Goed nieuws voor bezitters van een iPhone met Face ID en een Apple Watch. Dankzij watchOS 7.4 is het niet meer nodig om je toegangscode in te voeren als je een mondkapje draagt.

In tussentijdse updates van watchOS voegt Apple sporadisch wat nieuwe functies toe. Meestal zijn het niet de meest spraakmakende functies, maar deze keer is dat in watchOS 7.4 wel anders. In deze versie voegt Apple namelijk een handige nieuwe functie toe voor de situaties dat je een mondkapje draagt.



watchOS 7.4 beschikbaar

Loop je wel eens door de supermarkt met het boodschappenlijstje op je iPhone en herken je dat je dan telkens je toegangscode in moet voeren, omdat de iPhone door het mondkapje je gezicht niet herkent? Of moet je bijvoorbeeld voor je werk vaak een mondkapje dragen? Als je een Apple Watch om je pols hebt, dan is er nu goed nieuws. Met watchOS 7.4 geïnstalleerd kan je je iPhone ontgrendelen via je Apple Watch. De iPhone herkent het mondkapje en op dat moment wordt je Apple Watch om hulp geroepen om meteen je iPhone te ontgrendelen. Dit werkt uiteraard alleen als je Apple Watch en iPhone bij elkaar in de buurt zijn. Lees ook onze tip over het ontgrendelen van je iPhone via je Apple Watch.

Bekijk ook iPhone ontgrendelen met je Apple Watch: hoe werkt het en hoe veilig is het? Vanaf iOS 14.5 en watchOS 7.4 kun je je iPhone ontgrendelen met je Apple Watch als je een mondkapje draagt. Hoe werkt de functie en hoe stel je dit in? Wat heb je er allemaal voor nodig en hoe zit het met de veiligheid?

Om de functie te gebruiken heb je ook iOS 14.5 nodig, die eveneens beschikbaar is. Verder heeft Apple in watchOS 7.4 nog wat bugs opgelost en achter de schermen verbeteringen doorgevoerd.

watchOS 7.4 releasenotes

Dit zijn de releasenotes die Apple heeft vrijgegeven voor watchOS 7.4:

watchOS 7.4 releasenotes bekijken watchOS 7.4 bevat nieuwe functies, verbeteringen en oplossingen voor problemen, waaronder: Mogelijkheid om je iPhone X en later te ontgrendelen met de Apple Watch wanneer je Face ID probeert te gebruiken terwijl je een mondkapje draagt

Optie om het type Bluetooth-apparaat te classificeren in Instellingen voor de juiste identificatie van koptelefoons voor audiomeldingen

Mogelijkheid om audio- en videomateriaal van Apple Fitness+-work-outs te streamen naar tv’s en apparaten met AirPlay 2

Ondersteuning voor de Ecg-app op de Apple Watch Series 4 of later in Australië en Vietnam

Ondersteuning voor meldingen over een onregelmatig hartritme in Australië en Vietnam Raadpleeg voor meer informatie over de beveiligingsaspecten van software-updates van Apple de volgende website: https://support.apple.com/HT201222

watchOS 7.4 downloaden

Om de update uit te voeren, doe je het volgende op de gekoppelde iPhone:

Ga naar Mijn Watch > Algemeen. Tik op Software-update en wacht tot de update is gedownload. Hang de Apple Watch aan de lader en wacht geduldig af tot de update is geïnstalleerd.

Terwijl de Apple Watch aan het updaten is, hou je de gekoppelde iPhone in de buurt om het updateproces niet te verstoren. Het updaten van de Apple Watch kan langer dan een uur duren, dus wees vooral geduldig. Zorg er in ieder geval voor dat de verbinding met de oplader niet verbroken wordt. Om de installatie af te ronden is het verplicht om de Apple Watch aan de lader te hangen, dus hou daar rekening mee.

Je kan ook direct updaten via de Apple Watch zelf:

Open de Instellingen-app op de Apple Watch. Ga naar Algemeen > Software-update. Wacht tot de Apple Watch gaat zoeken naar de update. Tik op Downloaden. Na het downloaden leg je de Apple Watch aan de oplader. Het installeren begint automatisch.

Lukt het installeren niet? Voor watchOS installatieproblemen, lees je ons bijbehorende artikel.

Bekijk ook Lukt het installeren van watchOS 7 niet? Deze tips helpen Heb je last van watchOS 7 installatieproblemen? Lukt het instellen van watchOS 7 niet? In dit artikel helpen we je op weg als je problemen hebt met het updaten van je Apple Watch.