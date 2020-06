Beste apps voor vakantieparken

Wil je vanwege het coronavirus niet met het vliegtuig op vakantie? Dan is een boeking bij één van de vele vakantieparken in Nederland een goede optie. Er zijn in Nederland een aantal bekende ketens met tientallen parken, maar er zijn ook andere iets minder bekende opties die je kunt overwegen. Met een vakantiepark-app heb je als overzichtelijk op een rij en altijd bij de hand.



Center Parcs

Met de app van Center Parcs heb je niet alleen je tickets bij de hand, maar bekijk je ook allerlei algemene informatie over het park waar je geboekt hebt. Er is een plattegrond van het park, zodat je de weg niet kwijtraakt als je ‘s avonds een rondje loopt. Bovendien kun je met de app activiteiten reserveren, de openingstijden bekijken en een restaurant kiezen om te eten. De app van Center Parcs heeft ook ondersteuning voor de Wallet-app, dus dan zijn je tickets helemaal makkelijk op te halen.

Landal GreenParks

Heb je je oog laten vallen op een park van Landal GreenParks, dan moet je deze app hebben. Ook Landal GreenParks toont handige informatie zoals een plattegrond en activiteiten in en rondom het park. Reserveren bij een restaurant kan via de app. Ook vind je er wandel- en fietsroutes rondom het park en praktische informatie over attractieparken in de buurt. Er is helaas geen ondersteuning voor de Wallet-app.

Landal GreenParks heeft ook nog allerlei extra apps. Met de Landal Adventure-app kunnen kinderen spelletjes spelen in de omgeving van het park. En voor het Hof van Saksen heeft Landal een aparte app uitgebracht.

Roompot Parkinformatie

Roompot omschrijft de app als een digitale versie van de receptie en dat klopt ook wel als je naar de functies kijkt. De app geeft parkinformatie, het activiteitenprogramma en helpt je bij het verkennen van de omgeving. De app is niet zo heel erg veelzijdig, maar kan toch van pas komen bij je reeds gemaakte boeking. Je vindt er zelfs handleiding voor de apparatuur in je gehuurde huisje.

Recreatie-App

Deze overkoepelende app biedt een kijkje in meer dan 200 vakantieparken. Na het openen van de app kies of zoek je op het park waar je verblijft of waar je wil verblijven. Vervolgens past de app zich aan aan je gekozen park. Zelfs het app-icoontje verandert naar het door jouw gekozen park. Het is niet de allermooiste app, maar het is wel een handige optie als het park waar je verblijft geen eigen app heeft. De opbouw van de app is verder voor alle parken nagenoeg hetzelfde. Je vindt het laatste nieuws, informatie over activiteiten en nog veel meer. Het is duidelijk dat het gaat om een web-app, maar het scheelt wel flink wat googlen naar de juiste informatie.

Droomparken

Vergelijkbaar qua opzet met de Recreatie-App is de app van Droomparken. Je kiest het park waar je verblijft en bekijkt in een eenvoudig menu extra informatie. Ook kan je dit gebruiken om je te oriënteren op de mogelijkheden voor een mogelijke boeking. De app geeft per park een impressie met foto’s en video’s en informatie over wat er te doen is.

Beekse Bergen

Je kent Beekse Bergen misschien alleen van het safaripark en daar kan je de app ook zeker voor gebruiken. Maar bij het safaripark hoort ook een vakantiepark en de app bevat ook daarvoor handige informatie. Je bekijkt je reserveringen en je kan activiteiten bijboeken. Wil je een uitje plannen, dan kan je die ook met de app reserveren. We vinden het wel jammer dat de app geen ondersteuning heeft voor Wallet.

