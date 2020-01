Slechte gewoontes veranderen met apps

Misschien snoep je te veel of wil je eigenlijk stoppen met roken, vaker sporten, met vrienden afspreken of eindelijk eens werk maken van je relatie. Met apps om je gewoontes te veranderen kun je zorgen dat je langzamerhand je gedrag aanpast. Wij hebben de beste iPhone-apps voor je uitgezocht, waarmee je aan goede en slechte gewoontes kunt werken.

Het hoeft niet altijd te gaan om afvallen of stoppen met roken. Het kan ook zijn dat je kritiek van je partner krijgt dat je te veel met je werk bezig bent, of dat je baalt dat je bijna nooit met je oma belt. Het kan gaan om positieve veranderingen (vaker push-ups doen) of negatieve veranderingen (stoppen met nagelbijten). Al deze apps geven je de mogelijkheid om in te voeren welke gewoontes je wilt veranderen of welke doelen je wilt bereiken. Telkens wanneer je het goede gedrag vertoont markeer je dat in de app.

Bij sommige apps moet je zorgen dat je een ‘streak’ krijgt, dus dat je elke dag je doel behaalt. Je krijgt daarom vaak dagelijks een notificatie dat het weer tijd is om bijvoorbeeld te gaan sporten. Ook kun je vaak statistieken bekijken, zodat je weet of je je doelen hebt gehaald. Met onderstaande apps houd je het allemaal in de gaten.

iCulture adviseert: Productive

Productive is een app met een overzichtelijk uiterlijk, is makkelijk te gebruiken en is ideaal als je niet van ‘zweverig’ houdt maar gewoon met Hollandse nuchterheid aan de gang wil. Na het installeren krijg je eerst uitleg over de app en daarna kun je beginnen met het toevoegen van je eerste gewoonte. Je kunt kiezen uit een flinke lijst of zelf iets intikken. Bij elke gewoonte zijn er interactiemogelijkheden, die netjes worden uitgelegd.

De app is gratis te gebruiken, maar voor bepaalde functies zoals aangepaste herinneringen zul je een in-app aankoop moeten doen. Ook het invoeren van een onbeperkt aantal gewoontes, statistieken bekijken en een weekoverzicht zijn pas beschikbaar als je Premium afsluit. Als betalende gebruike kun je een pincode instellen en krijg je betere herinneringen. Je vult precies het tijdstip in dat jou het beste uitkomt, in plaats van een dagdeel (ochtend, middag, avond).

Je kunt Productive prima gebruiken voor het meten van je gewoontes, zeker als je er maar een stuk of drie wilt verbeteren. Gaandeweg merk je vanzelf of je de extra functies nodig hebt. Vooral de statistieken zijn daarbij erg handig: je krijgt een flinke hoeveelheid data voorgeschoteld, waaronder een reeks van ‘streaks’, dus opeenvolgende dagen waarop je je doel hebt gehaald. Dit ziet eruit als een ketting en het mooie is natuurlijk als die ketting gedurende de maand doorloopt. Het motiveert je extra om ook op dagen waarop je geen zin hebt, toch even aan je gewoontes te werken.

De herinneringen in Productive zijn ook erg handig. Je kunt bijvoorbeeld de Boost Mode inschakelen, waarbij je elke 1-2 uur een herinnering krijgt. Dit werkt maar voor één gewoonte. Ook zijn er normale herinneringen die je gedetailleerder kunt instellen, bijvoorbeeld alleen op woensdagen of 3x per week. Elke twee weken, maandelijks of meermaals per dag kan ook en daarmee onderscheidt Productive zich van veel andere apps. Al met al biedt de app veel flexibiliteit.

Productive werkt ook met Siri Shortcuts en heeft een Apple Watch-app.

Strides

Stride is een app waarmee je veel meer kunt doen dan gewoontes veranderen. Je kunt kiezen uit doelen, gewoontes, gemiddelden en mijlpalen. Bovendien zitten er heel veel functies in die je gratis kunt gebruiken. Mijlpalen zijn handig als je een complexer doel hebt, met meerdere delen. Denk daarbij aan 100 kilometer hardlopen in meerdere sessies. Bij een gemiddelde kun je bijvoorbeeld zorgen dat je hardlooprondje altijd gemiddeld 5 kilometer is, zodat je sommige dagen wat meer of minder kunt lopen.

Strides is voorzien van een webversie die synchroniseert met je iPhone of iPad. Omdat er zoveel functies al standaard in zitten is er eigenlijk weinig reden om met een in-app aankoop te upgraden naar Strides Plus. Wil je je doelen sorteren per categorie (bijvoorbeeld gezondheid of geldzaken), dan moet heb je de betaalde optie nemen. Maar voor veel mensen is dat helemaal niet nodig.

Strides herinnert je op een zelfgekozen tijdstip (per doel) dat je aan je doel moet werken. Je krijgt ook statistieken te zien, bijvoorbeeld dagelijkse versus wekelijkse doelen. Voor elk zie je de status.

Everyday

Werk elke dag aan je slechte gewoontes met deze app. Het maakt niet uit of het gaat om stoppen met roken of vaker sporten. Everyday Habit Tracker gaat je elke dag helpen om tijd vrij te maken in je drukke schema om aan positieve veranderingen te werken. Je vult je doelen in en geeft aan of je de betreffende gewoonte wilt aanleren of afleren. Bij ieder doel geef je aan of je eraan hebt gedacht en of het (al dan niet gedeeltelijk) is gelukt.

