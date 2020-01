Hardloop-apps voor de Apple Watch

De Apple Watch legt meer dan ooit de nadruk op sporten en fitness. Bovendien zit er in recente modellen een GPS-chip, zodat je zelfstandig je hardlooproute kunt vastleggen zonder de iPhone mee te nemen. Maar welke app gebruik je dan? In dit overzicht vind je de meest geschikte Apple Watch-apps voor hardlopers. Lees ook ons overzicht van apps voor beginnende hardlopers, voor als je liever wel je iPhone meeneemt tijdens het hardlopen.



Hoewel de Apple Watch geen puur sporthorloge is, heb je wel steeds meer mogelijkheden om ermee te gaan sporten. Met apps kun je precies functies toevoegen die je zoekt, zoals het meten van je tempo en afstand, trainen op basis van hartslag en intervaltrainingen. Er is een speciale Nike+ versie van de Apple Watch, maar die heb je niet nodig om met de Apple Watch te kunnen hardlopen. Dit model biedt namelijk dezelfde functies als de standaarduitvoering, maar met een iets ander horlogebandje.

Zoek je een native Apple Watch-app waarmee je kunt hardlopen zonder je iPhone mee te nemen, dan komen apps zoals Apple Workout, Runkeeper, Strava en Nike+ Run Club in aanmerking. Op alle Apple Watch-modellen kun je onderstaande apps installeren, maar alleen met een Apple Watch Series 2 of nieuwer beschik je over zelfstandige GPS. Houd er wel rekening mee dat de Apple Watch vrij simpele functionaliteit voor hardlopers biedt ten opzichte van sporthorloges van bijvoorbeeld Garmin en Polar. Gaandeweg komt er gelukkig wel steeds meer keuze in apps die net iets meer te bieden hebben.

#1 Apple Workout voor Apple Watch

Eigenlijk heb je geen aparte app nodig om met de Apple Watch te kunnen hardlopen. Standaard vind je namelijk al de Workout-app op het horloge waarmee je kunt wandelen, hardlopen, fietsen en talloze andere sporten doen. Je denkt misschien dat je met een app van een gespecialiseerde partij beter af bent, maar toch heeft de Workout-app wel wat handige extra’s te beiden. Zo kun je precies aangeven wat je tijdens het hardlopen op je scherm wilt zien: huidige tempo, hartslag, tijdsduur, gemiddelde tempo, actieve calorieën of totale calorieën. Jij bepaalt in welke volgorde ze staan en hoeveel informatie er op het scherm verschijnt.

Vanaf de wijzerplaat kun je snel een nieuwe workout starten, waarbij je kunt kiezen uit binnenshuis of buitenshuis hardlopen. Je kiest een open doel of een doel op basis van tijd, afstand of calorieën. Je kunt ook zien wat je de laatste keer hebt gedaan en op basis daarvan je prestatie verbeteren.

Tijdens het hardlopen zie je alle statistieken. Heb je gekozen voor minder informatie op het scherm, dan kun je ook aan de Digital Crown draaien om door data zoals hartslag en afstand te bladeren. Verder heb je de mogelijkheid om je scherm tijdens het sporten te blokkeren. Deze functie is eigenlijk bedoeld voor zwemmers, waarbij het water onbedoelde schermaanrakingen kan veroorzaken, maar kan ook handig zijn tijdens sporten op het droge. Bij het hardlopen herkent de app automatisch wanneer je stilstaat en pauzeert dan de workout. Loop je verder, dan gaat de teller weer lopen. Vanaf watchOS 5 kan de Apple Watch ook herkennen dat je aan het sporten bent zonder dat je de Workout-app hebt gestart. Je krijgt een melding met de vraag of je aan het sporten bent. Als je dat bevestigt loopt de teller vanaf het moment dat je ongeveer begon met sporten, zodat de verzamelde data netjes bij elkaar komt en niet als verschillende sportsessies.

Na afloop zie je afstand, tijdsduur, gemiddeld tempo, gemiddelde hartslag en nog wat andere waarden. Helaas kun je geen eerdere statistieken opvragen. Sterker nog: er is op de Apple Watch helemaal niets meer terug te vinden van trainingen van afgelopen dagen. Zodra je op Gereed tikt zijn de gegevens weg, al kun je ze natuurlijk nog wel opvragen via de iPhone-app.

Apple’s Workout-app synchroniseert alle data met HealthKit, zodat je het ook kunt inlezen in apps van derden die dit ondersteunen.

