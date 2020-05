Verre vakanties zitten er dit jaar niet in, maar voor veel mensen komt het vakantiegeld er wel aan. Sommige mensen krijgen nu al vakantiegeld, bij anderen komt het dit jaar iets later. Zoek je een manier om dit zinvol te besteden, dan hebben we 10 tips voor je!

Nu we wat vaker thuiszitten, kijken we ook wat vaker wat er in en om het huis verbeterd kan worden. Wordt het de hele zomer thuis vakantie vieren? Dan is het wel zo prettig om eens wat extra te investeren in je woonkamer, balkon of garage. Vermijd je het openbaar vervoer en ga je daardoor wat vaker met eigen auto op pad? Dan is dit misschien het moment om over een CarPlay-systeem na te denken. Of misschien ben je wel begonnen met een nieuwe hobby: hardlopen nu de sportscholen nog even dicht zijn, wilde je stiekem altijd al een drone of een multiroom audiosysteem in je hele huis. Wij geven je suggesties hoe je je vakantiegeld dit jaar nuttig kunt besteden, zodat je er ook de komende jaren nog plezier van hebt!

Ben je van plan iets te kopen, dan kun je tegelijk iets leuks doen voor ons: steun iCulture! Door via de shoplinkjes in artikelen te bestellen betaal jij niets extra en kunnen wij ons werk blijven doen. Alvast bedankt!

#1 Nieuwe televisie met AirPlay en HomeKit

We hebben nog nooit zo fanatiek film, series en tv-shows gekeken als nu. Is de televisie wel aan een upgrade toe, dan is nu het moment voor Apple-gebruikers. Er is namelijk eindelijk voldoende keuze uit tv’s met AirPlay en HomeKit. Je hebt dan geen losse Apple TV meer nodig en kunt toch alles van je iPhone naar het tv-scherm streamen. Ideaal! Bekijk alle HomeKit tv’s in ons overzicht.

#2 Robotstofzuiger

Als je vaker thuis zit, zul je merken dat er ook wat vaker opgeruimd moet worden. Er vallen kruimels op de vloer en er wordt meer rondgelopen. Stofzuigen is misschien niet je favoriete hobby, maar terwijl jij (met een noise cancelling koptelefoon op) naar muziek zit te luisteren kan de robotstofzuiger meteen even de vloer doen. Bekijk daarom even onze round-up van robotstofzuigers.

#3 CarPlay inbouwen

Het liefst zou je misschien een nieuwe auto met wireless CarPlay willen kopen, maar zoveel vakantiegeld krijg je nou ook weer niet. Een inbouw CarPlay-systeem werkt echter net zo goed en er zijn heel wat modellen van Alpine, Pioneer en andere merken verkrijgbaar.

#4 Multiroom audio in je hele huis

Thuiswerken zal steeds meer gemeengoed worden en het is dan wel zo lekker als je overal in huis dezelfde muziek kunt horen. Ook als je even naar de keuken of de badkamer moet lopen om een wasje te draaien. Op dat punt is er grote vooruitgang geboekt: er zijn nu talloze audiomerken die AirPlay 2-speakers op de markt brengen. Je bent dus echt niet verplicht om een Sonos-systeem in huis te halen (maar het kan wel!). Heb je geen moeite met Engels, dan zou je ook voor de HomePod kunnen kiezen, al zijn er wel geruchten dat er een nieuwe aankomt.

#5 Tuin slimmer maken

Vakantie op Playa Balconia wordt een stuk leuker als je de tuin ook wat gezelliger hebt gemaakt. Bijvoorbeeld met slimme lampen, een bewegingssensor, een automatische sproeier… en het is allemaal met HomeKit aan te sturen. In onze round-up over je tuin slimmer maken vind je talloze accessoires. En voor het (privé-)tuinfeestje kun je bijvoorbeeld een waterproof speaker gebruiken.

#6 Nieuwe hobbies

Misschien ben je net als veel mensen op zoek gegaan naar nieuwe hobbies. De ene persoon houdt van legpuzzels maken, de andere gaat taarten bakken of denkt na over de aanschaf van een drone. Nu de sportscholen dicht zijn ben je misschien gaan hardlopen. Dan wil je misschien een sporthorloge of Apple Watch kopen. Genoeg nieuwe dingen om te ontdekken, al zijn de spullen die je ervoor nodig hebt soms wel wat prijzig. Met vakantiegeld verzacht je de aanschafprijs een beetje.

#7 Iets aan je energieverbruik doen

Zonnepanelen of een nieuwe cv-ketel plaatsen kan een goed idee zijn, maar misschien hik je aan tegen een dergelijk groot project. Er zijn ook kleine dingen die je kunt doen. Kijk eens hoe je HomeKit thermostaten en radiatorknoppen kunt plaatsen, zodat je op je energieverbruik kunt besparen. Of kijk eens naar slimme stekkers met HomeKit, zodat je apparaten niet continu stroom blijven slurpen. Ze geven je ook meer inzicht in je energieverbruik.

#8 Je huis beter beveiligen

Nu je toch wat vaker in en om het huis rondhangt, is het ideaal om eens bezig te gaan met kleine klusjes die je steeds liet liggen. Je wilt je huis wel veiliger maken, maar hoe? Haal een slim deurslot in huis, zodat je op afstand kunt controleren of de deur wel in het slot zit. Er zijn ook raam- en deursensoren en bewegingssensoren om te kijken of er wordt ingebroken. En waar we zelf ook erg fan van zijn: HomeKit-beveiligingscamera’s, al dan niet met HomeKit Secure Video. Daarmee kun je in de Woning-app zien wie er over het tuinpad loopt.

Een ander interessant project: bouw een HomeKit sirene met AirPlay 2-speakers. Er is genoeg te doen in en om het huis!

#9 Verwen jezelf!

Misschien zijn er aankopen die je steeds een beetje hebt uitgesteld, omdat je ze eigenlijk te duur vond. Of omdat je het niet zo nodig vond om jezelf te verwennen, nu we in economisch moeilijke tijden zitten. Ben je iemand die zuinig met z’n geld omgaat, dan kan dit het moment zijn om na al die weken van ontberingen toch iets leuks voor jezelf de kopen. Een Apple Watch bijvoorbeeld. Of misschien ga je eindelijk eens AirPods kopen.

#10 Profiteer van scherpe aanbiedingen

De komende dagen verwachten we veel interessante aanbiedingen van webshops die ook inspelen op vakantiegeld. Hou deze pagina daarom de komende dagen goed in de gaten, want wij verzamelen de scherpste deals!