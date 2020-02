Om jouw Valentijnsdag romantisch te laten verlopen: de beste apps voor iPhone en iPad, speciaal voor Valentijn. Van het versturen van een bloemetje of een kaartje, tot het boeken van een verrassende weekendtrip: we leggen de beste apps aan je voor.

Zorg voor een romantische Valentijn met deze apps

Valentijnsdag staat voor de deur. Of je dat uitgebreid gaat vieren, ligt aan jou en je partner. In ieder geval zijn er honderden apps die van je Valentijnsdag een leuke ervaring proberen te maken. Van spelletjes waarmee je elkaar beter leert kennen, tot apps om buitenshuis iets leuks met z’n tweeën te doen, voor iedereen is er wel iets te vinden. Ongeacht of je een jarenlange relatie wilt vieren of op het laatste moment nog een liefje zoekt: iCulture viste de leukste en meest praktische apps uit de App Store. Geen gedoe met beertjes en corny gedichten dus, maar apps die het leven net wat romantischer kunnen maken.



Om de sfeer thuis helemaal compleet te maken kun je je verlichting romantisch maken met slimme lampen en dimmers. In onze tip leggen we uit hoe je dit aanpakt.

Geef een Apple-cadeautje

Als je je geliefde op Valentijnsdag wil verrassen met een leuk cadeau, check dan onze Apple-cadeaugids. Van kleine cadeautjes van een paar tientjes tot grotere cadeau’s om je geliefde blij mee te maken: er is voor ieder wel wat wils. Denk bijvoorbeeld aan een iPhone-hoesje met selfie-flitser, zodat jullie er samen goed op staan. Een Apple Watch-bandje valt ook altijd in de smaak, terwijl je van een smart home accessoire allebei plezier hebt.

Bekijk ook iCulture Gift Guide Zoek je nog ideeën voor cadeaus tijdens de feestdagen? Is er binnenkort iemand jarig of wil je zomaar iemand verrassen? Zoek niet langer! De iCulture Gift Guide geeft inspiratie: voor jong tot oud en in elke prijsklasse hebben we leuke cadeaus voor je verzameld.

Stickers met hartjes: Be My Valentine Stickers

Sinds iMessage stickers heeft gekregen plakken we ons helemaal gek met plaatjes van honden, cartoons en ander grappig spul. Rond Valentijn is het tijd om eens op zoek te gaan naar een stickerpack en dan zul je merken dat het aanbod echt enorm is. Vooral rozen en beertjes, maar er zitten soms ook wat verrassender dingen tussen zoals deze geanimeerde stickers, waarmee je iemand op een leuke manier kunt vragen: ‘Wil jij mijn Valentijn zijn?’.

Suikerzoete wallpaper: Valentines Wallpapers

Honderden wallpapers die je in de juiste stemming gaan brengen. Deze collectie bestaat uit hartjes, bloemen en dozen snoep, maar ook uit foto’s van romantische koppels. Het gaat hier om een collectie wallpapers in elk gewenst formaat. Met de ingebouwde zoekfunctie vind je snel wat je zoekt en kun je een lijst met favorieten aanmaken. Kun je niet kiezen, dan is er ook de mogelijkheid om de wallpapers op populariteit te sorteren en je kunt anderen helpen door de wallpaper te delen met vrienden. Dat kan ook via Twitter, Instagram of Facebook, wat jij wilt.



Als je nog snel een date zoekt voor Valentijnsdag, kun je natuurlijk altijd gaan Tinderen. Maar als je zeker wil weten dat je iemand vindt die bij je in de buurt geweest is, dan is Happn een leuk alternatief. Net als in Tinder kun je een profiel liken of disliken, maar de selectie is alleen gebaseerd op mensen die je daadwerkelijk langsgelopen bent. Loop je bijvoorbeeld door de stad, dan vind je in de app enkel mensen die op datzelfde moment in de buurt waren. Zo is de kans op een date die dicht bij je buurt woont een stuk groter, waardoor je niet alleen hoeft te zitten met Valentijnsdag.

