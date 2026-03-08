Instagram is dé bekende sociale media-app voor iPhone en Android. Met filters geef je je foto's een bijzonder uiterlijk, je maakt Stories of deelt een livevideo. Deze pagina vertelt er alles over.

Alles over Instagram

Instagram is een van de populairste smartphoneapps, met miljoenen gebruikers. Aanvankelijk was Instagram vooral bekend om de fotofilters, waarmee je je foto’s een bijzonder effect kon geven. Dit werd nog versterkt door het vierkante formaat, dat doet denken aan oude Polaroidfoto’s. Inmiddels is de app uitgegroeid tot een belangrijk sociaal netwerk. Instagram heeft ook geleid tot een nieuw type gebruiker: influencers, die in zorgvuldig gestylde foto’s en video’s laten zien hoe hun perfecte leventje eruit ziet, op momenten dat de camera meekijkt. Dit heeft ook schaduwkanten. Wat je met Instagram allemaal kunt doen, lees je in dit uitlegartikel.

Wat is Instagram?

Instagram is begonnen als een eenvoudige iPhone-app waarmee je foto’s kon opleuken met kleurenfilters, randen en eenvoudige bewerkingen. De belangrijkste concurrent was op dat moment Hipstamatic. Al vanaf het begin draaide het om likes: mensen kunnen je foto leuk vinden door een hartje te geven. Toen Instagram aankondigde een Android-app uit te brengen, dreigden veel iPhone-gebruikers van het eerste uur op te stappen, waaronder Apple-topman Phil Schiller. Ze verwachtten dat de komst van Android-gebruikers zou leiden tot minder smaakvolle foto’s. Die storm waaide echter snel over.

Aanvankelijk was Instagram nog een zelfstandig bedrijf, maar in 2012 werd het voor 1 miljard dollar overgenomen door Facebook, wat later werd omgedoopt tot Meta. Op het moment van de overname had Instagram al meer dan 30 miljoen gebruikers. In 2026 – 14 jaar later – heeft Instagram al meer dan 3 miljard gebruikers.

Sinds 2013 kun je op Instagram ook video’s plaatsen. Die mochten in eerste instantie maar 15 seconden duren, maar dat is inmiddels opgerekt tot maximaal een uur. In 2016 kwam daar Instagram Stories bij, een diashow van staande foto’s en video’s die na 24 uur vanzelf verdwijnt als reactie op de groeiende populariteit van Snapchat. In 2020 volgden Instagram Reels, korte verticale video’s als antwoord op de razendsnelle opkomst van TikTok tijdens de coronapandemie.

Gaandeweg heeft Instagram steeds meer functies overgenomen van Snapchat, TikTok en andere populaire apps, zoals livestreams. In de tussentijd verschenen er ook losse apps zoals Bolt, Hyperlapse en Boomerang, maar die zijn later weer verdwenen en de belangrijkste functies zijn nu geïntegreerd in de gewone Instagram-app.

Lees al onze artikelen over Instagram

Instagram Reels

Naast foto’s en gewone video’s kun je op Instagram ook Reels maken. Dit zijn korte video’s die in feite een reactie zijn op de populariteit van TikTok. Het gaat hier om korte, grappige video’s die maximaal 15 seconden lang mogen zijn. Je kunt ze voorzien van allerlei effecten. Net als bij TikTok speelt muziek een belangrijke rol. Je kan zoeken in de muziekbibliotheek van Instagram, maar je kunt ook eigen audio toevoegen. Andere mogelijkheden om de video leuker te maken zijn AR-effecten, timers en countdowns en meer. Je kunt ook video’s aan elkaar koppelen om te zorgen voor een grappig effect, waarbij het net lijkt alsof een object overgaat van de ene video naar de andere.

Het opnemen van een Reel kan in een serie van clips, maar ook meerdere tegelijk. Na het maken van je Reel kun je deze delen op je profiel of zichtbaar maken in het aparte Explore-deel van Instagram. Bij het posten kun je zelf de hoofdfoto kiezen en je onderschrift en hashtags toevoegen, net als bij een gewone video dus. Op je profiel vind je vervolgens een apart Reels-tabblad, waar al je video’s verzameld worden. Stuur je hem door naar je eigen feed, dan staat hij ook gewoon tussen je andere posts. De Reels combineren met Stories is ook mogelijk. In dat geval verdwijnt deze automatisch na 24 uur.

Instagram gebruiken op iPhone en iPad

Jarenlang was het alleen mogelijk om op de iPhone gebruik te maken van een normale Instagram-app, waar je het op de iPad moest doen met een uitgerekte versie van de iPhone-versie. Sinds het najaar van 2025 heeft Instagram een eigen app op de iPad.

Instagram gebruiken op iPhone

Zodra je Instagram op je iPhone hebt geïnstalleerd en ingelogd bent, kom je terecht op de tijdlijn. Onderaan zie je de navigatiebalk met verschillende tabbladen. Het huisje neemt je mee naar je startscherm met berichten van accounts die je volgt en aanbevolen posts. Deze kun je sorteren op Voor jou, Volgend en Favorieten. Bovenaan dit scherm zie je de Instagram Stories, met rondjes van accounts die recent een Story hebben geplaatst.

Naast het startscherm heb je het tabblad voor Reels. In het Reels-overzicht zie je een oneindige stroom korte video’s. Door omhoog te vegen blader je door naar de volgende video. In het midden vind je de knop om zelf iets te plaatsen. Je kiest daar of je een foto, video, carrousel met meerdere foto’s, een Story of een Reel wilt maken. De iPhone-camera wordt direct vanuit de app geopend en je kunt filters, tekst, stickers en muziek toevoegen voordat je publiceert.

Via het vergrootglas ga je naar Explore, waar je nieuwe foto’s, video’s en Reels ontdekt op basis van jouw interesses. Tot slot heb je nog je eigen profiel. Op deze pagina zie je al je gedeelde foto’s, video’s, Reels en gemarkeerde Stories, en kun je je bio en profielfoto aanpassen.

Instagram gebruiken op iPad

Hoewel de iPad-app dezelfde basis heeft als de iPhone, is de structuur duidelijk anders. Zo vind je de navigatiebalk niet onderin, maar aan de zijkant. Zodra je de app opent, kom je direct in het Voor Jou-tabblad terecht, waar persoonlijke aanbevelingen samenkomen met Stories van vrienden en Reels die speciaal op jouw interesses zijn afgestemd.

Nieuw is ook het Volgend-tabblad, waarmee je meer grip hebt op wat je ziet. Je kunt kiezen voor een volledig overzicht van iedereen die je volgt, een selectie van alleen vrienden (wederzijdse volgers), of een strakke chronologische feed via de optie Nieuwste. Dankzij de kolommen zie je daarnaast meteen je privéberichten, kun je sneller schakelen tussen gesprekken en heb je eenvoudig toegang tot zoeken en meldingen. Uploaden gaat bovendien een stuk soepeler: met één tik op het plusje start je direct een nieuwe post.

Instagram downloaden

Instagram is gratis beschikbaar als iPhone-app en sinds eind 2025 is deze app ook beschikbaar als app op iPad. Daarnaast kun je Instagram vanuit je browser gebruiken, bijvoorbeeld op je Mac.

Instagram Versie 419.0.0 Download Geschikt voor iPhone, iPad Vereist iOS 16.3+ Grootte 503.19 MB Uitgever Instagram, Inc. Leeftijd 12+ Talen

Meer weten over Instagram?

Wil je meer uit Instagram halen, dan hebben we allerlei losse tips en gidsen. Daarmee leer je onder andere hoe je filters aanpast, meerdere foto’s tegelijk deelt, je account beter beveiligt en data bespaart. Hieronder vind je een selectie van handige artikelen die je Instagram-sessie verbeteren: