Een leuk dagje uit in Nederland? Met deze iPhone en iPad apps ontdek je activiteiten en evenementen in eigen land. Leuk voor een voordelig dagtocht of uitstapje in eigen land.

Dagje uit in eigen land

Voor een dagje uit in eigen land kun je natuurlijk prima je iPhone en iPad gebruiken. Met de apps in dit overzicht kom je op ideeën om er een dagje op uit te trekken met het hele gezin of met een groep vrienden. We hebben ook lijsten met apps voor dierentuinen en pretparken, waarmee je ook een leuke dag kunt beleven. Met onderstaande lijst richten we ons meer in het algemeen op dagjes uit: apps om je te helpen om leuke activiteiten en evenementen en bezienswaardigheden in Nederland te vinden (en soms ook een goede deal te scoren).

Social Deal

Social Deal is een app met veel deals voor een dagje weg in heel Nederland. Er zijn deals verkrijgbaar in diverse categorieën. Zo kun je met korting naar een dierentuin of pretpark. Maar ook voor restaurants en wellness-centra zijn er deals te scoren. En als je een nachtje weg wil, kan het ook de moeite zijn om even in de app te bekijken. Social Deal biedt namelijk ook hoteldeals aan. Niet alleen in Nederland, maar ook in een aantal steden in België en Duitsland. Een uitje voor een groep boeken kan ook. Handig voor als je een teamuitje voor je werk of vereniging moet boeken. De app en site laat je een account aanmaken met Log in met Apple, zodat je niet per se je eigen e-mailadres door hoeft te geven. Ook maakt dit het inloggen makkelijker en veiliger.

VakantieVeilingen.nl

Een dagje naar het Walibi met zijn tweeën, paintballen met het hele gezin, een luxe hotelovernachting in eigen land of op het laatste moment nog een leuk festival meepikken. De inmiddels welbekende site VakantieVeilingen.nl biedt al jaren veel meer dan alleen vakanties. Bij de gelijknamige app is dat niet anders, die zit tjokvol interessante aanbiedingen, variërend van overnachtingen in hotels en bungalowparken tot stedentrips en etentjes in restaurants.

Vakantievierders die in eigen land blijven hebben vooral een grote kans van slagen bij de categorieën avondje uit en dagje weg, waar last minute geboden kan worden op uitstapjes variërend van dierentuinen en sportevenementen tot concerten en musicals. En wie een beetje tactisch biedt kan daar nog een flinke duit op besparen ook. Tip: begin pas met bieden als de veiling in zijn laatste seconden is. Wil je er zeker van zijn dat je de veiling wint, zet dan niet te laag in.

Groupon

Net als Social Deal en VakantieVeilingen biedt Groupon aanbiedingen op diverse uitjes. Niet alleen restaurants en hotels, maar ook toegangstickets tot van alles en nog wat. Met de app van Groupon hou je alle gekochte tickets bij de hand en je kan filteren op allerlei soorten activiteiten en uitjes. Je kan ook zoeken naar deals bij jou in de buurt, door toestemming te geven tot je locatie. Handig als je al ergens bent en een activiteit in de buurt zoekt voor niet al teveel geld.

Uitjes: pretparken, dierentuinen en meer

Een dagje pretpark, dierentuin of museum zorgt voor de nodige ontspanning, maar het is wel verstandig om vooraf de drukte in de gaten te houden of om een plekje te reserveren. Met diverse apps is dat mogelijk. Ook op de dag zelf komt een app goed van pas, bijvoorbeeld voor een route door het park of om te kijken wat er wel en niet open is. Er zijn ook apps die gespecialiseerd zijn in het aanbieden van korting op allerlei dagjes uit.

Efteling (Gratis, iPhone, iOS 13.0+) - Bekijk de plattegrond, reserveer een plek en check de openingstijden en menu’s van restaurants.

Rijksmuseum (Gratis, iPhone/iPad, iOS 12.0+) - Altijd al eens naar het Rijksmuseum willen gaan? Misschien is dit dan nu het goede moment.

Diergaarde Blijdorp (Gratis, iPhone/iPad, iOS 13.0+) - Kinderen vinden een dagje naar de dierentuin altijd een succes.

Activiteiten: wandelen, zwemmen, fietsen en meer

Liever iets actiefs in de natuur doen? Ook daarvoor hebben we diverse apps die het nog nét even wat leuker maken. Of je nu graag door de natuur wandelt, wil zwemmen met je Apple Watch of op het strand wil liggen: je iPhone en Apple Watch kunnen je daar bij helpen. Wil je erop uit trekken op de fiets? Er zijn talloze apps met routes, kaarten en informatie over mooie tochten. Ideaal dus als je je vakantietijd sportief wil doorbrengen.

Wandelen (Gratis, iPhone + IAP , iOS 11.0+) - Deze app is gespecialiseerd in wandelen in Nederland.

Buienalarm (Gratis, iPhone/iPad/ Watch + IAP , iOS 11.0+) - In Nederland is niets zo veranderlijk als het weer. Voor een sportieve activiteit hoeft het echt geen 30 graden te zijn, maar het is wel zo fijn als het droog blijft. Met deze app weet je het.

Komoot: Fiets- en Wandelroutes (Gratis, iPhone/iPad/ Watch + IAP , iOS 14.0+) - Fietstochten in deze van oorsprong Duitse app.

Klompenpaden (Gratis, iPhone/iPad, iOS 10.0+) - Ontdek mooie plekjes in Utrecht en Gelderland. De mooiste wandelingen over boerenland en landgoederen. Rugzak op en gaan!

