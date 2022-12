Je iPhone of iPad gebruiken om een vakantie te boeken is best makkelijk. Er zijn diverse vliegticket-apps en apps om hotels te boeken. Maar heb je nou écht geen zin om zelf vluchten te boeken en een goed hotel te zoeken? Dan hebben de populairste reisorganisaties ook apps om je vakantie in één keer te boeken en/of te beheren. In deze gids zetten wij de beste apps op een rij, zodat jij zonder hoofdpijn een vakantie kan boeken en beheren.

Dit zijn de beste apps om een complete vakantie te boeken en beheren:

TUI-app voor iPhone

Met de TUI-app boek en beheer je je vliegvakantie of cruise vanuit een duidelijk vormgegeven app. Als je je boeking hebt gedaan krijg je een compleet overzicht inclusief een teller met het aantal dagen tot je vakantie. Je vindt ook speciale excursies bij de plaats van bestemming, die je ook vanuit de app kunt boeken. Ook als je er zelf op uit wil gaan komt de TUI-app van pas, met een lijst van de leukste bezienswaardigheden. Wil je weten wat voor weer het wordt? Ook dat vind je in de TUI-app in een simpel ontworpen weersverwachting. Leuke functie: Je kunt jouw instapkaart toevoegen aan Wallet, voor nog meer gemak bij het instappen.

Corendon-app voor iPhone

Ook de Corendon app laat je een boeking maken en beheren, al gaat het boeken wat omslachtig via een niet zo fraaie in-app browser. Heb je al een boeking? Dan kun je deze toevoegen aan de app. Je ziet in één overzicht of er al betaald is en hoeveel dagen het nog duurt tot je vakantie. Tik op een boeking en je krijgt een duidelijk overzicht waar je ook nog extra’s voor je vlucht kunt reserveren, zoals een stoel met extra beenruimte of een (extra) koffer. Je instapkaarten worden in de app weergeven, dus printen is niet nodig. Heb je vragen over je boeking? Dan is er ook een live chat beschikbaar met Corendon. Deze app is helaas niet geschikt om op vakantie leuke bezienswaardigheden te vinden. Het gaat strikt om het boeken en beheren van een vakantie.

Sunweb-app voor iPhone

Met de Sunweb-app kun je ook een vakantie boeken en beheren, en net zoals bij TUI en Corendon gaat dit via een in-app browser. Deze app laat naast de weersvoorspelling ook zien hoeveel sneeuw er is gevallen op een skipiste. De app is verder vooral bedoeld om een vakantie te beheren, en niet om op reis mooie locaties te bezichtigen. In een handig overzicht heb je alle informatie over jouw vluchten en eventuele transfers op een rijtje. Je kunt helaas geen stoelen of (extra) bagage reserveren.

VakantieXperts-app voor iPhone

Met de app van VakantieXperts kun je alleen je boeking beheren. Zodra je een boeking hebt toegevoegd staat de app vol met tips voor op je bestemming met reviews van bezoekers. Je kunt deze sorteren op onder andere prijs en locatie. Er wordt ook onderscheid gemaakt tussen tips van reisspecialisten en vakantiegangers. Heb je een leuke excursie gevonden? Dan boek je deze gewoon vanuit de app. Je instapkaarten en eventuele vouchers worden in de app weergeven. Heb je een auto geboekt? Dan komt het van pas dat je vanuit de app makkelijk naar het hotel kunt navigeren.

GoGo-app voor iPhone

GoGo is een echte jongeren-reisorganisatie. De app is speciaal voor jongeren die bijvoorbeeld met een vriendengroep op vakantie gaan naar de Costa Brava. De app is gemaakt om jouw boeking te beheren, en niet om te boeken. In de boekingsstatus zie je een overzichtelijk schema van betaling tot aan de vliegtickets. De app bevat weersverwachtingen zodat je weet wat je te wachten staat. Je vindt ook leesvoer over de bestemming en de streek met tips voor jou en je vrienden.

Meer apps voor complete vakanties

Je zou ook eens kunnen kijken naar deze apps:

Bekijk ook Beste apps voor vakantieparken: informatie, activiteiten, boeking bekijken en meer Wil je een vakantie plannen in een Nederlands vakantiepark? Dan kunnen deze apps je erbij helpen. Ook tijdens je verblijf komen deze vakantiepark-apps goed van pas.

Bekijk ook De beste apps om vliegtickets te boeken met iPhone en iPad Je kunt heel wat geld besparen door op het juiste moment en via de juiste aanbieder je vliegtickets te boeken. Daarvoor gebruik je deze apps voor vliegtickets: van prijsvergelijkers tot vliegmaatschappijen, wie slim is koopt dezelfde vliegreis voor veel minder.

Dit artikel is onderdeel van de iCulture Vakantiespecial.