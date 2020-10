watchOS 7.0.2 beschikbaar

Al snel na de komst van watchOS 7 bracht Apple de watchOS 7.0.1 update uit, waarin enkele bugs opgelost waren. Maar gebruikers klaagden nog steeds over ontbrekende GPS-gegevens en een kortere accuduur. Inmiddels heeft Apple een handmatige oplossing naar buiten gebracht. Toch zijn er nog andere bugs die Apple met de zojuist uitgebrachte watchOS 7.0.2 update probeert op te lossen.



In deze nieuwe versie is in ieder geval een probleem opgelost met een hoog batterijverbruik. Ook lost Apple met deze versie een probleem met de ECG-app op. Sommige gebruikers konden de app niet gebruiken, terwijl deze wel beschikbaar was in de desbetreffende regio.

Bekijk ook Apple geeft oplossing voor ontbreken GPS-routes en hoog batterijverbruik Apple Watch Apple heeft een stappenplan online gezet hoe je de GPS- en andere workout-gegevens weer terug krijgt na het updaten naar watchOS 7 en iOS 14. De afgelopen weken klagen veel gebruikers over het ontbreken van GPS-routes en een kortere batterijduur.

Dit zijn de releasenotes:

watchOS 7.0.2 bevat verbeteringen en oplossingen voor problemen, waaronder: Er is een probleem verholpen dat ertoe kon leiden dat de batterij sneller leegraakte

Er is een probleem verholpen waarbij sommige gebruikers geen toegang hadden tot de Ecg-app in regio’s waar deze beschikbaar is Sommige functies zijn mogelijk niet in alle regio’s of op alle Apple apparaten beschikbaar. Raadpleeg voor meer informatie over de beveiligingsaspecten van software-updates de volgende website:

https://support.apple.com/HT201222

Heb jij nog last van bugs en problemen in watchOS 7? In ons aparte artikel lees je welke problemen er nog meer zijn en wat andere gebruikers ervaren.

Bekijk ook watchOS 7 bugs en problemen: dit zijn mogelijke oplossingen watchOS 7 geeft sommige Apple Watch-gebruikers flink wat problemen. Zo loopt de batterij sneller leeg en worden workouts niet altijd goed opgeslagen. In dit artikel verzamelen we veel voorkomende problemen en bugs in watchOS 7.

watchOS 7.0.2 downloaden

Om de update uit te voeren, doe je het volgende op de gekoppelde iPhone:

Ga naar Mijn Watch > Algemeen. Tik op Software-update en wacht tot de update is gedownload. Hang de Apple Watch aan de lader en wacht geduldig af tot de update is geïnstalleerd.

Terwijl de Apple Watch aan het updaten is, hou je de gekoppelde iPhone in de buurt om het updateproces niet te verstoren. Het updaten van de Apple Watch kan langer dan een uur duren, dus wees vooral geduldig. Zorg er in ieder geval voor dat de verbinding met de oplader niet verbroken wordt. Om de installatie af te ronden is het verplicht om de Apple Watch aan de lader te hangen, dus hou daar rekening mee.

Je kan ook direct updaten via de Apple Watch zelf:

Open de Instellingen-app op de Apple Watch. Ga naar Algemeen > Software-update. Wacht tot de Apple Watch gaat zoeken naar de update. Tik op Downloaden. Na het downloaden leg je de Apple Watch aan de oplader. Het installeren begint automatisch.

Lukt het installeren niet? Voor watchOS installatieproblemen, lees je ons bijbehorende artikel.

Bekijk ook Lukt het installeren van watchOS 7 niet? Deze tips helpen Heb je last van watchOS 7 installatieproblemen? Lukt het instellen van watchOS 7 niet? In dit artikel helpen we je op weg als je problemen hebt met het updaten van je Apple Watch.

Heb je de beta van watchOS 7.1? Dan zie je de nieuwe update mogelijk niet.