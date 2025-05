In Nederland mag je tijdens het autorijden natuurlijk geen smartphone in de hand houden. Speciaal daarvoor heeft Apple CarPlay in het leven geroepen. Hiermee wordt verbinding gemaakt tussen je telefoon en het schermpje in je auto. Vervolgens gebruik je de belangrijkste apps die je in de auto nodig hebt op een veilige manier tijdens het rijden. Meestal sluit je via een kabeltje je iPhone op het systeem aan, maar hoe handig zou het zijn als dit draadloos kan?

Met een CarPlay-dongle is dit mogelijk. Het is een kwestie van eenmalig installeren en daarna wordt automatisch verbinding gemaakt zodra je instapt. Dit zijn onze aanraders voor Apple CarPlay-dongles die je momenteel kan aanschaffen.

Onze aanraders voor CarPlay-dongles van dit moment

1. Buddi Play 2: van €99,95 voor €79,95

De Buddi Play 2 zorgt ervoor dat jouw iPhone direct verbonden wordt met het schermpje in je auto zodra je instapt. Bij de dongle wordt een USB-A naar USB-C en een USB-C naar USB-C kabel geleverd. Bovendien ontvang je vijf jaar lang garantie op het product. De software is overigens ook volledig in het Nederlands. Let op: voor de Buddi Play 2 moet je iPhone voorzien zijn van minstens iOS 10 én hij kan met Android-toestellen. Je haalt hem in huis bij GSMpunt en tijdelijk heeft de webwinkel een goede aanbieding. Normaal gezien koop je hem voor €99,95, maar tijdelijk kost-ie €79,95.

2. Carlinkit 5.0: van €65,- voor €55,-

Ook de Carlinkit 5.0 kan met zowel iPhone als Android-telefoons gebruikt worden, maar wel met minstens iOS of Android 10. Handig is dat je tot vijf apparaten opslaat op het apparaatje. Ideaal dus als je een auto deelt met meerdere mensen. Elke keer opnieuw installeren is niet nodig. Stembesturing is ook mogelijk: vraag Siri om een bericht met je aankomsttijd te versturen. Bij Amazon kost hij tijdelijk €55,- in plaats van €65,-.

3. Lamtto adapter: van €44,98 voor €42,98

De Lamtto-adapter neemt nog minder ruimte in beslag. Hij lijkt namelijk op een usb-stickje, die je alleen in de poort van je auto hoeft te pluggen. Haal je de achterkant van de adapter, dan vind je ook de USB-C aansluiting. Bovendien werkt hij met zowel Apple CarPlay als Android Auto. Heb je na het installeren nog vragen, dan kan je gewoon contact opnemen met het merk via Amazon. Je koopt hem voor €42,98.

4. iMoshion CarPlay-dongle: voor €59,99

De iMoshion Apple CarPlay-dongle zorgt voor een stabiele en snelle draadloze verbinding tussen je iPhone en je auto. Deze dongle werkt ook weer met Apple CarPlay en Android Auto. Het volledige systeem blijft vervolgens gewoon werken, ook de knoppen op je stuur. Er wordt bovendien een sticker meegeleverd, zodat je het apparaatje op een plek vastplakt en hij niet door de auto vliet. Bedien hem via het touchscreenschermpje of met je stem dankzij Siri. Bij Smartphonehoesjes.nl scoor je hem voor €59,99.

5. Olvy CarPlay universeel Carplay-scherm: voor wie nog geen CarPlay-ondersteuning heeft (€79,99)

Heb je nou nog helemaal geen CarPlay in je auto? Geen nood, want daarvoor koop je bijvoorbeeld dit universele scherm van Olvy. Je zet hem bovenop je dashboard of hangt hem met de zuignap aan je voorruit. Je hebt geen gedoe met installeren, want je huidige autoradio kan gewoon blijven zitten. Je sluit hem aan op de auto via een AUX-kabel of via een FM-verbinding op de autoradio. Je iPhone verbind je via Bluetooth.

Voordelen van CarPlay draadloos maken

1. Geen gedoe meer met kabeltjes

Zodra je in de auto stapt, maakt je CarPlay-scherm automatisch verbinding met je iPhone. Ideaal dus als je veel onderweg bent voor werk. Vervolgens zie je direct op je schermpje waar je heen moet of regel je jouw muziek.

2. Geschikt voor zowel Apple als Android

Alle dongles in deze lijst zijn geschikt voor zowel Apple als Android. Handig voor wanneer er ook mensen die dezelfde auto gebruiken een Android-telefoon hebben.

3. Snel geïnstalleerd

Elke CarPlay-dongle die we noemen is eenvoudig te installeren. Meestal is het een kwestie van het kabeltje in de goede poort steken en verbinding maken met Bluetooth of wifi. Daarna is het al gepiept!

Waar moet ik op letten bij het kopen van een CarPlay-dongle?

Maar waar moet je dan precies op letten bij het aanschaffen van zo’n CarPlay-dongle? Allereerst is het handig om er zeker van te zijn dan jouw auto wel bekabelde CarPlay ondersteunt. Niet alle auto’s ondersteunen dit, maar het is eenvoudig te regelen met een nieuw schermpje of een display die je bovenop je dashboard plaatst (bijvoorbeeld deze van €79,99 via Bol). Sommige dongles werken ook met aftermarket CarPlay-radio’s van bijvoorbeeld Pioneer.

Daarnaast moet ook je iPhone de technologie ondersteunen. CarPlay werkt met iPhones die draaien op iOS 7.1 of nieuwer (ongeveer vanaf iPhone 5). Daarnaast heeft de dongle die je gebruikt waarschijnlijk ook vereisten voor de iOS-versie van jouw telefoon (vaak rond de iOS 10). Check ook of jouw auto een USB-A of USB-C poort heeft, zodat je weet welke stekker je nodig hebt. Bekijk dit dus goed. Rijdt er ook wel eens iemand anders in je auto? Dan is het waarschijnlijk slim om te zorgen dat de dongle ook werkt met Android.

Daarnaast kan een dongle om Apple CarPlay draadloos te maken ontzettend uitgebreid zijn, met allerlei extra functies, of juist simpel. Zo is het bij een aantal adapters mogelijk om met één druk op de knop te schakelen tussen apparaten en heb je dongles met langere garantie of updates.

Veelgestelde vragen over CarPlay

Zijn er maandelijkse kosten voor Apple CarPlay? Nee, Apple CarPlay is volledig gratis. Hoe weet ik of mijn auto CarPlay heeft? Bijna alle recente auto’s hebben CarPlay. Lees hier alles over Apple CarPlay-ondersteuning. Apple heeft ook een handige pagina waarop precies te zien is welke modellen ermee werken. Wat kun je allemaal doen met CarPlay? Met CarPlay gebruik je vrijwel alle apps die je via je iPhone gebruikt, maar dan op het schermpje van je auto. Denk aan Google Maps, Apple Kaarten, Spotify, WhatsApp en nog veel meer. Hoe verbind ik mijn auto met CarPlay? Het enige dat je hiervoor hoeft te doen, is een kabeltje tussen je iPhone en auto aansluiten. Vervolgens wordt CarPlay automatisch gestart. Met een dongle uit bovenstaande lijst wordt er zelfs volledig automatisch verbinding gemaakt zodra je instapt en hoef je dus helemaal niets te doen. Is Apple CarPlay altijd draadloos? Nee, meestal werkt het met een kabeltje. Nieuwere auto’s bieden soms wel draadloze CarPlay. Gebruik één van de dongles uit bovenstaande lijst om het ook bij bedrade systemen draadloos te maken.