Het is helemaal niet nodig om naar het buitenland te gaan om te genieten van je vakantie. In deze gids verzamelen we apps die je helpen met het plannen van een vakantie in eigen land. Van hotels tot dagjes weg en van restaurants tot navigatie.

Beste apps voor vakantie in eigen land

Vanwege het coronavirus zoeken we het deze zomer steeds meer in eigen land. Hoewel het wel toegestaan is om naar het buitenland te gaan, geldt er voor veel landen nog altijd een veiligheidswaarschuwing. Gelukkig is er in Nederland en België ook genoeg te doen. Deze apps kunnen jou helpen met het plannen van een vakantie in Nederland.



Vervoer: navigatie en meer

Als je van plan bent om binnen de landsgrenzen te blijven, zijn apps om vliegtickets te boeken niet echt nodig. Gelukkig zijn er wel allerlei andere apps die in dit geval van pas komen.

Als je met de auto op stap gaat, zijn er diverse navigatie-apps voor je iPhone en iPad. Een offline navigatie-app is niet per se nodig, maar gelukkig zijn er nog diverse andere apps met online verbinding met actuele verkeersinformatie en nog veel meer. Qua navigatie maken wij vooral gebruik van Apple Kaarten en Google Maps, maar ook Waze, TomTom en HERE WeGo zijn aanraders. De laatste twee bieden ook offline kaarten, mocht je dat toch liever hebben. Om te voorkomen dat er bij thuiskomst een stapel verkeersboetes op de deurmat ligt, gebruiken we Flitsmeister. De app waarschuwt niet alleen voor (mobiele flitsers), maar ook voor gevaarlijke spoorwegovergangen, ambulances en meer. Wil je graag met CarPlay navigeren? Dan zijn ook daar apps voor beschikbaar.

Kaarten (gratis, iPhone/iPad/ Watch , iOS 10.0+) - Standaard Kaarten-app met duidelijke navigatie. Niet het beste voor het zoeken van interessante plekken.

Waze navigatie & Live verkeer (gratis, iPhone/iPad, iOS 11.0+) - Een favoriet van veel iCulture-lezers. Deze navigatie-app heeft een hechte community die flitsers en meer meldt.

Flitsmeister (gratis, iPhone + IAP , iOS 11.0+) - Flitsers, parkeren, verkeerswaarschuwingen en meer.

Bekijk ook iCulture vergelijkt: Navigeren met CarPlay, deze navigatie-apps zijn geschikt Dankzij CarPlay kun je makkelijk navigeren met apps via het scherm in je auto. Welke CarPlay navigatie-apps zijn er en welke functies ondersteunen ze? In deze gids zetten ze voor je op een rijtje en vergelijken we de CarPlay navigatie-apps.

Verblijf: hotels, kamperen, bungalows

Als je voor je vakantie in Nederland er langer op uit wil gaan, zul je een verblijfplaats moeten zoeken. Dat kan een hotel zijn, maar je kan natuurlijk ook gaan kamperen of er met de camper op uit trekken. Wil je liever een vakantiehuisje boeken, dan kan dat natuurlijk ook. Voor alle vormen van verblijf zijn diverse apps beschikbaar. Als je na een dag op stap graag voor dezelfde avond nog een hotel zoekt, dan is Hotel Tonight een geschikte app. De naam zegt het al: met de app vind je snel een hotel die voor dezelfde dag (en nacht) nog beschikbaar is.

Hotel Tonight: Hotelkortingen (gratis, iPhone/iPad, iOS 11.0+) - Snel een hotel boeken voor dezelfde dag, maar ook voor de komende week.

Campercontact (gratis, iPhone + IAP , iOS 9.0+) - Nederlandse app voor kampeerplaatsen in meer dan 50 landen, dus ook gewoon in Nederland en België.

Bekijk ook Beste camping- en kampeerapps voor iPhone en iPad Ga je kamperen met tent, camper, caravan of vouwwagen? Met deze apps voor iPhone en iPad haal je het maximale eruit. Campings zoeken, voorzieningen bekijken en beoordelingen lezen: zo kom je nooit meer op een ongezellige camping terecht.

