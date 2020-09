Heb jij watchOS 7 op je Apple Watch gezet en heb je last van problemen? Dan is dit in watchOS 7.0.1 misschien wel opgelost. Apple heeft de eerste bugfix-update voor watchOS 7 uitgebracht.

watchOS 7 is de nieuwste grote update voor de Apple Watch. Er zijn allerlei nieuwe functies in watchOS 7 waar je je voordeel uit kan halen, zoals de nieuwe handenwas-functie. Maar bij zo’n grote update kan er ook altijd wat mis gaan, zo blijkt uit ons overzicht met de belangrijkste bugs en problemen in watchOS 7. We verwachtten dan ook snel een update van Apple en die staat nu voor je klaar in de vorm van watchOS 7.0.1.



watchOS 7.0.1 beschikbaar

De twee voornaamste problemen die we bij watchOS 7-gebruikers tegengekomen zijn, zijn de verminderde accuduur en het ontbreken van workoutroutes. Batterijproblemen lossen zichzelf meestal op of zijn te verhelpen door de Apple Watch los te koppelen en opnieuw te verbinden. Maar het probleem met de workoutroutes zijn een stuk hardnekkiger. Een aantal gebruiker merkt dat bij nieuwe workouts alleen de startpositie opgeslagen wordt, terwijl bij workouts uit het verleden helemaal geen kaartje meer te zien is van een hardloop-, wandel- of fiestworkout.

Het is nog niet duidelijk of Apple nog iets kan doen aan dit probleem en of het nu in watchOS 7.0.1 opgelost is. Het lijkt er niet op, zo blijkt uit een eerste blik op de releasenotes:

watchOS 7.0.1 bevat verbeteringen en oplossingen voor problemen, waaronder: Er is een probleem verholpen waarbij sommige betaalkaarten in Wallet voor sommige gebruikers waren uitgeschakeld Sommige functies zijn mogelijk niet in alle regio’s of op alle Apple apparaten beschikbaar. Raadpleeg voor meer informatie over de beveiligingsaspecten van software-updates de volgende website:

watchOS 7.0.1 downloaden

Om de update uit te voeren, doe je het volgende op de gekoppelde iPhone:

Ga naar Mijn Watch > Algemeen. Tik op Software-update en wacht tot de update is gedownload. Hang de Apple Watch aan de lader en wacht geduldig af tot de update is geïnstalleerd.

Terwijl de Apple Watch aan het updaten is, hou je de gekoppelde iPhone in de buurt om het updateproces niet te verstoren. Het updaten van de Apple Watch kan langer dan een uur duren, dus wees vooral geduldig. Zorg er in ieder geval voor dat de verbinding met de oplader niet verbroken wordt. Om de installatie af te ronden is het verplicht om de Apple Watch aan de lader te hangen, dus hou daar rekening mee.

Je kan ook direct updaten via de Apple Watch zelf:

Open de Instellingen-app op de Apple Watch. Ga naar Algemeen > Software-update. Wacht tot de Apple Watch gaat zoeken naar de update. Tik op Downloaden. Na het downloaden leg je de Apple Watch aan de oplader. Het installeren begint automatisch.

Lukt het installeren niet? Voor watchOS installatieproblemen, lees je ons bijbehorende artikel.