Digitaal kaartje sturen: JibJab

In onze lijst met kaarten-apps zie je met welke apps en diensten je een fysiek kaartje kunt sturen. Ook leuk, maar ben je bang dat de kaart niet op tijd komt, dan kun je ook kiezen voor een digitaal exemplaar. met JibJab maak je grappige kaartjes met een foto of video van jezelf. Je kunt er ook gifs mee maken. Sommige kaartjes zijn gratis, andere kosten geld.

Uit eten: TheFork

Gezellig met z’n tweeën uit eten gaan is altijd een goed idee op Valentijnsdag. TheFork (voorheen IENS) is een restaurantapp waar heel veel restaurants bij aangesloten zijn, waardoor je altijd wel een geschikt restaurant in de buurt kunt vinden. Je vindt in deze app duizenden restaurants, ook buiten Nederland en België en je reserveert direct vanuit de app een tafeltje. De app bevat allerlei soorten restaurants, zoals Franse bistro’s, Aziatische keuken maar ook chique sterrenrestaurants. Het maakt niet uit waar je trek in hebt, TheFork heeft een geschikt restaurant voor je in petto. En dankzij de vele reviews weet je zeker dat je op Valentijnsdag bij een goed restaurant aankomt. Wel zo gezellig. Bekijk ook onze lijst met restaurant-apps voor nog meer ideeën.

Behalve via TheFork kun je ook eenvoudig een tafeltje reserveren via Apple Kaarten. Ook met Siri kun je direct een leuk restaurant in de buurt opzoeken én meteen reserveren.

Romantisch diner koken voor twee: Kitchen Stories

Niets is romantischer dan een diner bij kaarslicht. Als jij en je partner een sjiek restaurant niet zien zitten, dan kun je het natuurlijk altijd thuis gezellig maken door samen een uitgebreid diner op tafel te zetten. Kitchen Stories is een goede app om inspiratie op te doen voor een lekkere maaltijd, zowel op de iPhone, iPad als nieuwe Apple TV. Dankzij de vele video’s worden kookinstructies luid en duidelijk uitgelegd, zodat ook de niet-hobbykok een maaltijd op tafel kan zetten. Ook voor een lekker wijntje geeft Kitchen Stories advies, al kun je daar ook de app Vivino (link) voor gebruiken. De app heeft soms Engelstalige instructies, maar er zijn ook veel Nederlandse recepten te vinden. Door te filteren op soorten gerechten vind je altijd wel iets lekkers.

Zwijmelradio luisteren: Lovesongs Radio

Als je dan toch thuis met z’n tweetjes aan een diner zit, is een romantisch muziekje op de achtergrond een must. Valentijn Radio is een Nederlandse app waarin meer dan veertig radiostations samengevoegd zijn. Denk aan de grootste lovesongs in Sky Radio, maar ook de zwoele achtergrondmuziek van NPO Soul & Jazz. Of wat te denken Candlelight Radio, de ultieme zender voor bij een uitgebreid diner. De app ondersteunt ook AirPlay, waardoor je alle muziek kan streamen naar bijvoorbeeld je Apple TV of geluidsinstallatie. Wie weet waar de zwoele muziek van Lovesongs Radio voor het verloop van de avond naartoe leidt… Heb je behoefte aan andere radio-apps, dan hebben we daarvoor een handige round-up.

Filmpje pakken: Cinemapp

Is er na het diner nog tijd voor een leuke activiteit, dan kun je samen naar een romantische film gaan. Ook dit jaar draaien er weer een aantal romantische films. Bioscoopapp Cinemapp geeft een overzicht van alle bioscopen in Nederland, dus er is er altijd wel eentje in de buurt met een geschikte film. Bij sommige bioscopen kun je direct via de app een kaartje kopen, terwijl andere bioscopen je doorsturen naar de mobiele website. Bioscopen als Pathé en Kinepolis vind je gewoon in de app terug. Ga je liever naar Pathé zelf, dan kun je natuurlijk ook gewoon de Pathé-app gebruiken. Bij het reserveren van de kaartjes, kun je zelf het beste plekje uitkiezen.

