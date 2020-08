Vier jaar geleden introduceerde Instagram de Stories. De social media-app heeft daarbij goed gekeken naar de destijds populaire Snapchat, dat veel succes had met deze automatisch verdwijnende berichten. Na de komst van Instagram Stories ging het snel achteruit met de populariteit van Snapchat. Nu heeft Instagram een nieuw slachtoffer in het vizier: met Instagram Reels biedt de app een alternatief voor TikTok.



Instagram Reels: korte video’s als alternatief voor TikTok

Instagram laat vandaag weten dat de Reels-functie vanaf vandaag wereldwijd uitgerold wordt. Het draait bij de Reels allemaal om ‘korte grappige video’s’. Elke video mag maximaal vijftien seconden lang zijn en kun je voorzien van allerlei effecten. Net als bij TikTok speelt ook audio een belangrijke rol. Je kan zoeken in de muziekbibliotheek van Instagram, maar je kan ook je eigen audio toevoegen. Andere mogelijkheden om de video leuker te maken zijn AR-effecten, timers en countdowns en meer. Je kan ook video’s aan elkaar koppelen om te zorgen voor een grappig effect, waarbij het net lijkt alsof een object over gaat van de ene video naar de andere.

Het opnemen van een Reel kan in een serie van clips, maar ook meerdere tegelijk. Na het maken van je Reel kun je deze delen op je profiel, maar je kan hem ook zichtbaar maken in het aparte Explore-deel van Instagram. Bij het posten kan je zelf de hoofdfoto kiezen en je onderschrift en hashtags toevoegen, net als bij een gewone video dus. Op je profiel vind je vervolgens een apart Reels-tabblad, waar al je video’s verzameld worden. Stuur je hem door naar je eigen feed, dan staat hij ook gewoon tussen je andere posts. De Reels combineren met Stories is ook mogelijk. In dat geval verdwijnt deze automatisch na 24 uur.

Instagram presenteert de Reels als een ‘nieuwe manier om jezelf uit te drukken’, maar het is natuurlijk overduidelijk een rechtstreekse aanval op TikTok. Tegenover The Verge zegt Robby Stein van Instagram dat “TikTok de nodige credits verdient voor het populair maken van dit format, maar dat uiteindelijk twee producten nooit helemaal hetzelfde zijn.” Het van oorsprong Chinese TikTok is momenteel omstreden, omdat President Trump in de VS de app wil verbannen. Daarom wordt er gesproken over een overname van de Amerikaanse tak. Lukt dat voor 15 september niet, dan lijkt het erop dat TikTok in de VS op zwart gaat. In Europa is er vooralsnog geen sprake van een ban.

De Instagram Reels worden vanaf vandaag in meer dan vijftig landen uitgerold. Het kan even duren voordat de optie bij jou zichtbaar is. Zorg er in ieder geval voor dat je de meest recente update van de Instagram-app hebt.