watchOS 7.3 beschikbaar: dit is er nieuw

Veel nieuws zul je in watchOS 7.3 niet vinden, maar wie graag opvalt met een leuke wijzerplaat kan nu de Eenheid-wijzerplaat toevoegen aan de lijst. Deze wijzerplaat is geïnspireerd door de Pan-Afrikaanse vlag met de kleuren rood/groen/geel/zwart/grijs in verschillende combinaties. Apple voegt de wijzerplaat toe in het teken van de Black History Month.



Verder bevat watchOS 7.3 een functie toe voor Apple Fitness+ abonnees genaamd ‘Time to Walk’. Hiermee luister je tijdens het lopen naar inspirerende verhalen verteld door verschillende mensen. Apple Fitness+ is niet beschikbaar in Nederland en België, maar in onze tip lees je hoe je Fitness+ nu al kunt gebruiken.

De rest van de update bevat voornamelijk bugfixes. Ook zijn enkele gezondheidsfuncties nu beschikbaar in meer landen, zoals de ECG in Japan. Hieronder vind je de volledige releasenotes van de update:

watchOS 7.3 release notes watchOS 7.3 bevat nieuwe functies, verbeteringen en oplossingen voor problemen, waaronder: Wijzerplaat ‘Eenheid’, ontworpen om de zwarte geschiedenis te vieren en geïnspireerd door de kleuren van de pan-Afrikaanse vlag; de vormen veranderen gedurende de dag terwijl je aan het bewegen bent, waardoor je een unieke wijzerplaat krijgt

‘Tijd om te wandelen’ voor abonnees van Apple Fitness+; een audio-ervaring in de app Work-out waarin gasten inspirerende verhalen delen terwijl je aan het wandelen bent

Ecg-app op de Apple Watch Series 4 of later in Japan, Mayotte, de Filipijnen en Thailand

Meldingen over een onregelmatig hartritme in Japan, Mayotte, de Filipijnen, Taiwan en Thailand

Oplossing voor een probleem waarbij het bedieningspaneel en het berichtencentrum mogelijk niet reageren wanneer de zoomfunctie is ingeschakeld Raadpleeg voor meer informatie over de beveiligingsaspecten van software-updates van Apple de volgende website:

https://support.apple.com/HT201222

watchOS 7.3 downloaden

Om de update uit te voeren, doe je het volgende op de gekoppelde iPhone:

Ga naar Mijn Watch > Algemeen. Tik op Software-update en wacht tot de update is gedownload. Hang de Apple Watch aan de lader en wacht geduldig af tot de update is geïnstalleerd.

Terwijl de Apple Watch aan het updaten is, hou je de gekoppelde iPhone in de buurt om het updateproces niet te verstoren. Het updaten van de Apple Watch kan langer dan een uur duren, dus wees vooral geduldig. Zorg er in ieder geval voor dat de verbinding met de oplader niet verbroken wordt. Om de installatie af te ronden is het verplicht om de Apple Watch aan de lader te hangen, dus hou daar rekening mee.

Je kan ook direct updaten via de Apple Watch zelf:

Open de Instellingen-app op de Apple Watch. Ga naar Algemeen > Software-update. Wacht tot de Apple Watch gaat zoeken naar de update. Tik op Downloaden. Na het downloaden leg je de Apple Watch aan de oplader. Het installeren begint automatisch.

Lukt het installeren niet? Voor watchOS installatieproblemen, lees je ons bijbehorende artikel.

