prijzen variëren een beetje tussen de €0,99 tot €4,99 per maand.

Zo abonneer je je op shows en kanalen in Apple Podcasts

Het stappenplan hieronder legt uit hoe je je kunt abonneren op een betaalde podcastdienst.

Kies een show of kanaal dat je kunt volgen voor een maandbedrag. Tik bovenaan de pagina op de knop Probeer gratis of Abonneer. Tik hierna op Abonneer en vul het wachtwoord van je Apple ID in of gebruik Face ID of Touch ID om je aankoop te bevestigen. De balk bovenaan de pagina van de show of het kanaal verandert nu naar Abonnee editie.

Hoe je betaalt voor je abonnementen, kun je zelf bepalen: via je creditcard, iTunes-tegoed of een andere betaalmethode. Kanalen waarvoor je betaalt, verschijnen op het Luister nu-tabblad onder het kopje Mijn Kanalen. Wil je je betaalde lidmaatschap beëindigen? Lees hieronder hoe je dat precies doet.

Bekijk ook App-abonnementen opzeggen: zo kom je er vanaf Steeds meer apps gebruiken abonnementen voor extra functies. Je kunt het lidmaatschap automatisch verlengen of tijdig opzeggen en in deze tip lees je hoe dat werkt.

Meer Apple Podcasts

Wil je meer tips over Apple Podcasts? Lees dan zeker deze artikelen over de podcast-app van Apple!