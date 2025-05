Apple Kaarten schakelt bronnen van experts in om gebruikers te helpen bij het vinden van locaties zoals restaurants. Het is een aanvulling op beoordelingen van gebruikers.

Je kan in Apple Kaarten locaties beoordelen die je bezocht hebt, zoals een restaurant, museum of pretpark. Daarnaast gebruikt Apple’s Kaarten-app ook nog andere bronnen zoals Yelp en Tripadvisor, waar reviews van bezoekers geplaatst worden. Maar dergelijke beoordelingen kunnen een vertekend beeld geven: de meeste mensen zijn sneller geneigd om bij een negatieve ervaring een beoordeling te geven dan bij een positieve ervaring. Nu heeft Apple aangekondigd dat er nog een extra beoordeling bij komt, namelijk van experts van bijvoorbeeld MICHELIN.

Beoordeling van experts in Apple Kaarten

De uitrol van beoordelingen van experts in Apple Kaarten begint in de VS, maar moet op den duur ook naar andere landen en regio’s komen. Apple werkt hiervoor samen met MICHELIN (ook voor Green Star en Bib Gourmand restaurants), maar binnenkort ook met The Infatuation en Golf Digest voor beoordelingen van golfbanen. De expertbronnen worden niet alleen gebruikt om hun beoordeling te tonen, maar ook bij de omschrijving en afbeeldingen van de locatie. Zo krijg je dus een veel completer beeld van bijvoorbeeld een restaurant, omdat je zowel de foto’s en beoordelingen van doorsnee bezoekers als experts vindt.

Op de locatiepagina van bijvoorbeeld een restaurant zie je het aantal sterren dat door de MICHELIN-gids gegeven is, naast de beoordeling op sites als OpenTable. Daarnaast kun je de beoordelingen gebruiken bij de filteropties in de zoekfunctie, zodat je bijvoorbeeld dat ene MICHELIN-restaurant in de stad kan vinden. Daarnaast zegt Apple dat het bij sommige hotels ook mogelijk wordt om direct vanuit de Kaarten-app een reservering te maken. Binnenkort kun je ook via MICHELIN een restaurant reserveren in Apple Kaarten.

De expertbeoordelingen in Apple Kaarten zijn vanaf nu beschikbaar in de VS en komt op den duur dus ook naar andere landen. Er is geen software-update nodig en het is dus ook geen onderdeel van bijvoorbeeld iOS 19. Mocht je dus binnenkort in de VS zijn en een keertje op topniveau willen dineren, dan kan Apple Kaarten je daarbij helpen.