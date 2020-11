watchOS 7.1 is nu voor de Apple Watch beschikbaar. De update werd de afgelopen maanden getest, maar is nu voor iedereen met een geschikte Apple Watch beschikbaar.

watchOS 7.1 beschikbaar: nieuwe emoji en meer

De afgelopen weken heeft Apple voornamelijk bugfixes uitgebracht voor watchOS 7. Zo verscheen watchOS 7.0.2 met oplossing voor batterijproblemen en werd watchOS 7.0.3 zelfs alleen voor de Apple Watch Series 3 uitgebracht, omdat dat model last had van spontane herstarts. Nu is watchOS 7.1 beschikbaar, waar wél een paar verbeteringen in zitten.



Allereerst bevat watchOS 7.1 ondersteuning voor de nieuwe emoji. De update zorgt ervoor dat je de nieuwe figuurtjes en symbolen ook op je Apple Watch kan bekijken én versturen. Daarnaast zorgt de update ervoor dat je de Apple Watch ook goed kan gebruiken in combinatie met de aankomende HomePod mini. Voor gebruikers in Zuid-Korea en Rusland is het goede nieuws dat de ECG-app daar nu ook beschikbaar is.

De update lost bovendien een probleem op bij het ontgrendelen van je Mac en een waarschuwing als je hoofdtelefoon te hard staat.

Dit zijn de Engelse releasenotes:

watchOS 7.1 bevat nieuwe functies, verbeteringen en oplossingen voor problemen. De mogelijkheid is toegevoegd om een melding te krijgen wanneer het geluidsniveau van je koptelefoon van invloed kan zijn op je gehoor

Er is ondersteuning toegevoegd voor de Ecg-app op de Apple Watch Series 4 of later in de Republiek Korea en Rusland

Er is ondersteuning toegevoegd voor meldingen over een onregelmatig hartritme in de Republiek Korea en Rusland

Er is een probleem verholpen waarbij sommige gebruikers een Mac niet met de Apple Watch konden ontgrendelen

Er is een probleem verholpen waarbij het scherm bij sommige gebruikers van de Apple Watch Series 6 mogelijk donker was bij het optillen van de pols

watchOS 7.1 downloaden

Om de update uit te voeren, doe je het volgende op de gekoppelde iPhone:

Ga naar Mijn Watch > Algemeen. Tik op Software-update en wacht tot de update is gedownload. Hang de Apple Watch aan de lader en wacht geduldig af tot de update is geïnstalleerd.

Terwijl de Apple Watch aan het updaten is, hou je de gekoppelde iPhone in de buurt om het updateproces niet te verstoren. Het updaten van de Apple Watch kan langer dan een uur duren, dus wees vooral geduldig. Zorg er in ieder geval voor dat de verbinding met de oplader niet verbroken wordt. Om de installatie af te ronden is het verplicht om de Apple Watch aan de lader te hangen, dus hou daar rekening mee.

Je kan ook direct updaten via de Apple Watch zelf:

Open de Instellingen-app op de Apple Watch. Ga naar Algemeen > Software-update. Wacht tot de Apple Watch gaat zoeken naar de update. Tik op Downloaden. Na het downloaden leg je de Apple Watch aan de oplader. Het installeren begint automatisch.

Lukt het installeren niet? Voor watchOS installatieproblemen, lees je ons bijbehorende artikel.

Bekijk ook Lukt het installeren van watchOS 7 niet? Deze tips helpen Heb je last van watchOS 7 installatieproblemen? Lukt het instellen van watchOS 7 niet? In dit artikel helpen we je op weg als je problemen hebt met het updaten van je Apple Watch.