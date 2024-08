iCulture adviseert: Skyscanner

Als je voorheen de app van KLM of een luchtvaartmaatschappij gebruikte om vluchten mee te boeken, is het een aangename verrassing als je Skyscanner gebruikt. De app doorzoekt niet alleen de prijzen van luchtvaartmaatschappijen, maar ook van allerlei onafhankelijke aanbieders. Dat maakt de hoeveelheid aanbiedingen in Skyscanner enorm. Het moet daarom wel vreemd lopen als je níet goedkoper uit bent. Ook de zoekopdracht invullen is snel en slim: zo selecteer gemakkelijk vliegvelden in de buurt en kun je ook een reis met tussenstops plannen. Als de zoekopdracht is uitgevoerd, sorteer je snel op tijdsduur, vertrektijd, tussenstops, luchtvaartmaatschappijen, luchthavens en prijs.

Voor minder dan de helft vlieg je met Fly Play.

Wil je het allergoedkoopste ticket, dan kom je in de Skyscanner-app vaak terecht bij budget airlines zoals Easyjet, Wizz en Norwegian. Ook moet je je tickets vaak aanschaffen bij prijsknallers zoals Kiwi en Supersaver. Gaat het alleen om een zo laag mogelijke prijs, dan kan dit helemaal prima zijn, maar hou er rekening mee dat je via deze aanbieders minder garanties hebt dan wanneer je rechtstreeks bij een gerenomeerde luchtvaartmaatschappij boekt. Het omboeken van een ticket kan een stuk duurder zijn en je hebt te maken met een tussenpersoon die failliet kan gaan of overgenomen kan worden. Die kans is bij de grote vliegmaatschappijen een stuk kleiner.

Ben je flexibel in je reisplannen, dan kun je in de Skyscanner-app een grafiek opvragen om te kijken op welke dagen je het goedkoopst vliegt. Je kan reisgegevens trouwens meteen doorzetten naar TripIt, onze aanrader onder de apps voor het plannen van je vakantie. Ook handig is dat je kunt zoeken als je nog niet weet waar je naartoe wilt. Kies de vertrekluchthaven, vul een datum in en Skyscanner geeft aan naar welke landen je het goedkoopst kunt vertrekken.