watchOS 7 FAQ: vragen en antwoorden

Ieder jaar brengt Apple in september een nieuwe update voor watchOS uit, het besturingssysteem voor de Apple Watch. In 2020 is het de beurt aan watchOS 7. We hebben al veel geschreven over de update, maar misschien zit je nog met vragen over watchOS 7, bijvoorbeeld over de releasedatum of de nieuwe functies. In deze watchOS 7 FAQ beantwoorden we deze vragen en nog veel meer, zodat je in één keer bijgepraat bent over de update.



Wat is watchOS 7?

watchOS 7 is de grote update van najaar 2020 voor de Apple Watch. Elk jaar voegt Apple nieuwe functies toe in een software-update. watchOS 7 is, zoals de naam al zegt, de zevende versie van de update. Behalve nieuwe functies, brengt watchOS 7 ook een verandering in de bediening van je Apple Watch. Vanaf deze versie is Force Touch niet meer beschikbaar, de functie waarmee je hard op het scherm moet drukken voor meer functies. Behalve verbeteringen en nieuwe mogelijkheden, zorgt de update ook voor een betere beveiliging en brengt de update ondersteuning voor de aankomende Apple Watch Series 6.

Wanneer komt watchOS 7?

Het is nog niet bekend wanneer watchOS 7 precies uit komt. Apple heeft alleen gezegd dat de update in het najaar verschijnt. De kans is groot dat Apple tijdens het september 2020-event de releasedatum bekendmaakt. Wij verwachten de update later deze maand, tegelijk met iOS 14.

De update zal gratis beschikbaar zijn voor iedere Apple Watch-gebruiker met een geschikt model.

Kan ik de update nu al installeren?

Als je niet op de officiele release wil wachten, dan kan je er ook voor kiezen om nu al de watchOS 7 beta te installeren. Dit is een testversie die nog niet af is. Er kunnen daardoor nog wat foutjes in zitten en apps werken mogelijk niet goed. Er zit dan ook altijd een risico aan om een beta te installeren. Bovendien heb je voor de beta van watchOS 7 ook de beta van iOS 14 nodig, waardoor je dus ook je iPhone moet bijwerken naar de beta.

Meer over het installeren van een watchOS beta en de zaken waar je rekening mee moet houden, lees je in onze tip.

Bekijk ook Zo installeer je de publieke beta van watchOS 7 Voor het eerst krijgt de Apple Watch met watchOS een publieke beta. De publieke beta van watchOS 7 is beschikbaar en hier lees je hoe je je kunt voorbereiden en hoe je deze installeert.

Voor welke toestellen komt watchOS 7?

Om watchOS 7 te kunnen installeren, heb je wel een redelijk recente Apple Watch nodig. Alleen deze modellen zijn geschikt voor watchOS 7:

Apple Watch Series 3

Apple Watch Series 4

Apple Watch Series 5

Lees meer in ons artikel over de watchOS 7 toestellen.

Heb je een Apple Watch Series 1 of Series 2, dan val je helaas buiten de boot. Bovendien ben je er met alleen een geschikte Apple Watch nog niet, want ook je iPhone moet geschikt zijn.

Kan ik updaten met een oudere iPhone?

Als je je Apple Watch aan een iPhone 6 of ouder gekoppeld hebt, kun je helaas geen watchOS 7 downloaden. Zelfs niet als je een Apple Watch Series 3 of nieuwer hebt. Je iPhone moet namelijk eerst bijgewerkt zijn voor iOS 14, zodat je daarna de Apple Watch kan updaten. iOS 14 werkt alleen op een iPhone 6s en nieuwer.

Het is ook niet mogelijk om je Apple Watch tijdelijk aan een nieuwere iPhone te koppelen, het horloge te updaten en vervolgens weer koppelen aan je eigen oudere iPhone. Een Apple Watch met watchOS 7 kan niet gekoppeld worden aan een iPhone met iOS 13 of ouder.

Bekijk ook Deze iPhones en iPads zijn geschikt voor iOS 14 en iPadOS 14 iOS 14 zal op alle iPhones draaien die ook iOS 13 ondersteunen, maar het aantal ondersteunde iPads neemt af. In dit artikel lees je of jouw iPhone of iPad geschikt is voor iOS 14 of iPadOS 14.

Wat is er nieuw in watchOS 7?

Apple focust met watchOS 7 op nieuwe functies op het gebied van sporten, gezondheid en productiviteit. Dit zijn de vijf belangrijkste verbeteringen:

Slaapfuncties: nieuwe Slaap-app en het meten van je slaap

Handenwasfunctie: herinnering en timer om 20 seconden je handen te wassen

Wijzerplaten delen: je kan nu wijzerplaten delen en downloaden van andere gebruikers, inclusief de bijbehorende ingestelde complicaties

Nieuwe sportactiviteiten: onder andere dansen is toegevoegd aan de Workout-app

Verbeteringen voor Siri: nieuwe Opdrachten-app, beter dicteren en meer

Meer over de beste functies van watchOS 7 lees je in ons overzicht.

Bekijk ook watchOS 7: meer dan 20 nieuwe functies waar we dol op zijn Apple test de komende maanden de beta van watchOS 7 en wij doken er uiteraard meteen in om te zoeken naar nieuwtjes. Dit zijn onze favoriete watchOS 7-functies op een rij.

