Een beetje cultuur opsnuiven? Met deze apps voor iPhone en iPad vind je leuke tentoonstellingen en musea, kunst en cultuur voor een dagje uit in Nederland of daarbuiten.

Apps voor musea, kunst en cultuur

Als het regent of als je zin hebt om iets leuks te doen, dan is een museum, tentoonstelling of cultureel festival altijd een aanrader. Ook tijdens de vakantie komt er altijd wel een moment dat je iets wilt gaan doen. In elke regio zijn mooie dingen te vinden en met deze lijst helpen we je op weg.

Maar waar moet je beginnen? Hoe vind je de leukste exposities? En hoe kom je meer te weten over de kunst die je onderweg tegenkomt? Om te zorgen dat je niet achteloos voorbijloopt aan de mooiste topstukken hebben we deze lijst van museum-, kunst- en cultuurapps voor je opgesteld. Zo weet jij altijd waar je moet zijn. Vermijd echter de toeristische, commerciële apps over populaire musea. Vaak zijn dit niet-officiële apps die alleen info bieden als je een in-app aankoop betaalt.

Musea gebruiken steeds vaker apps om het bezoek te verrijken met een audiotour of aanvullende informatie. Soms zitten er spelletjes of een speurtocht in. Vooral het Rijksmuseum heeft een mooie app, waar veel geld en tijd in is gestopt. Je kunt er tours in verschillende talen mee volgen. Een nadeel is dat kunst- en cultuurapps vaak met veel enthousiasme worden uitgebracht, maar daarna niet meer worden bijgewerkt. Misschien heeft dat te maken met subsidies, of met het feit dat apps maken uiteindelijk niet de core business van musea is.

Er zijn ook enkele overkoepelende museum-apps. Ook zijn er apps die alleen gedurende bepaalde tijd te gebruiken zijn, bijvoorbeeld tijdens de Haagse en Amsterdamse museumnacht of die speciaal voor een tentoonstelling zijn gemaakt. Laat je verrassen met de iPhone in de hand!

Rijksmuseum

Het Rijksmuseum in Amsterdam ontvangt jaarlijks miljoenen bezoekers. Als je zin hebt om er ook een kijkje te gaan nemen, neem dan je iPhone of iPad mee. Als bezoeker heb je de keuze uit verschillende rondwandelingen, die je kunt volgen in een lange of korte variant. Per rondwandeling vind je plattegronden, filmpjes en de optie om kunstwerken als favoriet te markeren.

Naturalis

Met de museumapp van Naturalis ontdek je allerlei leuke weetjes. En met de speciale tours bekijk je het museum met andere ogen! De nieuwe topstukkentour leidt je langs alle hoogtepunten van de collectie.

Smartify

Met de app Smartify kun je kunstwerken scannen, waarbij resultaten op basis van AI worden getoond. Je krijgt dan aanvullende info over het werk en de artiest te zien. De app is gratis maar is toch heel compleet: er zitten meer dan 2 miljoen kunstwerken in. Richt je iPhone op het kunstwerk en het wordt automatisch herkend. Ook kun je luisteren naar audiotours voor je favoriete collecties. Je krijgt ook elke dag aanbevelingen voor kunstwerken, die door kenners zijn uitgekozen. Smartify werkt samen met musea en galerieën om te zorgen dat het qua copyright goed is geregeld.

Museum Inspecteurs

Een app die leuk is voor kinderen tussen 6 en 12 jaar. Laat zien dat je veel musea hebt bezocht, laat weten wat je vindt en zo ontstaat een lijst van de leukste musea voor kinderen. Er staan meer dan 1200 musea in, waarbij je de term museum heel ruim kunt nemen. Ook Madame Tussaud’s en de Nieuwe Kerk staan erin. Bij elk museum krijg je 12 korte vragen voorgeschoteld, om aan te geven hoe leuk je het vond. Je kunt daarbij ook foto’s van het museum uploaden. De app toont een top 10 en een kaart, maar je kunt ook handmatig zoeken. Helaas niet meer zo vaak bijgewerkt.

Google Arts & Culture

Arts & Culture is een app van Google waarmee je collecties van musea van over de hele wereld kunt bekijken. Je kunt overzichten met kunstenaars bekijken en kunststromingen, maar ook historische figuren en gebeurtenissen. Kunstobjecten zijn te filteren op kleur en op tijdsperiode.

Google werkt voor Arts & Culture samen met meer dan 1000 verschillende musea, waaronder het Van Gogh Museum, Het Anne Frank Huis en het Rijksmuseum. Je kunt met de app zo’n 200.000 objecten uit het Rijksmuseum bekijken en via Google Street View door de gangen van het gebouw lopen. Met een Google Cardboard-optie kun je veel van deze Street View-tours ook in Virtual Reality beleven.

MuseumTV

MuseumTV is een video on demand-platform, dat kunst en erfgoed voor een groter publiek toegankelijk wil maken. Ook wil MuseumTV het bereik voor musea vergroten, met name voor de kleinere en onbekendere musea die niet zoveel marketingbudget hebben. Daarnaast doen er grote namen aan mee, zoals het Rijksmuseum, Van Gogh en Kröller Müller. In de app vind je mini-documentaires van tientallen musea en erfgoed-locaties, zodat je je alvast kunt oriënteren op een bezoekje.

Meer apps voor kunst en musea

Second Canvas Mauritshuis (gratis, iPhone/iPad/ TV , iOS 10.0+) - Een aanvullende app voor de collectie van het Mauritshuis.

, iOS 10.0+) - Een aanvullende app voor de collectie van het Mauritshuis. Antwerp Museum App (gratis, iPhone/iPad, iOS 10.0+) - De gids voor Antwerpse musea en daarbuiten.

Rembrandt Reality (gratis, iPhone/iPad, iOS 11.0+) - Een door Nationale Nederlanden gesponsorde Rembrandt-app. Krijgt niet meer zo vaak een update.

Heineken Experience (gratis, iPhone, iOS 10.0+) - Tja, of het een museum is, daar kun je lang over discussiëren. Maar populair is het wel, Heineken Experience. Krijgt niet veel updates meer.

NMM New Dawn (gratis, iPhone, iOS 8.0+) - Duik in de militaire geschiedenis van dit museum op Vliegbasis Soesterberg. Je krijgt opdrachten, waarbij je bijvoorbeeld geheime boodschappen moet ontcijferen. Heeft recent geen updates meer gekregen.

Dit artikel is onderdeel van de iCulture Vakantiespecial. Heb je opmerkingen of suggesties? Stuur dan een reactie via onderstaande rapportagelink!.