#2 Strava voor Apple Watch

Strava is bekend als fiets-app, maar je kunt deze app ook prima gebruiken om te hardlopen. Vlak na een losstaande Android Wear 2.0-app van Stra va verscheen er ook een Apple Watch-versie die zonder iPhone te gebruiken is. Daarvoor heb je uiteraard wel een Apple Watch Series 2 of nieuwer nodig. De app toont je afstand, tempo en hartslag duidelijk op het scherm tijdens het hardlopen.

Heb je een eerste generatie Apple Watch, dan kun je deze app nog steeds gebruiken, maar zul je wel een iPhone op zak moeten hebben. In dat geval zie je afstand, tijdsduur, rondetijden en hartslag gewoon op het scherm zonder dat je je iPhone erbij hoeft te pakken. Je kunt voor vertrek zien hoeveel kilometers je die week al hebt gelopen en na het lopen zie je het gemiddelde tempo. Voor meer statistieken kun je het beste je iPhone erbij pakken.

Tijdens het hardlopen zie je de tijdsduur bovenin het scherm, middenin het actuele tempo en onderin de afstand en je actuele hartslag. Helaas kun je dit niet aanpassen, zoals bij de Workout-app van Apple zelf. Wat je wel kan instellen is een automatische pauze als je even stilstaat. Je doet dit eenvoudig door in de Apple Watch app naar rechts te vegen en de optie aan te zetten.

Gebruikers melden dat het tempo meestal iets lager ligt dan op een GPS-sporthorloge, waardoor de Strava-app minder geschikt is voor serieuze sporters die aan een scherpe PR werken.

#3 Runkeeper voor Apple Watch

Runkeeper was er eind 2016 al vroeg bij met het ondersteunen van de ingebouwde GPS-functie van de Apple Watch Series 2. Je kunt dus met een gerust hart gaan hardlopen, zonder dat je je iPhone mee hoeft te nemen. Je kunt ook je afstand vastleggen als je op een loopband staat, net als bij de apps van Nike+ en Endomondo.

Voordat je vertrekt kun je een workout maken. Er zitten al drie voorgedefinieerde workouts in, namelijk een 20 minuten durende gemakkelijke workout, een afstand van 3,6 kilometer en een kortere afstand van 3,2 kilometer met tussentijds wandelen. Waarom er voor deze wat willekeurige afstanden is gekozen is ons een raadsel, maar ze zijn wel ideaal voor beginnende hardlopers. In de app kun je gemakkelijk zelf workouts maken, die je synchroniseert met de Apple Watch. Zo kun je gemakkelijk intervaltrainingen maken, waarbij je helaas geen kortere afstanden dan 250 meter kunt instellen. Ook kun je geen intervallen maken op basis van afstand én tijdsdoelen. Maar los daarvan geeft Runkeeper je veel mogelijkheden om bijvoorbeeld een trainingsschema uit een tijdschrift in te voeren.

Voordat je wegrent kun je ook nog een gewenst tempo en een maximale hartslag instellen. Tijdens het hardlopen zien je bovenin de tijdsduur en de sterkte van het GPS-signaal, middenin zie je afstand en huidige tempo, terwijl onderin het gemiddelde tempo en je hartslag te zien zijn. Alle statistieken moet je via de iPhone-app bekijken. Runkeeper is prima te gebruiken zonder je iPhone, maar dan moet je wel de Apple Watch Series 2 of nieuwer hebben. Je kunt de app snel starten vanaf de wijzerplaat van je horloge.

#4 Nike+ Run Club voor Apple Watch

Nike+ Run Club hanteert sinds kort de afkorting NRC, een naam die voor Nederlanders wat onhandig in de oren klinkt omdat we NRC vooral kennen als krant. De nauwe samenwerking tussen Apple en Nike heeft geleid tot een speciaal model van de Apple Watch, die technisch gezien identiek is aan de normale uitvoering en ook qua prijspeil hetzelfde is. De enige extra’s zijn het speciale horlogebandje met perforaties en een setje wijzerplaten in Nike-lettertype.

De app laadt snel, is makkelijk in gebruik en straalt de kenmerkende Nike-stijl uit. Vanaf de wijzerplaat van de Apple Watch kun je snel een training starten, waarbij je de keuze hebt uit een ‘Quick Start’, dezelfde instellingen als je laatste training of een zelfgekozen afstand of snelheid. Voor hardlooptrainingen op basis van snelheid heb je wel je iPhone nodig.

Wil je steeds verder en sneller, dan is de functie ‘Match Your Last Run’ een handige optie. Je kunt proberen om de afstand of snelheid van je laatste training te verbeteren. Tijdens het lopen zien je tempo, hartslag, tijdsduur en afstand. Door aan de Digital Crown te draaien kun je wisselen tussen tempo en afstand. Je krijgt geen gemiddeld tempo te zien en de app is wat minder geschikt voor trainen op basis van hartslag. Na het hardlopen krijg je een samenvatting met de belangrijkste statistieken te zien, waaronder de totale afstand die je gelopen hebt en het aantal trainingen. Wil je meer zien, dan is de iPhone-app de aangewezen plek.