Eten en drinken: restaurants en meer

Lekker eten staat voor veel vakantiegangers centraal en ook daar kunnen apps je bij helpen. Zeker nu aangeraden wordt om van tevoren te reserveren, kan een app daar goed bij helpen. In Nederland is TheFork verreweg de populairste restaurantapp waar de meeste restaurants bij aangesloten zijn. Maar als je liever een snelle hap wil omdat je nog een lange weg te gaan hebt, zijn er ook diverse fastfoodapps voor de iPhone beschikbaar.

Blijf je veelal thuis en wil je eens experimenteren met lekker eten en iets nieuws maken? Er zijn allerlei receptenapps die je daarbij kunnen helpen. Kitchen Stories is een bekende en gewaardeerde app die vol staat met recepten. Als je tijdens de vakantie eindelijk eens wat meer tijd hebt om uitgebreid te tafelen, dan heeft deze app wat aardige kooksuggesties.

TheFork- reserveer restaurants (gratis, iPhone/iPad, iOS 10.0+) - Meest uitgebreide restaurantapp voor uiteten in Nederland.

McDonald's (gratis, iPhone, iOS 11.0+) - De bekendste fastfoodketen. Heeft langs de snelweg de meeste vestigingen voor een snelle hap.

Kitchen Stories (gratis, iPhone/iPad/ Watch / TV + IAP , iOS 11.4+) - Veel inspiratie om nieuwe recepten te koken.

Uitjes: pretparken, dierentuinen en meer

Een dagje pretpark, dierentuin of museum zorgt voor de nodige ontspanning, maar het is wel verstandig om vooraf de drukte in de gaten te houden of om een plekje te reserveren. Met diverse apps is dat mogelijk. Ook op de dag zelf komt een app goed van pas, bijvoorbeeld voor een route door het park of om te kijken wat er wel en niet open is. Er zijn ook apps die gespecialiseerd zijn in het aanbieden van korting op allerlei dagjes uit.

Efteling (gratis, iPhone, iOS 11.0+) - Bekijk de plattegrond, reserveer een plek en check de openingstijden en menu’s van restaurants.

Rijksmuseum (gratis, iPhone/iPad, iOS 11.0+) - Altijd al eens naar het Rijksmuseum willen gaan? Misschien is deze zomer dan je kans.

Diergaarde Blijdorp (gratis, iPhone/iPad, iOS 10.3+) - Kinderen vinden een dagje naar de dierentuin altijd een succes.

Social Deal - Dé beste deals (gratis, iPhone/iPad, iOS 9.0+) - Deals voor allerlei dagjes uit: van wellness tot hotels en restaurants.

Activiteiten: wandelen, zwemmen, fietsen en meer

Liever iets actiefs in de natuur doen? Ook daarvoor hebben we diverse apps die het nog nét even wat leuker maken. Of je nu graag door de natuur wandelt, wil zwemmen met je Apple Watch of op het strand wil liggen: je iPhone en Apple Watch kunnen je daar bij helpen. Wil je erop uit trekken op de fiets? Er zijn talloze apps met routes, kaarten en informatie over mooie tochten. Ideaal dus als je je vakantietijd sportief wil doorbrengen.

Wandelen (gratis, iPhone + IAP , iOS 9.0+) - Deze app is gespecialiseerd in wandelen in Nederland.

, iOS 9.0+) - Deze app is gespecialiseerd in wandelen in Nederland. Buienalarm (gratis, iPhone/iPad/ Watch + IAP , iOS 9.3+) - In Nederland is niets zo veranderlijk als het weer. Voor een sportieve activiteit hoeft het echt geen 30 graden te zijn, maar het is wel zo fijn als het droog blijft. Met deze app weet je het.

+ , iOS 9.3+) - In Nederland is niets zo veranderlijk als het weer. Voor een sportieve activiteit hoeft het echt geen 30 graden te zijn, maar het is wel zo fijn als het droog blijft. Met deze app weet je het. Komoot - Fiets & Wandelkaarten (gratis, iPhone/iPad/ Watch + IAP , iOS 11.4+) - Fietstochten in deze van oorsprong Duitse app.

Zijn deze apps voor vakantie in Nederland niet genoeg? In onze uitgebreide vakantiespecial vind je nog veel meer lijsten met handige apps voor op vakantie.