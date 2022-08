Met het vliegtuig op vakantie is niet voor iedereen even makkelijk. Sommige mensen vinden het eng om in een vliegtuig te stappen. Misschien kunnen deze vliegangst-apps je helpen om iets eraan doen. In dit artikel vind je de beste apps voor mensen met vliegangst op een rijtje.

Vliegangst-apps

De vakanties komen eraan en dat betekent voor veel mensen vliegen naar een tropische locatie. Maar de vakantie wordt minder leuk als je hevige last hebt van vliegangst. Als je bij elk hobbeltje van het vliegtuig met samengeknepen billen zit, of als het angstzweet je uitbreekt als je alleen al aan een vliegreis denkt. Gelukkig valt er iets aan te doen. Er zijn apps die je helpen om het vliegen makkelijker en leuker te maken voor mensen met vliegangst.

Er zitten apps tussen die wat meer informatie geven over je vlucht of de werking van het vliegtuig en apps die realtime bijhouden of er turbulentie is op de vlucht. Bijna alle apps zijn ook tijdens de vlucht te gebruiken.



Vlieg App

Vlieg App is een app van Nederlandse bodem die je helpt tijdens het vliegen. Er zit veel informatie in over vliegen in het algemeen. De app bevat allerlei artikelen die je voorafgaand of tijdens de vlucht kunt lezen om je een geruster gevoel te geven. Het is dus een soort coach voor moeilijke momenten, die probeert te voorkomen dat je gedachten met je op de loop gaan. Er zitten ook oefeningen in die helpen om je stressniveau te laten dalen. De app is gebaseerd op wetenschappelijke behandelmethoden. Er is zelfs gedacht aan een speciale knop voor paniekbeheersing. Je hebt geen internetverbinding nodig om deze app te kunnen gebruiken. Vlieg App is gemaakt door Valk, een Nederlandse organisatie die mensen met vliegangst helpt.

Sky Guru

Angst komt vaak voort uit onzekerheid over wat je kunt verwachten. Sky Guru geeft je daarom realtime informatie over de turbulentie, positie en het weer rondom je vlucht. Hierdoor weet je precies wat er speelt en wat er gaat komen. De app stuurt je ook berichten tijdens de vlucht met bijvoorbeeld tips om rustig te blijven. Stel je voor dat je naast de piloot mag zitten, terwijl hij of zij een toelichting geeft op elk geluidje, elke bocht en alles wat je maar voelt. Je krijgt vooraf een waarschuwing als er turbulentie wordt verwacht. De app is gemaakt door een piloot en een therapeut die zich met vliegangst bezighoudt. De informatie die de app gebruikt is afkomstig van officiële bronnen. Tegelijk meet de iPhone ook met de sensoren wat er aan de hand is en herkent in welk stadium je je bevindt: opstijgen, turbulentie of landen. Zo ga je geïnformeerd de lucht in.

Flight Calmly

De app Flight Calmly is bedoeld om te gebruiken tijdens de vlucht. Open Flight Calmly op je iPhone en leg je toestel op het tafeltje voor je ook op een boek op schoot. De app meet real time de turbulentie tijdens de vlucht en waarschuwt of er turbulentie aan komt. De app helpt je op die manier rustig te blijven tijdens de vlucht, omdat je je mentaal kunt voorbereiden op (heftige) turbulentie en weet wat je kunt verwachten.

Calm

Calm is een meditatie-app die je helpt om rustig te blijven. De app is niet alleen tijdens het vliegen te gebruiken, maar daar is hij wel heel geschikt voor. Je hebt namelijk allerlei tracks met meditatie-oefeningen tot je beschikking die je helpen om rustiger te worden. Let er wel op dat je deze tracks moet downloaden, voordat je in het vliegtuig stapté. Eén van de tracks helpt je met rustiger ademhalen.

FlightAware

Deze app is niet alleen handig voor mensen met vliegangst, hij is ook leuk wanneer je gewoon geïnteresseerd bent in vliegtuigen. De app geeft je allerlei informatie over je vlucht. Niet alleen hoe laat je vertrekt en aankomt, maar bijvoorbeeld ook het aantal kilometers, hoeveel turbulentie er verwacht wordt en wat de route is van het vliegtuig. Met deze app heb je dus alle informatie bij de hand en weet je precies wat er komen gaat. Voor mensen met vliegangst kan dat een geruststellende gedachte zijn.

Meer vliegangst-apps voor je reis

Wingze: Your Flight Companion (gratis, iPhone/iPad, iOS 9.0+) - Wings is een simpele app die je ook realtime informatie geeft over je vlucht. Je ziet waar het vliegtuig zich bevindt, hoe hoog en snel het vliegt en of er turbulentie aan zit te komen.

Spotify - Muziek en podcasts (gratis, iPhone/iPad/ Watch / TV + IAP , iOS 13.0+) - Spotify heeft een apart genre met meditatie-afspeellijsten die je kunt downloaden om in het vliegtuig te luisteren. De lijsten helpen je bij het verzetten van je gedachten, zodat je minder met de vlucht bezig bent.

Op de Apple Watch vind je bovendien de Mindfulness-app waarmee je ademhalingsoefeningen kunt doen. Dit helpt om wat rustiger te worden.

Een laatste tip om je gedachten te verzetten is het luisteren naar audioboeken en podcasts. Heb je geen audioboeken, dan kun je ook alle boeken in de Boeken-app laten voorlezen op je iPhone. Hier heb je geen internet voor nodig, wat het ideaal maakt voor in het vliegtuig. Lees ook onze tip over audioboeken beluisteren op iPhone en iPad.

We hebben nog meer tips om het vliegen prettiger te maken:

