In Instagram kun je op een makkelijke manier je posts verbergen door deze te archiveren. In deze tip lees je hoe je dat doet en leggen we uit hoe je berichten weer terughaalt.

Hier vind je je Instagram-archief

Op Instagram draait het vaak om mooie foto’s. Sommige mensen proberen alles in dezelfde stijl te doen, bijvoorbeeld allemaal zwart-wit of een bepaalde kleurtint zoals pastel. Heb je spijt van een bepaalde foto die niet goed in je tijdlijn past, vind je de foto gewoon niet mooi of erger nog: staat je ex erop, dan is het niet nodig om deze foto definitief te verwijderen. Je kunt foto’s ook archiveren, zodat ze nog wel blijven bestaan. Ze zijn alleen niet meer zichtbaar voor anderen en je kunt ze op elk moment weer terugzetten op je profiel.

Instagram-berichten archiveren

De mogelijkheid om berichten te archiveren is al een tijdje beschikbaar bij Instagram. Dankzij deze archief-optie kun je je eigen posts verbergen voor andere Instagram-gebruikers, zonder dat je de berichten zelf, de likes en de reacties kwijt bent.

Het archiveren van Instagram-berichten gaat heel eenvoudig:

Open de Instagram-app. Ga naar je profiel door rechtsonder op het bolletje met je profielfoto te tikken. Tik één van je eigen berichten aan. Tik daarna op de drie stipjes rechtsboven. Kies voor de optie Archiveren.

Gearchiveerde Instagram-berichten bekijken

Je kunt op elk moment je gearchiveerde berichten terugzien. Dit werkt als volgt:

Ga naar je Instagram-profiel. Tik rechtsboven op de drie liggende streepjes. Kies Archief > Gearchiveerd. Je ziet nu een overzicht van je Verhalenarchief, Berichtenarchief of Live-archief. Tik bovenin op het omlaag wijzende pijltje om naar een ander type archief te gaan.

Deze berichten zijn dus alleen voor jou te zien en niet voor je volgers en andere Instagram-gebruikers.

Gearchiveerd Instagram-bericht terughalen

Je kunt een gearchiveerd Instagram-bericht te allen tijde terughalen en weer op je profiel plaatsen. Doe hiervoor het volgende:

Ga naar het archief met gearchiveerde Instagram-berichten. Selecteer een post die je weer zichtbaar wilt maken. Tik rechtsboven op de drie stipjes en selecteer In profiel weergeven.

Je Instagram-post wordt vervolgens weer in je profiel gezet, waardoor deze dus ook weer openbaar is voor je Instagram-volgers.