Een schema met gekleurde blokken laat vervolgens zien hoe goed het lukt om je aan je goede voornemens te houden. Je ziet welk percentage je hebt bereikt en of je al bijna bij je doel bent. Dit geeft extra motivatie. In de gratis versie van de app kun je drie gewoontes invullen. Dit zal voor de meeste mensen genoeg zijn. Vul je te veel gewoontes in, dan zul je merken dat het veel moeilijker wordt om aan allemaal te werken.

Done

Done heeft als een van de weinige apps ondersteuning voor Apple’s Gezondheid-app. Als je een wekelijks doel hebt om vier dagen per week vroeger op te staan, dan kun je het zo invoeren in de app. In het overzicht zie je hoe ver je met je doelen bent in een simpele voortgangsbalk. Zoals veel apps werkt Done ook met streaks om je bezig te houden. Gebruik je de app al een tijdje, dan zie je ook grafieken met je voortgang. Done is zowel bedoeld voor goede als slechte gewoontes. Verder is er een widget met je voortgang en kun je persoonlijke notificaties instellen.

Way of Life

Way of Life is de app voor mensen die van staafgrafieken, trendlijnen en andere grafieken houden. Het biedt allerlei mogelijkheden om je gewoontes te analyseren. De app is makkelijk in gebruik en maakt onderscheid tussen productief en destructief gedrag, oftewel goede en slechte gewoontes. Natuurlijk houdt de app ook je streaks bij, maar biedt wat minder mogelijkheden om aanpassingen te doen. Ook is er geen webinterface, voor als je achter je bureau nog even goed je gewoontes wilt doorspitten.

Coach.me

Coach.me heeft een heel andere benadering dan de meeste andere apps die we hier bespreken. Het gaat hier namelijk vooral om de community. Je zoekt in de app naar een gewoonte waar je aan wilt werken, bijvoorbeeld 50x opdrukken of 10 glazen water drinken (echt, het hoeven geen wereldverbeterende doelen te zijn!) en je meldt elke dag of je je doel hebt gehaald. In de community kun je ook vragen stellen, aangemoedigd worden en contact leggen met een (betaalde) coach, die je verder kan helpen met 1-op-1 advies.

Streaks

Streaks is een van de weinige apps die samenwerkt met Apple’s HealthKit. Je kunt bijvoorbeeld aangeven dat je minimaal 7 uur per nacht wilt slapen en kunt dan data van Sleep Cycle inlezen (of een andere geschikte app) om automatisch te meten of je je doel hebt gehaald. Streaks markeert het doel dan als behaald. De app ziet er bovendien erg goed uit en is vertaald naar het Nederlands. Je kunt een willekeurig aantal gewoontes invoeren, al lijkt het vooral bedoeld voor gezondheidsdoelen zoals gezonder eten, meer sporten en beter slapen. Dit komt natuurlijk door de koppeling met HealthKit. Wil je vaker boeken lezen of afspreken met vrienden, dan is Streaks wat minder geschikt.

De app leest automatisch je workouts in en het gaat daarbij om het creëren van een ‘streak’, waarbij je elke dag je doel haalt. Op een kalender kun je zien of dat gelukt is. Er zijn ook diverse grafieken, maar het aanbod is minder dan bij Way of Life, die we hierboven noemen. Ook kun je geen aantallen vastleggen, dus als je van plan was om 3x per dag te gaan tandenpoetsen of 5x per dag push-ups te doen, dan kan Streaks alleen vastleggen dat je het op een bepaalde dag hebt gedaan. Niet hoe vaak.

Qua design zit de app goed in elkaar en Streaks won dan ook in 2016 een Apple Design Award. Net als bij veel andere apps maakt Streaks onderscheid tussen goede en slechte gewoontes.

Habitica

De gratis app Habitica is bedoeld voor mensen die van het veranderen van gewoontes een spelletje willen maken. Voorheen heette de app HabitRPG en dan snap je al wat de bedoeling is: het spelmechanisme van een RPG. Met Habitica kun je allerlei slechte gewoontes vastleggen en je krijgt beloningen als je je doelen haalt. Ook kun je met vrienden de competitie aangaan, om te kijken wie de meeste voortgang boekt.

Habitica is voor nog meer te gebruiken, bijvoorbeeld als takenlijst-app. Veel flexibiliteit in het kiezen van doelen is er helaas niet, maar het speelse karakter maakt veel goed.

Quit That!

Quit That! is specifiek gericht op het afleren van slechte gewoontes en dan hebben we het bijvoorbeeld over roken, alcohol drinken of ongezond eten. Met de app kun je bijhouden hoeveel weken, dagen, uren en minuten je het ongezonde gedrag niet hebt vertoond. Ook kun je ermee volgen hoeveel geld je hebt bespaard, door niet meer drie pakjes per dag er doorheen te jagen.

Breek je een keer je streak, dan is er niets aan de hand. Je kunt de tracker opnieuw starten en begint dan gewoon weer bij nul. Vanuit de app kun je anderen op de hoogte houden hoe lang je al goed bezig bent. De app is een tijdje geleden voor het laatst bijgewerkt, maar doet z’n werk nog prima. Een alternatief is QuitNow! (link), speciaal gericht op stoppen met roken.

Meer apps voor goede voornemens vind je in onderstaande round-up.