watchOS 7.2 beschikbaar: dit moet je weten

Voor een aantal landen is watchOS 7.2 een grote release. Met de komst van deze versie introduceert Apple namelijk Apple Fitness+, de nieuwe sportstreamingdienst. Bij Apple Fitness+ kun je workouts doen aan de hand van instructievideo’s. Je Apple Watch meet je resultaten, dat ook nog op beeld te zien is via de Apple TV. In Nederland is Apple Fitness+ helaas niet beschikbaar. Wat heb je dan aan deze update?



Apple voegt in watchOS 7.2 versie 2 van de ECG-meting toe. Het is de eerste keer dat het algoritme naar een nieuwe versie gaat. Vermoedelijk zorgt dit ervoor dat de ECG-app op atriumfibrilleren checkt bij een hogere hartslag, bijvoorbeeld tijdens oefeningen.

Ook brengt de update een nieuwe cardiofitness-functie, die je waarschuwt als je VO2Max-waarde te laag is. Via de Gezondheid-app kan je meer informatie vinden over je Cardio Fitness. Hieronder vind je de volledige releasenotes van de update:

watchOS 7.2 release notes watchOS 7.2 bevat nieuwe functies en verbeteringen, waaronder Apple Fitness+, een gepersonaliseerde fitnesservaring waarbij gebruik wordt gemaakt van de Apple Watch. Extra functies zijn onder andere meldingen over een lage cardioconditie en ondersteuning voor brailleleesregels. Deze update bevat ook prestatieverbeteringen. Apple Fitness+ Een nieuwe fitnesservaring waarbij gebruik wordt gemaakt van de Apple Watch met work-outs in studiostijl die beschikbaar zijn op je iPhone, iPad en Apple TV

Er worden elke week videowork-outs behorende tot tien populaire trainingstypen toegevoegd: High Intensity Interval Training, binnen fietsen, yoga, core, kracht, dansen, roeien, wandelen op loopband, hardlopen op loopband en meditatieve cool-down

Een abonnement op Fitness+ is beschikbaar in Australië, Canada, Ierland, Nieuw-Zeeland, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten Deze update bevat ook de volgende functies en verbeteringen: Optie om een melding te krijgen wanneer je cardioconditie op een laag niveau is

Mogelijkheid om in de Gezondheid-app op de iPhone je cardioconditieniveau te bekijken op basis van je leeftijd en geslacht

Atriumfibrillatieclassificatie bij hartslagen boven 100 slagen per minuut wordt nu aangeboden in de Ecg-app in de meeste regio’s waar de app beschikbaar is

Ondersteuning voor de Ecg-app op de Apple Watch Series 4 of later in Taiwan

Ondersteuning voor brailleleesregels met VoiceOver

Ondersteuning voor Gezinsconfiguratie in Bahrein, Canada, Noorwegen en Spanje (modellen met mobieledataverbinding van de Apple Watch Series 4 of later en de Apple Watch SE) Raadpleeg voor meer informatie over de beveiligingsaspecten van software-updates van Apple de volgende website:

https://support.apple.com/HT201222

watchOS 7.2 downloaden

Om de update uit te voeren, doe je het volgende op de gekoppelde iPhone:

Ga naar Mijn Watch > Algemeen. Tik op Software-update en wacht tot de update is gedownload. Hang de Apple Watch aan de lader en wacht geduldig af tot de update is geïnstalleerd.

Terwijl de Apple Watch aan het updaten is, hou je de gekoppelde iPhone in de buurt om het updateproces niet te verstoren. Het updaten van de Apple Watch kan langer dan een uur duren, dus wees vooral geduldig. Zorg er in ieder geval voor dat de verbinding met de oplader niet verbroken wordt. Om de installatie af te ronden is het verplicht om de Apple Watch aan de lader te hangen, dus hou daar rekening mee.

Je kan ook direct updaten via de Apple Watch zelf:

Open de Instellingen-app op de Apple Watch. Ga naar Algemeen > Software-update. Wacht tot de Apple Watch gaat zoeken naar de update. Tik op Downloaden. Na het downloaden leg je de Apple Watch aan de oplader. Het installeren begint automatisch.

Lukt het installeren niet? Voor watchOS installatieproblemen, lees je ons bijbehorende artikel.

