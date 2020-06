In iOS 14 steekt Apple de Activiteit-app op de iPhone in een nieuw jasje. De app heet vanaf dit najaar 'Conditie' en is een compactere app dan voorheen.

Van Activiteit naar Conditie

De ‘nieuwe’ Conditie-app wordt gebruikt om op je iPhone alle bewegingsactiviteiten te bekijken, die gemeten zijn door je Apple Watch. In de loop van de tijd heeft de app meer functies gekregen en geeft meer inzicht in data. Vermoedelijk vond Apple dat de vlag de lading niet meer dekte en heeft daarom voor ‘Conditie’ gekozen. In het Engels heet de app ‘Fitness’.



Conditie-app is compacter dan Activiteit-app

In de Conditie-app vind je nu meer informatie op het beginscherm. Voorheen werd je begroet met drie grote ringen voor beweging en activiteiten. Om meer informatie te zien moest je handelingen verrichten op het scherm. De app is nu zo ingedeeld dat je nog steeds je activiteit ziet, zowel in ringen als cijfers. Verder zie je ook je recente work-outs en kun je op het beginscherm meteen je trends bekijken.

Trends zijn nieuw sinds iOS 13 en laten zien hoe je presteert in vergelijking met bijvoorbeeld drie maanden geleden. Hiervoor werd een aparte tabblad toegevoegd, maar die heeft het niet lang volgehouden. Overigens zijn er wel meer tabbladen die het niet overleven in iOS 14. De Conditie-app heeft nu nog twee tabbladen: Overzicht en Delen.

Als je op het Overzicht-tabblad naar beneden scrolt zie je dat je bij work-outs, trends en medailles op Toon meer kan tikken. Door het volledige menu hierachter te stoppen blijft het overzicht – zoals het woord al zegt – overzichtelijk.

Functionaliteit Conditie-app is hetzelfde, maar op nieuwe plekken

Apple heeft geen nieuwe functies toegevoegd, maar ze zijn wel bijna allemaal verplaatst. Neem bijvoorbeeld het activiteitenoverzicht van alle dagen dat je een Apple Watch draagt. Dat vind je nu door op je activiteit van vandaag te tikken. Vervolgens tik je op het kalender-symbool rechtsboven. Wil je maar een paar dagen terug, dan kun je nog oud en vertrouwd naar rechts vegen om terug te gaan in de tijd.

Ook de Trends-functionaliteit is qua functionaliteit niet veranderd, maar qua positie in de app wel. Wij zijn wel blij met de nieuwe lay-out. Het geeft je sneller de informatie waarnaar je op zoek was zonder het aantal functies te beperken. Bovendien geeft dit Apple een kans om in de toekomst weer een extra tabblad met nóg meer nuttige informatie toe te voegen. Het aantal tabbladen is nu van vijf gereduceerd naar twee.

De Conditie-app is beschikbaar vanaf iOS 14 als je ook een Apple Watch draagt. Zonder Apple Watch kan de app niet worden geïnstalleerd. Overigens heet de app op de Apple Watch nog wel Activiteit, ook in watchOS 7. Je kunt hier immers geen trends of recente work-outs bekijken. Op de Apple Watch zelf gebruik je de app dus nog steeds om je activiteiten bij te houden.

