De beste parkeerapps voor je iPhone

Parkeren doe je tegenwoordig met apps op je iPhone. Geen kleingeld meer nodig, geen gedoe bij de parkeermeter en je betaalt nooit te veel. Maar wat zijn de beste apps voor parkeren? Wij hebben ze voor je op een rij gezet.

iCulture adviseert: ANWB Onderweg

ANWB Onderweg is een app met diverse onderdelen. Een daarvan is betalen voor een parkeerplek. ANWB werkt hiervoor samen met Yellowbrick. Zodra je aangeeft dat je wilt betalen voor parkeren krijg je dan ook een pop-up dat je gaat parkeren met ANWB Parkeren & Yellowbrick. Toch biedt ANWB Onderweg meer voordelen dan de stand-alone app van Yellowbrick (hieronder). Zo zie je met de optie ‘Bekijk parkeeropties in de buurt’ een duidelijke kaartweergave waarbij elke parkeerzone zijn eigen kleur krijgt, van groen (goedkoop) naar rood (prijzig). Daarnaast kun je tarieven en vrije plekken opvragen, en is er een samenwerking met de Q-Park parkeergarages. Bijzonder handig is dat de app elk uur een (gratis) seintje kan geven dat je parkeeractie nog loopt.

Verder bevat de Onderweg-app andere extra functies, zoals benzineprijzen en locaties voor snelladers, voor de elektrische rijders onder ons. De app toont ook verkeersinfo. Meer informatie over het parkeren via de ANWB vind je op de website.

Dankzij de bundeling van alle onderdelen die je als automobilist zoal gebruikt, raden wij ANWB Onderweg aan, zelfs als je die alleen voor app parkeren zou gebruiken.

Parkmobile: ‘s Nederlands populairste parkeer-app

Parkmobile biedt apps om te parkeren voor iPhone en Android. Met de app kun je voor meer dan 100 steden in Nederland en België zien waar je kunt parkeren met deze app. Je registreert je parkeeractie via de app. De app geeft bij het opstarten aan welke parkeerzone je moet hebben. Eventueel kun je handmatig de parkeerzone aanpassen. Je kan met Parkmobile ook parkeren in aangesloten parkeergarages, maar je hebt hiervoor wel een zogenaamde token van Parkmobile nodig. Je moet deze eerst bij Parkmobile aanvragen.

In de app kun je de parkeeractie starten en stopzetten, waardoor je nooit te veel betaalt. Per parkeeractie betaal je €0,30. Je kunt ook lid worden en een vast bedrag van €2,50 per maand betalen zonder verdere transactiekosten. Als je een paar keer per week ergens parkeert, is dit de voordeligste optie. In de app vraag je je parkeerhistorie en facturen op.

Yellowbrick: de handigste tariefsoorten die er zijn

Yellowbrick werkt niet alleen met parkeerplekken op straat, maar ook met meer dan 100 parkeergarages van Q-Park en ParkBee. De makers noemen het mobiel betalen voor een parkeerplek ‘bricken’, al is die term niet echt aangeslagen onder Nederlanders. De app geeft ook advies over nabijgelegen garages met bijbehorende prijzen. Er zijn bij Yellowbrick drie betaalmodellen. Als je slechts sporadisch parkeert, betaal je €0,34 per transactie. Parkeer je vaker dan twee keer per week, dan kun je beter lid worden voor €0,75 per week, oftewel ongeveer €3 per maand. Er is ook de Flex-optie, waarbij de transactie 10% van je parkeerkosten zijn. Je betaalt dan minimaal €0,15 en maximaal €0,50 transactiekosten. Een pasje is niet nodig, want auto’s worden gecontroleerd op kenteken.

Flitsmeister: de app voor onderweg is ook voor parkeren

Heel veel automobilisten hebben Flitsmeister op hun telefoon geïnstalleerd. De app is reuze handig om files te zien aankomen, flitsers te ontwijken en nog veel meer. Eén van de functies is het betalen van je parkeergeld. Je kunt gratis extra kentekens toevoegen en je betaalt slechts €0,25 per transactie. Flitsmeister werkt samen met 4411, een Belgische provider. Het parkeren werkt echter alleen in Nederland. Er wordt gewerkt aan ondersteuning voor België en Duitsland.

EasyPark: parkeersessie starten vanuit CarPlay

De meest gebruikte parkeer-app van Europa werkt ook in Nederland. Reis je vaak buiten Nederland met de auto, dan is deze app handig om te installeren. Er is zelfs een CarPlay-versie beschikbaar. Hiermee kun je een parkeertransactie starten en eindigen. Handig! Per transactie betaal je €0,30 of je sluit een abonnement van €2 per maand af.

PayByPhone: verleng je parkeersessie vanaf je Apple Watch

Met PayByPhone kun je in meer dan 120 Nederlandse steden parkeren. De app heeft geen registratiekosten en per parkeeractie betaal je €0,20 transactiekosten. Bij het parkeren moet je wel aangeven hoe lang je wil blijven staan. Betalen kan helaas alleen met een creditcard, maar het voordeel is wel dat de app ondersteuning biedt voor Siri. Daarmee kan je via de assistent een parkeeractie starten of verlengen. Ook is er een Apple Watch-app, zodat je de parkeerduur eenvoudig kan verlengen.

Park-line: voor de zakelijke rijder

Deze parkeerapp is vooral gericht op zakelijke gebruikers zoals leaserijders en is zowel in Nederland als in België te gebruiken. Park-line wijst je de weg naar meer dan 600 parkeergarages en andere parkeerplekken, maar je kunt er ook mobiel mee parkeren op straat. Bij de registratie betaal je eenmalig 5 euro en daarna 2,50 euro per maand. Park-line heeft voor bedrijven ook een tankkaart waarmee je bij elk tankstation in Nederland kunt afrekenen. Je kunt er zelfs de autowasstraat mee betalen.

Stadsparkeren: voor eigenaren van een stadspas

Stadsparkeren werkt op dezelfde manier als Parkmobile. De apps werken dan ook met elkaar samen. Je gebruikt een stadspas van de gemeente of een OV-chipkaart, waarmee je de parkeerkosten kunt betalen. Je houdt de pas voor een speciale paslezer, die te herkennen is aan een speciaal logo. Ook kun je met de pas aan- en afmelden bij parkeergarages en betaalpalen op straat. Per extra kenteken betaal je €1 en daarnaast wordt er voor elke parkeeractie €0,30 in rekening gebracht. Een abonnement kost 2 euro per maand, waarmee je geen transactiekosten betaalt.

TanQyou: het goedkoopste abonnement van alle apps voor parkeren

TanQyou is een dienst die, zoals de naam al verklapt, de focus legt op tanken. Maar TanQyou heeft ook een parkeerapp en is naar eigen zeggen de goedkoopste parkeerapp van Nederland. De app is gratis beschikbaar en er zijn geen registratie- of abonneekosten. Je kan meerdere kentekens toevoegen en per transactie betaal je €0,20. Een abonnement kost €1,50 per maand. TanQyou Park werkt in meer dan 100 Nederlandse gemeentes. Voor zakelijke gebruikers is er ook een declareeroptie.

