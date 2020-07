De Gezondheid-app op je iPhone meet vanaf iOS 14 nog meer gegevens over jouw loopgedrag. Deze functies hebben te maken met mobiliteit en of je goed loopt.

Voor de meeste van deze zogenaamde mobiliteitsfuncties heb je niet eens een Apple Watch nodig. Dat is fijn als je geen slim horloge hebt, want vooralsnog worden veruit de meeste gezondheidsgegevens in de Gezondheid-app gevoed door de metingen van de Apple Watch. Met deze update krijg je dus met alleen je iPhone een uitgebreider overzicht van je loopgedrag, zoals staplengte en hoe stabiel je je voortbeweegt tijdens het lopen. Dit alles heeft te maken met de manier waarop je je voortbeweegt, oftewel je mobiliteit.



iPhone meet mobiliteit: staplengte, asymmetrie en meer

De nieuwe metingen vallen in de Gezondheid-app onder de eveneens nieuwe Mobiliteit-categorie. Om te beginnen kan de iPhone jouw staplengte meten. Dat is de afstand tussen je voorste voet en je achterste voet wanneer je wandelt. Je iPhone checkt ook of je die stappen wel helemaal recht zet. Onder het Asymmetrie-menu zie je in een percentage uitgedrukt hoeveel procent van de tijd jouw stappen niet symmetrisch zijn. Hoe lager het getal, hoe nauwkeuriger je in een rechte lijn loopt en hoe gezonder je wandelpatroon is.

Tijdens het lopen zijn er momenten waarop beide voeten tegelijk aan de grond staan. Bij een typische wandeling ligt dit percentage tussen de 20% en 40%. Dit wordt de tijd dubbele steunfase genoemd. Is jouw percentage hoger of lager, dan is er misschien iets aan de hand met je wandelpatroon. De duur van de dubbele steunfase is onder meer afhankelijk van het type terrein en hoe snel je wandelt. Naarmate je ouder wordt kan dit percentage toenemen, omdat je wat minder stevig op je benen staat en daarom wat vaker met beide voeten de grond raakt.

Ook handig: in de Gezondheid-app vind je vanaf iOS 14 terug hoeveel meter jij aflegt in 6 minuten. Dit is gebaseerd op een week aan beweging- en workoutgegevens. Hoe fitter je bent, hoe hoger dit getal is.

Deze gegevens worden gemeten door je iPhone. Je hebt hier dus geen Apple Watch voor nodig. Wel is het belangrijk dat je je iPhone dicht bij je middel draagt, zoals in een broekzak. Voor de metingen is het belangrijk dat je in ieder geval met een constant tempo wandelt, of je wandelpatroon nu gezond is of niet.

Bekijk ook Gezondheid: alles over Apple's Gezondheid-app voor iOS Met de Gezondheid-app van Apple kun je allerlei gezondheids- en fitnessdata overzichtelijk verzamelen. Lees hier alles over het inlezen van data in de Gezondheid-app, gebruik van het dashboard, de grafieken en het instellen van je Medische ID.

Apple Watch meet snelheid van traplopen

Er zijn ook nieuwe metingen waarvoor je wel een Apple Watch nodig hebt. Het heeft te maken met traplopen. Vanaf watchOS 7 meet je Apple Watch namelijk hoe snel je op en van de trap loopt. Deze verticale snelheid wordt uitgedrukt in meters per seconde. De Apple Watch kan een goede meting doen wanneer je op of van een trap loopt die ten minste drie meter hoog is.

Al deze nieuwe metingen geven je een vollediger beeld van jouw mobiliteit. Ook als je aan het revalideren bent kunnen de metingen je helpen met het inzien van je herstel zonder dat je daarvoor persΓ© naar de fysiotherapeut moet.

Wij zijn blij met de nieuwe metingen die je iPhone en Apple Watch vanaf dit najaar kunnen afleggen. Je hoeft niks te doen om de metingen te activeren, behalve je iPhone en/of Apple Watch bij je te dragen. Dat maakt het ook een makkelijke functie om te gebruiken. Voor Apple Watch gebruikers zijn er nog meer gezondheidsfuncties. Lees in onze afzonderlijke gids over de nieuwe Apple Watch slaapfuncties.