Nieuwe standjes proberen: Kamasutra

Als je de avond (of nacht) met een knaller wil afsluiten, kan deze app je daar een handje bij helpen. Of je nou compleet nieuwe dingen wil proberen of de slaapkameractiviteiten een nieuwe impuls wilt geven, deze Kamasutra-app brengt je op ideeën. In Pocket Kamasutra kun je kiezen hoe je de afbeeldingen wilt zien: lijntekeningen of houten tekenpoppen. Deze app is vooral handig voor mensen die een heel programma willen afwerken, want je kunt zowel favorieten als een todolijst aanmaken. Sterker nog, je kunt voorafgaand aan je romantische avondje een afspeellijst maken van standjes die je die avond wilt proberen. Als je netjes de administratie bijhoudt kun je precies zien welke standjes je nog nooit hebt geprobeerd, welke je al beoordeeld hebt en welke je recent bekeken hebt. De beschrijving van elk standje is nogal summier en doet wel wat denken aan een fitness-app: je kunt precies zien welke lichaamsdelen en spiergroepen in actie moeten komen. Ook staat bij elk standje of je er veel calorieën mee verbrandt en hoe moeilijk het is. De app ziet er wel wat gedateerd uit, maar is één van de weinige Kamasutra-apps die wel is bijgewerkt. Als alternatief is er ook nog de andere Kamasutra-app proberen, al is het aanbod daar wat karig.

Romantisch ertussenuit: Expedia

Wil je het echt groots aanpakken, dan kun je voor Valentijnsdag een last-minute weekendtrip plannen. Boek een leuk hotel en maak er bijvoorbeeld een stedentrip van. Met Expedia vind je zowel losse hotels als een combinatie van een vlucht en hotel. De app heeft ook een Apple Watch-versie, waardoor je ook vanaf je pols je reizen kunt bekijken. Je kunt in de app zoeken op je huidige locatie, maar je kunt natuurlijk ook een wereldstap invullen. De app bevat allerlei soorten hotels: van grote ketens tot kleinere hotelletjes. En als je er een vlucht bij zoekt, dan laat de app tickets van diverse vliegtuigmaatschappijen zien.

Elkaar beter leren kennen: Happy Couple

Vind je dat de communicatie in je relatie wel wat kan verbeteren? Leer je partner beter kennen door een dagelijkse quiz te doen. Zo leer je op een speelse manier elkaar beter begrijpen. Door elke dag 5 korte vragen te beantwoorden verbeter je je relatie. Zo raak je ongemerkt wat meer met elkaar in gesprek en leer je elkaars gevoelens en waarden beter kennen. Ook kun je de antwoorden van je partner raden. Je verdient punten waardoor je nieuwe levels bereikt. Ook kun je elkaar uitdagen met een leuke activiteit.

Romantische wandeling: Blokje om

Misschien ken je wel een leuk park of een bos bij jou in de buurt. Maar heb je behoefte aan een routesuggestie of wil je er niet te veel over nadenken, dan is Blokje om de oplossing. Je kunt vrijwel direct aan de wandel en kunt je daardoor helemaal richten op je geliefde, zonder te worden afgeleid door gedachten als “Komt er nog wel een afslag?” of “Is het niet te ver?” Je krijgt een overzicht van leuke plekken op de route, zodat je onderweg even kunt stoppen om wat te drinken. Het handige is dat je met Blokje om altijd een wandeling krijgt met jouw huidige locatie als startpunt en dat je precies weet hoeveel kilometer je gaat lopen.