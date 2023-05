In Instagram kun je berichten, foto's en verhalen bewaren als kladversie (concept). Handig als je even geen tijd hebt om een bewerkte foto meteen te posten. In dit artikel lees je hoe Instagram-concepten werken.

Instagram barst van de filters om je foto’s mee op te fleuren. Als je na al het harde werken een foto toch op een later moment wil plaatsen, dan kun je deze opslaan als concept. Maar hoe werkt dit precies en waar vind je die concepten terug? Dat lees je in deze tip.

Instagram: concepten opslaan

De optie om concepten in Instagram op te slaan, wordt vanzelf weergegeven zodra je bewerkingen bij een foto uitgevoerd hebt.

Begin met het kiezen van een foto voor jouw bericht of verhaal. Plaats een filter of effect, snij de foto bij en doe andere gewenste bewerkingen. Tik vervolgens op de pijl linksboven om terug te gaan. Je krijgt nu de opties Negeren en Concept opslaan. Kies het laatste.

Er verschijnt dus automatisch een melding of je de wijzigingen in je foto wil opslaan als concept. Tik op Concept opslaan en al je bewerkingen worden bewaard voor later gebruik. Dit werkt op dezelfde manier voor het opslaan van Instagram Reels, Verhalen en dergelijke.

Help, ik kan geen Instagram-concept opslaan

Heb je geen bewerkingen in de foto toegepast, dan krijg je de optie om een concept te bewaren niet te zien. Instagram gaat er dan vanuit dat je de foto later nog gemakkelijk opnieuw kunt uitkiezen en posten. Om te zorgen dat het opslaan van concepten toch verschijnt kun je het beste een piepkleine wijziging aanbrengen, bijvoorbeeld de foto een tikje lichter of donkerder maken. Je kunt ook op de magische toverstaf tikken om de foto automatisch te optimaliseren. Als het resultaat je bevalt kun je de foto opslaan als concept.

Concepten in Instagram bekijken, beheren en publiceren

Om verder te gaan met een bestaand concept, hoef je alleen maar een nieuwe post te starten in de Instagram-app. Volg onderstaande stappen om verder te gaan met een concept:

Open Instagram en tik op de plusknop om een nieuwe post te maken. Onderin beeld zie je de camerarol met foto’s. Standaard is het album Recent actief, maar er is ook een album Concepten. Tik hierop. Je ziet nu de eerder gemaakte concepten. Kies er eentje uit en publiceer deze. Je kunt eventueel nog wat meer bewerkingen uitvoeren.

Instagram-concepten verwijderen

Je kunt ook al je concepten in één keer uit de Instagram-app verwijderen. Dit werkt als volgt:

Ga naar de concepten, zoals hierboven uitgelegd. Tik op het linkje Beheren. In het volgende scherm vind je een overzicht van al je opgeslagen concepten. Tik op Bewerken en vink aan welke concepten je wilt wissen. Tik nu op Klaar om de concepten te verwijderen.