De Apple Watch-app van Nike+ Run Club is ook te gebruiken op een loopband, maar is niet zo heel nauwkeurig. Wel leuk is het feit dat Nike je regelmatig herinnert met de vraag: ‘Are we running today?’ De instellingen hiervoor zijn helaas wel beperkt. Als je eerder op de dag al gelopen hebt, krijg je nog steeds de tekst in beeld en bovendien kun je niet exact aangeven hoe laat je de herinnering wilt ontvangen. Erg slim is het dus niet.

#5 Runtastic Pro voor Apple Watch

Runtastic is tegenwoordig onderdeel van Adidas en dat is ook te zien aan de naam. Het betekent overigens ook dat de al langer bestaande Adidas miCoach-app niet verder zal worden ontwikkeld. Er zal dus ook geen native Apple Watch-app meer verschijnen van Adidas miCoach, waardoor je aangewezen bent op Runtastic.

Het startscherm van Runtastic Pro voor Apple Watch is vrij simpel. Je kiest je activiteit en geeft aan of je Live Tracking wilt inschakelen, zodat vrienden je locatie kunnen volgen. Verder kun je aangeven of je gesproken aanwijzingen wilt horen. Tijdens het lopen zie je de afstand, tijdsduur, huidige tempo, hartslag en hartslagzone. Je kunt dit niet zelf aanpassen, zoals bij Apple’s Workout-app. Wel kun je zijwaarts vegen om de muziek te bedienen, al zit je dan wel vast aan Apple Music en werkt het niet met Spotify.

Na afloop van het hardlopen kun je aangeven hoe je je voelde en op welk type ondergrond je hebt gelopen, bijvoorbeeld asfalt of gras. Daarna krijg je afstand, tijdsduur, gemiddelde tempo, gemiddelde snelheid, maximum snelheid, hoogteverschillen, gemiddelde hartslag en nog meer te zien. Na een druk op de knop zijn de gegevens weer verdwenen en zul je de iPhone-app moeten raadplegen om ze terug te zien.

Runtastic is gratis te gebruiken, maar er is ook een Premium variant met trainingsschema’s, geavanceerdere statistieken en meer. Dit lidmaatschap heb je vanaf €20 voor drie maanden of €60 voor een jaar.

#6 Endomondo voor Apple Watch

Met Endomondo kun je zowel binnenshuis als buitenshuis hardlopen en je kunt de app snel starten vanaf de wijzerplaat. Alles draait daarbij om eenvoud.

Tijdens het lopen zijn er drie schermen beschikbaar. Je krijgt de tijdsduur, afstand, huidige tempo en hartslag te zien. Veeg je naar links, dan krijg je meer details over je tempo te zien en veeg je nogmaals naar links, dan zie je je hartslagzones. Voor het terugkijken van je statistieken zul je in de iPhone-app moeten zijn.

#7 SIT (Simple Interval Timer) voor Apple Watch

Voor mensen die met intervaltrainingen bezig willen gaan en daarbij zoveel mogelijk flexibiliteit willen is Simple Interval Trainer een prima app. Zoals de naam al aangeeft is deze app zo simpel mogelijk gehouden. Kies het aantal herhalingen, de lengte van elk interval en de gewenste rusttijd. Zodra je op de startknop drukt zie je op het scherm de voortgang, een teller hoe lang je nog moet doorgaan en je actuele hartslag.

Minpunt van deze app is dat je alleen intervallen kunt instellen op basis van tijdsduur, dus niet op basis van afstand of hartslagzone. Ook krijg je geen voelbare waarschuwingen als het tijd is om van tempo te wisselen. Je zult dus steeds op het Apple Watch-scherm moeten kijken om te weten hoe ver je bent. Omdat een dergelijke app geen locatie vastlegt, is geen GPS nodig en werkt het op elke generatie Apple Watch.

Heb je nog geen Apple Watch? Kijk hoe de Apple Watch je sportprestaties kan verbeteren en lees alles over een Apple Watch kopen. Mensen die een sportieve Apple Watch zoeken zijn het beste af met een speciale uitvoering, de Apple Watch Nike+.

Je hebt natuurlijk geen Apple Watch Nike+ nodig, maar deze speciale versie is wel helemaal afgestemd op sportief gebruik. Vind je de Series 5 nog wat te duur, dan kun je ook prima uit de voeten met de Series 4.