Je hebt geen reisgidsen nodig om iets te weten te komen over je volgende vakantiebestemming. Ook op Instagram kun je allerlei informatie vinden en het is vaak recenter. Het hippe restaurant dat een week geleden open ging, staat wel op Instagram, maar niet in je reisgids. Deze tip legt uit hoe je het gebruikt.

Instagram als reisgids

Op internet valt er genoeg te lezen over je vakantiebestemmingen en ook reisgidsen geven je veel informatie over je de plek waar je naar toe gaat. Maar die gidsen beschrijven vooral de plekken waar iedereen komt. Wil je de massa ontwijken en op zoek gaan naar bijzondere locaties, dan moet je soms flink graven in reisgidsen of contact zoeken met de lokale inwoners. Iets dat niet altijd even makkelijk is. Gelukkig schiet Instagram dan op een verrassende manier te hulp: hier kun je gericht zoeken naar foto’s die op een bepaalde locatie zijn gemaakt. Instagram is namelijk niet alleen een app voor selfies en maaltijden, maar kan ook van pas komen om interessante informatie te krijgen over je volgende vakantiebestemming.

Instagram als vakantiegids: zoeken op hashtags

Gelukkig biedt Instagram de oplossing met de zoekfunctie. Door te zoeken naar je vakantiebestemming in Plaatsen, zie je recente foto’s uit dat gebied. Door te zoeken op bepaalde trefwoorden (bijvoorbeeld #backpacking) kun je zomaar op ideeën voor interessante bestemmingen komen. Zoek eens op #mountains of #beach als je dat je favoriete vakantiebestemming is. Je zou ook kunnen zoeken op termen als #coffee of #pokebowl, maar die zoekopdrachten zijn wat minder ideaal omdat je waarschijnlijk niet voor een lekker bakkie koffie de hele wereld over reist. Maar voor bijzondere plekken stap je waarschijnlijk wel in het vliegtuig.

Erg jammer is dat je niet kunt zoeken op meerdere hashtags tegelijk. Dat kan alleen met tools van derden. Vaak gaat het dan om vrij prijzige oplossingen waarvoor je een maandabonnement van een paar tientjes moet afsluiten om je Instagram-account professioneel te kunnen beheren.

Zoeken op locatie in Instagram

Soms ligt een bezienswaardigheid wat afgelegen en twijfel je of het wel de moeite is om er naartoe te reizen. Ook dan komt Instagram van pas. Wil je vooraf weten wat er te doen is, dan geeft Instagram je een overzicht van foto’s die eerder zijn gemaakt. Daardoor is de verrassing wat je kunt verwachten er wel een beetje af, maar je reisgenoten zullen je dankbaar zijn als je ze een onnodige omrit hebt bespaard (of omgekeerd: dat ze het niet hadden willen missen).

Instagram als inspiratie voor foto’s

Het leuke is ook dat Instagram je meteen wat inspiratie geeft vanuit welke standpunten je het beste selfies en andere foto’s kunt maken. Je bent dan misschien niet helemaal origineel, maar je hebt in ieder geval wel een mooie foto. En als je er zelf bij op staat, is het toch nog uniek en persoonlijk. Met het bladwijzer-icoontje kun je foto’s opslaan in een collectie, zodat je ze later snel kunt terugvinden.

Leer over de lokale gebruiken van je bestemming

Uit de recente foto’s kun je enorm veel inspiratie en informatie halen. Denk bijvoorbeeld aan de weerssituatie, kledingvoorschriften, bepaalde gerechten die je echt eens moet proberen en bijzondere locaties. Ga je naar een Oosterse tempel of naar een sjiek restaurant en heb je geen idee welke kleding gepast is, dan kunnen foto’s veel opheldering geven. Kun je met een spijkerbroek en sneakers naar binnen, of wordt toch wel iets meer verwacht?

Door de foto aan te klikken kun je ook nog zien of de persoon er wat over heeft geschreven. Mocht je heel nieuwsgierig zijn geworden naar de ervaringen van die persoon, dan kan je natuurlijk altijd een berichtje achterlaten.

Bekijk ook onze andere vakantietips uit de iCulture Vakantiespecial:

Lees meer over Instagram in onze uitgebreide gids of bekijk ons overzicht met Instagram-tips voor nog meer ideeën.