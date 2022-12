Mooiere foto’s voor Instagram doe je zo

Bij veel mensen heeft Instagram een vaste plaats in hun leven gekregen. Je plaatst dagelijks wel één of meer foto’s, die je met zorg hebt uitgezocht. Maar hoe goed de camera in je iPhone ook is: de uiteindelijke foto heeft niet altijd het gewenste effect. Gelukkig zijn er tips om je foto’s nog nét iets beter te maken.

#1 Speel met licht

De hedendaagse iPhones hebben fantastische camera’s, maar op een koude dag tril je misschien wel zoveel dat je foto bewogen is. Of misschien wilde je wel een extreme close-up maken, maar dat kon de lens niet aan. Hoe dan ook, de foto’s die je met je iPhone maakt voor Snapchat en Instagram kunnen nog wel ietsje beter. En daar hoef je echt niet veel moeite voor te doen.

Licht is een van de belangrijkste factoren bij fotografie. Is er te veel licht, dan is je onderwerp overbelicht. Te weinig licht ziet er duister uit en trekt niet de aandacht die je zoekt. Ben je in een ruimte, let dan op door welk raam het zonlicht binnenkomt. Is de middagzon te fel? Probeer het dan eens eerder of later op de dag of gebruik vitrages om het licht iets te filteren. In de vroege ochtend en tegen zonsondergang krijg je de mooiste warme gloed. En hoe zit het met lampen, die ongewenste schaduwen kunnen veroorzaken? Soms is het beter om de lampen even uit te zetten tijdens het fotograferen, als er van buitenaf voldoende licht komt.

Als je weet hoe de zon rondgaat in jouw kamer, weet je wanneer je het beste foto’s kan gaan schieten. Door de focus te verleggen kun je ook de belichting van foto’s aanpassen op je iPhone. En ben je van plan om hetzelfde object (bijvoorbeeld een huisdier) vaker te fotograferen, dan kan het zin hebben om gedurende de dag een paar foto’s te maken vanuit verschillende hoeken, zodat je weet welke lichtsituaties het meest geschikt zijn. En een donker detail kun je eventueel wat oplichten met een uitgeklapte witte paraplu.

#2 Gebruik een statief

Net zoals bij andere camera’s is er ook bij de iPhone de kans aanwezig dat je foto bewogen is. Een statief of tripod is dan een handig accessoire. Bovendien kun je deze ook gebruiken om moeilijkere posities te bereiken en om bijzondere hoeken te kiezen. Plaats hem bijvoorbeeld op het stuur van je fiets of een lantaarnpaal en gebruik een afstandsbediening om de foto te maken.

Bekijk ook Met een iPhone-statief maak je betere foto's: dit zijn je opties Op de nieuwste iPhones kun je foto's met extra lange sluitertijd maken. Gebruik je een statief, dan kan de sluitertijd zelfs oplopen tot 30 seconden! Hoog tijd dus om een statief in huis te halen, maar welke? In deze round-up stellen we de beste iPhone-statieven aan je voor.

#3 Gebruik een fotobewerkingsapp

Natuurlijk kun je met Photoshop op de Mac aan de slag gaan, maar de realiteit is dat je daar vaak niet aan toe komt. Wat je nodig hebt is een simpele app waarmee je meteen aan de slag kunt. Er zijn talloze apps die speciaal voor Instagram Stories zijn gemaakt, maar die je ook kunt gebruiken om je andere foto’s op te leuken. Ze bevatten bijvoorbeeld filters en randen die nét iets anders zijn dan de filters die je op Instagram zelf vindt.

Bekijk ook Maak mooiere Instagram Stories met deze apps Je Instagram Story kun je zo bont maken als je zelf wilt. Met stickers en animaties kun je helemaal los gaan. Of misschien wil je gewoon een stijlvol design. Met deze apps voor Instagram Stories maak je er echt iets moois van!

Zoek je een eenvoudige fotobewerker, dan kun je ook gebruik maken van Snapseed. Dit is een gratis app van Google waarmee je bijvoorbeeld het perspectief kan repareren. De meeste apps hebben nét weer andere filters en opties, waardoor je foto’s iets origineler worden. Verstandig is wel om je te beperken tot één of twee , zodat je niet steeds opnieuw hoeft uit te vinden hoe alles in de app werkt. Geen idee welke app je wilt gebruiken? Wij hebben de beste fotobewerkings-apps voor de iPhone al voor je verzameld.

Bekijk ook Beste apps voor fotobewerking op iPhone en iPad Fotobewerking op iPhone en iPad wordt steeds toegankelijker. In deze lijst vind je de beste fotobewerking apps voor iOS, van Darkroom en Lightroom tot Pixelmator en Photoshop Fix. Welke app voor fotobewerking past het best bij jou?

#4 Speel met je instellingen

Je iPhone heeft allerlei handige camerafuncties, die je helpen om mooiere foto’s te maken. Zo kun je gebruik maken van rasterlijnen om te zorgen dat de horizon mooi recht staat. Je kunt met de portretfunctie extra diepte creëren, of met de burstfunctie zorgen dat actie- en sportfoto’s altijd lukken. Of je de functies nu kent of niet, het is belangrijk dat je bekend raakt met je camera. Op die manier kun je hem bijna blindelings gebruiken als het perfecte moment voor een prachtige foto zich voordoet.

Bekijk ook Burstmode op de iPhone gebruiken voor sport- en actiefoto's Met de burstmode kun je een reeks foto's maken, ideaal voor sport, actiefoto's en snelle bewegingen zoals bij kinderen. Deze tip legt uit hoe de burstmode van de iPhone-camera werkt.

#5 Doe inspiratie op bij andere fotografen

De beste manier om trucjes te leren is door je favoriete fotografen of influencers te gaan volgen. Het is natuurlijk niet de bedoeling dat je ze kopieert, maar dat je je eigen stijl vindt door bepaalde trucs te leren. Bijna elke creator zit tegenwoordig op Instagram en de iPhone is een veelgebruikte camera. Een zoektocht op het platform is daarom een goed idee. Maak eventueel een apart Instagram-account aan, puur om fotografen te volgen die je bewondert en waar je inspiratie kunt halen als je even geen idee hebt voor een leuk onderwerp.

Onderzoek ook eens welke eigen Instagram-foto’s de meeste likes krijgen. Blijkbaar heb je met deze foto’s de aandacht van de kijkers getrokken. Zo weet je beter wat jouw publiek leuk vindt. Overigens zou je ook bij de posts van anderen kunnen kijken. Dit kan per onderwerp verschillend zijn. Zijn er mensen in beeld te zien, of juist niet? Is het een symmetrische foto? Is het een drukke en kleurrijke foto of is het juist wat rustiger en minimalistischer? Zijn het foto’s die binnen of buiten zijn gemaakt? Als je weet wat aanslaat, kun je in die trant doorgaan.

#6 Ontwikkel een eigen stijl op Instagram

Vrouwen kiezen regelmatig voor een roze of beige pastelthema op Instagram, zoals op de foto’s rechts te zien is. Maar wil je je wat meer onderscheiden, dan zou je ook kunnen kiezen voor een heel andere stijl in oranje- en blauwtinten. Dat levert soms wat beperkingen op, omdat niet alles wat je ziet in deze tinten kunt fotograferen. Maar soms kun je met kleurfilters veel doen. Je zou ook een opvallend kleureffect kunnen kiezen, dat je op al je foto’s toepast. Maar past op dat het ook snel kan gaan vervelen. En zwart-witfotografie lijkt misschien een ‘kunstzinnige’ keuze, maar foto’s in grijstinten kunnen ook wat minder opvallen en juist wat saai overkomen. Eén kenmerkende kleur die steeds weer terugkomt kan dan een betere keuze zijn. Wat het ook altijd goed doet op Instagram, zijn repeterende patronen, zoals de ramen van een flatgebouw of de strepen op een stuk stof.

Meer tips voor Instagram lees je hier:

Bekijk ook De beste Instagram tips: betere filters, tips voor promotie en meer likes De handigste tips en trucs voor Instagram: verzamel meer likes, gebruik betere fotofilters en krijg meer Instagram-volgers. In dit artikel zetten we allerlei leuke tips voor Instagram op rij, zonder dat je dubieuze trucjes hoeft uit te halen.