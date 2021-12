Bij Instagram kun je de reacties uitschakelen of reacties blokkeren op basis van trefwoorden. In deze tip lees je hoe je pestkoppen op Instagram te slim af bent.

Krijg je vervelende reacties over een puistje of heb je last van een stalker, die steeds dezelfde dingen roept? Dan kun je er bij Instagram iets aan doen. Met maatregelen probeert Instagram onderling pesten en ongewenste spam tegen te gaan, of in ieder geval moeilijker te maken. Je kunt de mogelijkheden binnen reacties onder jouw berichten beperken. Instagram geeft je drie opties: alle reacties uitschakelen bij een bericht, filteren met een standaardlijstje van veelgebruikte scheldwoorden, of zelf een lijstje met trefwoorden aanleggen. Alle drie opties leggen we uit in deze tip.

Instagram-reacties uitschakelen

De meest drastische methode is het uitschakelen van de reacties bij een bericht. Zo werkt het:

Kies een nieuwe foto die je op Instagram wilt plaatsen. Selecteer eventueel een filter en andere bewerkingen en ga door naar het scherm waar je een bijschrift kunt toevoegen. Tik onderin op de knop Geavanceerde instellingen. Zet de schakelaar bij Opmerkingen uitschakelen aan.

Je kunt de reacties ook achteraf uitschakelen door op de drie puntjes (…) bij een bericht te tikken. Daarna kies je de optie Opmerkingen uitschakelen.

Reacties automatisch filteren op trefwoorden

Je kunt ook bepaalde reacties blokkeren op basis van trefwoorden. Alle reacties waarin het betreffende woord voorkomt worden tegengehouden. Zo pak je het aan:

Open de Instagram-app en tik rechtsonder op je profiel. Tik rechtsboven op de drie liggende streepjes. Kies Instellingen en tik op Privacy. Selecteer Opmerkingen verbergen.

Reacties die mogelijk ongepast of beledigend zijn of die mogelijk pesterijen bevatten, worden automatisch uit je berichten gefilterd. Je kunt dit later altijd weer uitschakelen. Wanneer je het filteren van reacties inschakelt, wordt dit toegepast op zowel nieuwe als bestaande reacties op je berichten.

Handmatig trefwoorden filteren in Instagram-reacties

Heb je vervelende bezoekers die andere scheldwoorden vaak gebruiken, of noemen ze je bij een bijnaam die je niet openbaar wil zien? Dan kun je ze in bovenstaand scherm intikken bij Lijst beheren. Dit werkt ook met getallen en emoji. Het is belangrijk dat je de woorden scheidt met komma’s, want anders denkt Instagram dat het allemaal één groot woord is.

Meer maatregelen tegen Instagram-pesten

Helaas is het probleem van trollen hiermee nog niet helemaal opgelost. Trollen gebruiken bijvoorbeeld algemene vervelende bewoordingen om je de grond in te stampen, bijvoorbeeld door je bij je achternaam aan te spreken: “Meneer Jansen denkt zeker dat hij heel wat is?” In dat geval kun je je eigen achternaam in de lijst zetten.

Je kunt in Instagram ook heel gemakkelijk kiezen voor een account met slotje (privé-account). Daarbij kun je zelf aangeven welke mensen jouw berichten mogen zien. Maar ook zonder afgeschermd account kun je vaak nog meer beperkingen instellen. Zo kun je per persoon aangeven wie je Instagram Story mag bekijken. Daarnaast kun je in Instagram goede vrienden op een aparte lijst zetten en bepaalde onderdelen van je Story alleen zichtbaar maken voor alleen je beste vrienden. Ten slotte is er altijd nog de optie om een account helemaal te blokkeren.