Wat gaat er veranderen?

In watchOS 7 neemt Apple afscheid van Force Touch. Dit is een techniek waarbij je extra hard op het scherm moet drukken om extra knoppen te krijgen. Het is een soort equivalent van 3D Touch, dat inmiddels ook niet meer in de iPhone zit. Vanaf watchOS 7 moet je daarom niet meer hard op het scherm drukken. Op sommige plekken moet je je vinger op het scherm houden, terwijl andere functies verplaatst zijn naar de instellingen van de desbetreffende app. Het bedienen van je Apple Watch kan daarom even wennen zijn, zeker als je nu al veel gebruikmaakt van Force Touch.

De wijziging is een voorbereiding op de Apple Watch Series 6, die vermoedelijk geen drukgevoelig scherm meer krijgt. Maar ook op de modellen waar deze hardware wél nog in zit, gaat het met ingang van watchOS 7 dus veranderen.

Ben ik verplicht om de nieuwe functies te gebruiken?

Nagenoeg alle functies zijn optioneel. Wil je bijvoorbeeld niet telkens een timer krijgen op het moment dat je je handen wast (of de kraan laat lopen als je groentes aan het schoonspoelen bent), dan kan je dit uitschakelen. Ook het delen van wijzerplaten hoef je niet te gebruiken.

Het enige wat wel verplicht is, is het einde van Force Touch. Er komt geen schakelaar in de instellingen om toch gebruik te maken van het drukgevoelige scherm. Zodra je watchOS 7 geïnstalleerd hebt, wordt de drukgevoeligheid meteen uitgeschakeld. Het scherm is natuurlijk wel nog gewoon aanraakgevoelig, dus je kan de Apple Watch gewoon met je vinger bedienen.

De Activiteit-app heet nu toch Fitness? Waarom is dat?

Het klopt dat er wat verandert aan de Activiteit-app, de app met de drie gekleurde ringen. Op de Apple Watch blijft de app echter gewoon Activiteit heten. Daar verandert dan ook nauwelijks iets. De verandering is alleen zichtbaar op de iPhone. De iPhone-versie van de Activiteit-app heet vanaf iOS 14 Conditie (Fitness in het Engels). De reden dat Apple dit gedaan heeft, is omdat er meer in staat dan alleen je activiteitsringen. Je vindt er ook je work-outs, Activiteitstrends en medailles. Bovendien is die app opnieuw ontworpen, waardoor Apple besloten heeft deze te hernoemen. Ook geeft dit Apple de mogelijkheid om nog meer functies aan de Conditie-app toe te voegen, die losstaan van de Apple Watch.

Wordt mijn Apple Watch trager?

Uit de beta’s blijkt dat de Apple Watch niet trager geworden is. Sterker nog, Apple heeft diverse animaties (bijvoorbeeld het openen en afsluiten van apps) versneld. Je Apple Watch voelt daardoor eerder sneller dan langzamer. De ervaringen met watchOS 7 zijn dan ook erg positief, ook als het om prestaties gaat. In onze watchOS 7 preview lees je hier meer over.

Zitten er bugs in watchOS 7?

We kunnen deze watchOS 7 FAQ niet voorbij laten gaan zonder het onderwerp bugs te bespreken. Over het algemeen zijn watchOS-update behoorlijk stabiel, waardoor gebruikers maar weinig tegen bugs aanlopen. Ook tijdens de afgelopen betaperiode zijn er niet zo veel bugs in watchOS 7 ontdekt. Toch kan het gebeuren dat er na de release nog enkele bugs en problemen naar voren komen, omdat een grotere groep gebruikers dan met de update aan de slag gaat. Wat bij kan dragen aan de stabiliteit is dat Apple voor het eerst een publieke beta van watchOS uitgebracht heeft, waardoor meer gebruikers de update kunnen testen dan voorgaande jaren. Ook is de update wat minder groots dan voorgaande jaren, waardoor de kans op bugs wat kleiner is.

Toch kunnen we nu nog niet beloven dat watchOS 7 geheel bugvrij is; dat weten we pas zodra Apple de definitieve versie uitgebracht heeft.

Moet ik meteen updaten zodra watchOS 7 uit is?

Nee, je kan updaten op het moment dat het jou uitkomt. Bovendien moet je eerst je iPhone updaten naar iOS 14. Wil je daar nog mee wachten, dan kan je dus ook nog geen watchOS-update installeren. Veel Apple Watch-bezitters kijken bij dergelijke grote updates vaak de kat uit de boom en wachten de reacties van de eerste gebruikers af. Twijfel je of je al klaar bent voor de update, dan raden we aan om nog even te wachten met updaten. Toch adviseren we ook niet om al te lang te wachten, omdat Apple ook belangrijke beveiligingsupdates uitbrengt die je toestel veiliger maken.

Hebben we jouw vraag in deze watchOS 7 FAQ nog niet beantwoord? Laat het ons dan weten via de artikelrapportage onderaan deze pagina. Hoe meer vragen we krijgen, hoe beter we deze watchOS 7 FAQ kunnen maken. In de tussentijd lees je in onze watchOS 7 preview onze ervaringen.