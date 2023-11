De Europese privacytoezichthouders hebben geconstateerd dat Meta de gegevens van Instagram- en Facebook-gebruikers op onrechtmatige wijze verwerkt. Het techbedrijf verzamelt namelijk niet alleen de woonplaats en leeftijd van gebruikers, maar houdt ook bij op welke berichten gebruikers reageren, welke links ze aanklikken en welke filmpjes ze liken. Zo ontstaat er een interessanter gebruikersprofiel voor adverteerders, maar volgens de EDPB is er ‘geen geldige juridische basis’ voor deze gegevensverzameling. “Door hier een eind aan te maken, is de privacy van mensen beter beschermd”, zegt Aleid Wolfsen, voorzitter van de AP en vicevoorzitter van de EDPB.

Meta krijgt verbod op persoonlijke advertenties

Gepersonaliseerde advertenties zijn een goudmijn voor adverteerders, en dus ook voor Meta, het moederbedrijf van Instagram en Facebook. Bedrijven kunnen met persoonlijke advertenties namelijk makkelijker de juiste doelgroep aanspreken. Het verbod op gepersonaliseerde advertenties zal dan ook ongetwijfeld gevolgen hebben voor de advertentie-inkomsten van Meta.

Eerder deze week kondigde Meta nog advertentievrije abonnementen aan. Voor een tientje per maand (een paar euro extra als je het abonnement via de app afsluit) schotelen Instagram of Facebook je geen advertenties meer voor. Voor gebruikers die overwogen dit abonnement vooral af te sluiten vanwege privacyredenen, kunnen dankzij het verbod op gepersonaliseerde advertenties dus enkele euro’s per maand besparen.