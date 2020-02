Apple Watch pincode vergeten

Voor bepaalde toepassingen op de Apple Watch is het verplicht om een pincode in te stellen. Je hebt op je Apple Watch een pincode nodig als je bijvoorbeeld Apple Pay wilt gebruiken. Ook is het handig om je gegevens af te schermen met den code als je Apple Watch onverhoopt gestolen wordt. Raak je de pincode kwijt, dan zit je met een probleem. Maar hopelijk kunnen we je toch verder helpen, zodat je weer toegang krijgt tot je Apple Watch.

Apple Watch ontgrendelen met je iPhone

De Apple Watch werkt nauw samen met de gekoppelde iPhone. Sinds de allereerste generatie kun je jouw Apple Watch ontgrendelen met je iPhone. Dat werkt als volgt.

Je doet je Apple Watch om en je krijgt een venster te zien waar je je pincode kunt invullen. Vul niets in en pak je iPhone erbij. Ontgrendel je iPhone met Face ID of Touch ID en je Apple Watch is ook ontgrendeld.

Werkt dit niet? Dan staat de functie wellicht uit. Zo zet je het aan:

Open de Watch-app op de gekoppelde iPhone. Ga naar het Toegangscode-menu. Zet Ontgrendel met iPhone aan.

Mocht dit voor welke reden dan ook niet werken, dan zul je je Apple Watch moeten herstellen naar de fabrieksinstellingen. Maar niet getreurd: Je raakt geen gegevens kwijt als je een backup terugzet. Lees in onze tip hoe je een backup van je Apple Watch maakt.

Je Apple Watch resetten vanaf je iPhone

Zorg dat je eerst een backup maakt voordat je je Apple Watch terugzet naar de fabrieksinstellingen. Lees hier hoe je een Apple Watch backup maakt en stel vervolgens de Apple Watch opnieuw in vanaf je iPhone:

Hou de iPhone en Apple Watch bij elkaar in de buurt. Open op de iPhone de Watch-app en ga naar het tabblad Mijn Watch. Kies bovenin voor je gekoppelde Apple Watch. Tik op het i’tje achter je Apple Watch. Tik op Koppel Apple Watch los. Voer het wachtwoord van je Apple ID in om het loskoppelen te bevestigen. Na enige tijd is het loskoppelen voltooid.

De Apple Watch wordt nu weer teruggezet naar fabrieksinstellingen. Zorg ervoor dat je bij het opnieuw instellen van je Apple Watch een pincode kiest die je makkelijker onthoudt.

Apple Watch resetten zonder iPhone

Heb je om welke reden dan ook geen toegang tot de gekoppelde iPhone, dan kun je de Apple Watch ook resetten. Let wel dat je na het resetten het wachtwoord van het gekoppelde Apple ID moet invullen. Een gevonden of gestolen Apple Watch kan daardoor niet gebruikt worden door vreemden. Ook hier is het belangrijk dat je vooraf een backup maakt van je Apple Watch.

Leg de Apple Watch op de oplader. Houd de zijknop ingedrukt tot het uitschakel-menu tevoorschijn komt. Tik op Wis alle inhoud en instellingen. Wacht tot het proces klaar is en stel je Watch opnieuw in.

Zorg ervoor dat je bij het opnieuw instellen van je Apple Watch een pincode kiest die je makkelijker onthoudt.

Wil je meer tips over je Apple Watch? Ontdek alles over de spaarstand van de Apple Watch, zodat je weet hoe je de batterij minder kunt belasten.

