watchOS 7.0.3 voor Apple Watch Series 3

De watchOS 7-update gaat voor de Apple Watch Series 3 niet bepaald vlekkeloos. De afgelopen tijd zijn er flink wat klachten over watchOS 7 op de Apple Watch Series 3. Het was al lastig om de update te installeren, omdat je voor watchOS 7 op de Series 3 minimaal 3GB opslag nodig hebt. En als je de update eenmaal geïnstalleerd hebt, kon het gebeuren dat de Apple Watch spontaan opnieuw opstartte. Dat is volgens Apple nu verholpen met watchOS 7.0.3.



De update is dus alleen beschikbaar op de Apple Watch Series 3. Heb je een nieuwer model, dan blijf je dus steken op watchOS 7.0.2. De nieuwe versie voor alleen de Apple Watch Series 3 heeft buildnummer 18R410.

watchOS 7.0.3 downloaden

Om de update uit te voeren, doe je het volgende op de gekoppelde iPhone:

Ga naar Mijn Watch > Algemeen. Tik op Software-update en wacht tot de update is gedownload. Hang de Apple Watch aan de lader en wacht geduldig af tot de update is geïnstalleerd.

Terwijl de Apple Watch aan het updaten is, hou je de gekoppelde iPhone in de buurt om het updateproces niet te verstoren. Het updaten van de Apple Watch kan langer dan een uur duren, dus wees vooral geduldig. Zorg er in ieder geval voor dat de verbinding met de oplader niet verbroken wordt. Om de installatie af te ronden is het verplicht om de Apple Watch aan de lader te hangen, dus hou daar rekening mee.

Je kan ook direct updaten via de Apple Watch zelf:

Open de Instellingen-app op de Apple Watch. Ga naar Algemeen > Software-update. Wacht tot de Apple Watch gaat zoeken naar de update. Tik op Downloaden. Na het downloaden leg je de Apple Watch aan de oplader. Het installeren begint automatisch.

Lukt het installeren niet? Voor watchOS installatieproblemen, lees je ons bijbehorende artikel.

Bekijk ook Lukt het installeren van watchOS 7 niet? Deze tips helpen Heb je last van watchOS 7 installatieproblemen? Lukt het instellen van watchOS 7 niet? In dit artikel helpen we je op weg als je problemen hebt met het updaten van je Apple Watch.

Heb je de beta van watchOS 7.1? Dan zie je de nieuwe update mogelijk niet.