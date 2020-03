De filters van Instagram zijn een kwestie van smaak. Sommige vind je mooi, andere gebruik je nooit. In deze tip leggen we uit hoe je favoriete Instagram-filters altijd vooraan zet, door ze naar eigen voorkeur te rangschikken.

Instagram-filters instellen

De Instagram-app barst van de filters waarmee je je foto’s kunt opleuken. Denk aan zwart-wit of een overdreven belichting, zodat je foto’s er net wat unieker uitzien. Maar wist je dat je zelf kunt kiezen welke filters er allemaal in het rijtje staan? Omdat er gaandeweg steeds meer filters bijgekomen zijn, raak je al snel het overzicht kwijt, terwijl je vast wel een paar favorieten hebt. Filters die je niet gebruikt kun je net zo goed verbergen of achteraan het lijstje zetten.



De filters van Instagram zorgen ervoor dat al snel iets moois maakt. Maak je vaak foodfoto’s dan zul je andere filters gebruiken dan mensen die vooral landschappen fotograferen. Gelukkig kun je de filters in elke gewenste volgorde rangschikken.

Omdat Instagram behoorlijk wat fotofilters heeft, kun je zelf kiezen welke filters je wilt zien. Je doet in het scherm ‘Filters beheren’, waar je ook filters aan en uit kunt zetten, zodat je alleen de filters ziet die je mooi vindt.

Stap 1: Instagram filters beheren

Als je de filters wilt rangschikken, hoef je alleen maar de lijst met filters te openen. Die lijst verschijnt zodra je een foto met Instagram hebt gemaakt of wanneer je een foto hebt geselecteerd om met Instagram te bewerken. Helemaal achteraan de lijst met filters vind je de knop ‘Beheren’. Druk daarop om de filters te beheren.

Stap 2: Volgorde Instagram filters aanpassen

Nu opent een lange lijst; dit zijn alle filters die in Instagram bechikbaar zijn. Tik op de liggende streepjes voor een filter om de volgorde aan te passen. Sleep je een filter omhoog, dan komt deze verder vooraan te staan in de lijst. Als je tevreden bent met de rangschikking, dan tik je rechtsboven op Klaar. De app stuurt je dan direct terug naar het vorige scherm en je ziet meteen dat de volgorde van de filters is aangepast.

Instagram filters verbergen of verwijderen

Je kunt filters ook eenvoudig verbergen of verwijderen. Dit werkt op vrijwel dezelfde manier.

Zo kun je een Instagram-filter verwijderen:

Open de Instagram-app en begin met het toevoegen van een nieuwe foto. Scroll in de lijst met filters helemaal naar rechts en tik op Beheren. Om een filter te verwijderen uit de lijst vink je het vakje uit.

Als je een filter verbergt of verwijdert, zie je hem niet meer als je een foto hebt gemaakt. Wil je het Instagram-filter op een later moment toch weer gebruiken, dan zet je het vinkje weer aan.

