Steeds meer video op Instagram

In 2021 liet topman Adam Mosseri weten dat Instagram niet langer een app is om foto’s te delen. De nadruk moest komen te liggen op video’s, net als bij TikTok en YouTube. Alle video-activiteiten werden samengevoegd tot Instagram Video en daarnaast staan de korte Reels veel meer centraal. Wat kun je op Instagram allemaal doen met video? