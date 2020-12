In Instagram draait alles om likes. Wil je weten welke posts en berichten je eerder een like hebt gegeven, dan kan dat. Het zit alleen wat verstopt. In deze tip leggen we uit waar je je eerdere likes kunt terugvinden.

Bij Instagram draait alles om het liken van foto’s en berichten. Als je foto niet genoeg likes krijgt, kan dat voor sommige mensen een enorme knauw in hun zelfvertrouwen betekenen. Zelf geef je natuurlijk ook de hele tijd likes aan de foto’s van je vrienden. In de loop der tijd heb je misschien wel bij honderden of zelfs duizenden Instagram-foto’s op het hartje geklikt. Krijg je opeens een hekel aan iemand, dan wil je die likes misschien weer intrekken. Of misschien ben je gewoon benieuwd bij welke foto’s je in het verleden op het hartje hebt getikt. Je kunt die berichten met hartje met wat moeite terugvinden als je de juiste stappen weet. Zo bekijk je al jouw gegeven Instagram-likes.



Instagram-likes terugvinden

Instagram maakt niet direct duidelijk waar je die gelikete berichten kunt vinden. Het is misschien een verrassende plek, maar je vindt ze via de accountinstellingen van de app:

Open de Instagram-app op je iPhone. Tik rechtsonder op het accountpoppetje. Tik rechtsboven op de drie liggende streepjes om het menu te openen. Ga naar Instellingen > Account > Berichten die je leuk vindt. Je ziet nu alle berichten die je een hartje hebt gegeven.

Standaard zie je de foto’s in een raster. Bovenin het scherm zie je de mogelijkheid om de berichten in een tijdlijn te bekijken, inclusief bijschrift en commentaar.

Andere likes bekijken in Instagram

Eventueel kun je op een foto tikken en het hartje weer weghalen of door de reacties bladeren. Tik eventueel op het onderschrift ‘x vind ik leuks’ om te zien wie nog meer de foto heeft geliked. Heeft een foto veel likes gekregen dan kun je eventueel de zoekbalk bovenin gebruiken om op naam te zoeken.