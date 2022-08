Heb jij bijzondere eetwensen, wil je bewust eten of heb je een voedselallergie? iCulture zet de beste apps voor vegetariërs en mensen die glutenvrij, biologisch of gewoon lekker willen eten op een rijtje.

Apps voor bewust eten

Niet iedereen eet hetzelfde. Sommige mensen eten vet- of koolhydraatarm, anderen eten caloriebeperkt, terwijl er ook mensen zijn die te maken hebben met een voedselallergie of intolerantie. Sommige allergieën zijn levensbedreigend, terwijl andere je alleen maar een opgeblazen gevoel geven. Gelukkig zijn er allerlei apps voor mensen die bewust willen of moeten eten. Van gezond eten tot een specifiek dieet, er is voor iedereen wel een geschikte app en wij hebben een paar interessante voor je op een rijtje gezet.

Ook als je op reis gaat heeft niet iedereen dezelfde eetgewoontes. De ene persoon proeft graag authentieke gerechten uit het land zelf, terwijl de ander liever vertrouwd eten zoals hamburgers en pizza’s eet.

Het wordt nog een tikje moeilijker als je op vakantie op je eetgewoontes moet letten. Denk aan vegetariërs in Argentinië, het land van de biefstuk. Of aan Bourgondiërs en foodsnobs in een Amerikaanse stad waar je struikelt over de fastfoodketens. Maar ook thuis kun je tegen obstakels aanlopen. Welke restaurants schenken biologische wijn? Waar kun je terecht voor een vegan maaltijd en welke opties heb je met een glutenintolerantie? In dit overzicht vind je daarom apps voor mensen met specifieke eetwensen.

Voedselintoleranties

Meer kennis over je voedselallergie(ën) kan je helpen om een betere keuze te maken. De Voedselintolerantie-app helpt je aan die kennis, afkomstig uit wetenschappelijke bronnen. Zo begrijp je beter hoe een gluten- of pinda-allergie bijvoorbeeld werkt. Ook krijg je meer inzicht in de gevolgen van bepaalde intoleranties en mogelijke tekorten die kunnen optreden. Je kunt op basis hiervan beter je dieet samenstellen. De app is er in het Nederlands, Engels, Duits en Spaans.

Je krijgt informatie over meer dan 900 voedingsmiddelen, voorzien van een toelichting en beoordeeld op onderwerpen zoals histaminegehalte, levensmiddelenadditieven, koolhydraten, salicilaatgehalte en nog veel meer. Je kon ermee filteren op intoleranties en allergieën die te maken hebben met gluten, tarwe, soja, gist, sulfiet, melk, ei, vlees, rundvlees, varkensvlees en honing.

Soosee

Soosee is een app van de Nederlander Jordi Bruin en is bedoeld om allergieën te herkennen aan de hand van voedingslabels. Je kan er ook mee uit de voeten als je een speciaal dieet of eetwijze volgt.

Natuurlijk weet je wel dat een banaan en appel geen dierlijke producten zijn. Maar van producten die uit een potje of blik komen is het vaak wat lastiger in te schatten. Dan komt de Soosee-app goed van pas. Je kunt hiermee makkelijk kijken of producten vegan zijn. Je hoeft hiervoor alleen maar het label te scannen en de app laat zien of het product geschikt is en of er bepaalde ingrediënten in zitten die jij niet kunt eten. Er komt bij te staan welke ingrediënten al dan niet vegan zijn.

Ook in het buitenland kom je uit de voeten, want de app spreekt bijna 20 talen. Kun je bepaalde dingen niet eten, dan kun je een reiskaart aanmaken. Hierin staat in de lokale taal wat je niet mag eten, zodat een restaurantmedewerker je goed begrijpt. Je kunt standaardzinnen gebruiken die je als favoriet kan instellen.

Ook voor de Apple Watch zijn de reiskaarten geschikt. De berichten variëren van simpele vragen of opmerkingen over diëten tot hulpverzoeken als je een allergische reactie krijgt en naar het ziekenhuis moet. Natuurlijk kan dat ook in vertaalapps, maar het is handig om één app te hebben die speciaal hiervoor ontworpen is.

Cibo

Ben je in een restaurant waar je de taal niet spreekt? Restaurants hebben niet altijd een (duidelijke) Engelse menukaart en natuurlijk al helemaal geen Nederlandse. Voor die situaties is er Cibo. Deze app, eveneens gemaakt door Jordi Bruin, laat je menukaarten scannen en geeft vrijwel direct de vertaling aan je door. Zo kun je meteen checken of ergens ingrediënten in zitten die een allergie kunnen veroorzaken.

Je kent wellicht de functie van Google Translate waarmee je ook teksten kunt scannen die vervolgend worden vertaald. Een belangrijk verschil met Cibo is de focus op eten en drinken. Scan je de naam van een gerecht, dan kun je foto’s bekijken van het gerecht. Zeker met streekgerechten is dat wel eens de moeite waard, zodat je niet voor onaangename verrassingen komt te staan. Wil je weten hoe Cibo werkt en wat we ervan vinden? Lees dan onze review van Cibo.

Happy Cow

Happycow.net is een bekende zoeksite voor vegetarische en veganistische restaurants over de hele wereld. De bijbehorende app werkt volgens hetzelfde principe. Je geeft allereerst aan of je op vegetarische, veganistische of vega-vriendelijke restaurants wilt zoeken, of biologische winkels. Je kunt ook naar alle opties tegelijk zoeken. Daarna geef je aan of je de resultaten in jouw directe omgeving of in een andere plaats wilt bekijken, et voilà: op een kaart of in een lijst zie je alle resultaten duidelijk staan, voorzien van een kleurtje per type etablissement. De app is net als de website echt werelddekkend met informatie over meer dan 180 landen. Zo vindt de app meer dan tientallen horecagelegenheden in Amsterdam, Praag en Beijing. Het platteland is minder goed vertegenwoordigd, maar daar zijn nu eenmaal minder horecagelegenheden en vegetarische mogelijkheden.

mySymptoms Food Diary & Symptom Tracker

Deze app helpt je bij het vastleggen van je symptomen, als je een allergie hebt. Last van een onrustige maag, een opgeblazen gevoel of een algeheel gevoel van malaise? Dan kun je dit vastleggen in de app en patronen ontdekken in wat je eet en hoe je lichaam erop reageert. Je kunt ook je lifestyle, sport en andere factoren laten meewegen.

Yummly

Yummly is een persoonlijke (Engelstalige) receptenapp die je helpt om lekkere gerechten te vinden die aan jouw dieet voldoen. Kies bijvoorbeeld gerechten zonder tarwe, melkproducten of pinda’s. Tijdens het inrichten van je profiel geef je aan welke voedselallergieën en intoleranties je hebt en welke eetwijzen je volgt. Je kunt ook aangeven welke producten je niet lekker vindt. Op basis daarvan kiest Yummly de recepten. Je kunt ook iets bereiden op basis van de ingrediënten die je al in huis hebt in de Virtual Pantry. Voeg ingrediënten toe en de app kijkt wat je ermee kunt doen. Er zitten meer dan 2 miljoen recepten in de app. In de Pro-versie krijg je ook video’s die je kunt afspelen tijdens het koken.

Zero Fasting Tracker

Zero is een simpele app voor mensen die aan intermittent fasting en andere vormen van vasten doen. De app is gemaakt door het bedrijf van Kevin Rose, voormalig Digg-frontman. Je kunt kiezen uit het 16-uur vastenschema, het circadian rhythm-schema of een zelfgekozen schema. Zero houdt je voortgang bij en je kunt de data ook exporteren naar een spreadsheet voor verdere analyse. Kies je voor een eigen schema, dan kun je instellen hoeveel uur en op welke dagen van de week je wilt vasten, bijvoorbeeld alleen in het weekend of op maandag en dinsdag.

MyFitnessPal

Moet je bewust eten, dan is MyFitnessPal het meest gebruikte voedseldagboek. Je voert dagelijks in de app in wat je hebt gegeten en MyFitnessPal laat zien hoeveel calorieën je hebt gegeten en hoe de samenstelling is. Niet alleen wat koolhydraten, eiwitten en vetten betreft, maar ook de verschillende vitamines en mineralen. De app heeft sinds de overname door Under Armour veel meer reclames gekregen en probeert je continu over te halen om een Premium-lidmaatschap af te sluiten, maar als je die aansporingen negeert en alleen op je doel let, is de app prima te gebruiken. Wel wat misleidend is de opmerking die je na het invullen van je voedseldagboek krijgt: “Als je elke dag zoals vandaag zou eten, ben je over 3 weken 70 kilo.” Yeah, right.

