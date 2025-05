AirPods Pro, MacBook Air, Apple Watch Series 10 en meer, tijdelijk met hoge korting [ADV]

iDays van start gegaan bij Amac

Amac is van start gegaan met de iDays, dé actieperiode om te besparen op Apple-producten en smart home-artikelen. Tot en met 1 juni profiteer je van aantrekkelijke kortingen op populaire devices, accessoires en meer. Wacht niet te lang, want op = op!

Als extraatje ontvang je met de kortingscode idays2025 ook nog eens 20% korting op geselecteerde Apple-accessoiremerken zoals Logitech, Decoded, Zens en Native Union.

#1. AirPods Pro 2: van €279 voor €229

De AirPods Pro 2 zijn de ideale oordopjes voor wie topkwaliteit geluid en gemak zoekt. Ze combineren krachtige actieve ruisonderdrukking met een comfortabele pasvorm, waardoor je moeiteloos de hele dag door kunt luisteren. De slimme H2-chip zorgt voor indrukwekkende audioprestaties en een ruimtelijke luisterervaring die zich aanpast aan je omgeving.

Met functies als adaptieve transparantie blijf je bewust van je omgeving zonder in te leveren op geluidskwaliteit. De batterij gaat tot 6 uur mee op één lading, en met de MagSafe-oplaadcase loopt dat op tot wel 30 uur. Of je nu onderweg bent, werkt of ontspant: de AirPods Pro 2 sluiten naadloos aan op al je Apple-apparaten.

#2. Apple Watch Series 10: €449 voor €379

De Apple Watch Series 10 combineert een slanker ontwerp met een groter en helderder OLED-scherm, waardoor informatie beter leesbaar is vanuit elke hoek. Met de nieuwe S10-chip en een vier-core neural engine biedt het horloge verbeterde prestaties, waaronder snellere Siri-reacties en nauwkeurigere sensoren. De batterij laadt tot 80% op in slechts 30 minuten, en de speakers kunnen nu ook muziek en podcasts afspelen zonder extra apparaten.

Op het gebied van gezondheid introduceert de Series 10 slaapapneumeldingen, een dieptesensor en een watertemperatuursensor, ideaal voor zwemmers en snorkelaars. Met nieuwe functies zoals de Tides-app en verbeterde always-on wijzerplaten biedt dit model een geavanceerde ervaring voor zowel sporters als dagelijkse gebruikers.

#3. iPad 2022 64GB: van €459 voor €399

De iPad 10e generatie (2022) is een veelzijdige en betaalbare tablet met een modern design en krachtige prestaties. Met een 10,9-inch Liquid Retina-display, de snelle A14 Bionic-chip en ondersteuning voor accessoires zoals de Apple Pencil (1e generatie) en het Magic Keyboard Folio, is deze iPad geschikt voor zowel werk als ontspanning.

Het 13,6-inch Liquid Retina-display levert levendige kleuren en haarscherpe details, ideaal voor alles van werken tot ontspannen. Met zijn slanke ontwerp en lichte gewicht van 1,24 kg neem je de MacBook Air M3 moeiteloos overal mee naartoe. Dankzij Wi‑Fi 6E en de USB-C-poort geniet je van snelle connectiviteit en korte laadtijden, terwijl je met de 12MP-camera’s perfect zichtbaar bent in videogesprekken.

Je sluit gemakkelijk twee externe schermen aan en werkt tot 10 uur op één lading. Liever meer opslag? De 256GB-variant is nu ook met flinke korting in huis te halen.

#4. MacBook Air 2024 512GB/16GB: van €1.199 voor €1.099

De Apple MacBook Air M3 (2024) is een krachtige en compacte laptop die ideaal is voor dagelijks gebruik. Uitgerust met de M3-chip biedt hij tot 60% snellere prestaties dan het M1-model, waardoor taken zoals tekstverwerking, surfen op het web en videobewerking soepel verlopen. Met een batterijduur tot 18 uur kun je de hele dag doorwerken zonder op te laden.

Het 13,6-inch Liquid Retina-display zorgt voor heldere kleuren en haarscherpe details, perfect voor werk of ontspanning.

Dankzij het slanke design en het lichte gewicht van slechts 1,24 kg neem je de MacBook Air M3 moeiteloos overal mee naartoe. Bovendien sluit je eenvoudig tot twee externe schermen aan en profiteer je van supersnelle verbindingen dankzij Wi‑Fi 6E.

Overige deals tijdens de iDays bij Amac

De iDays lopen nog tot en met 1 juni, maar wees er snel bij, zolang de voorraad strekt! Met de kortingscode idays2025 krijg je daarnaast 20% korting op Apple-accessoires van bekende merken als Logitech, Decoded, Zens en Native Union.

Geef je MacBook, iPad of iPhone de beste bescherming met een stevig hoesje of screenprotector, of maak je werkplek compleet met een muis of toetsenbord. Je bestelling wordt gratis bezorgd of ligt voor je klaar om op te halen. Liever persoonlijk advies? Loop gerust binnen bij een van de 47 winkels.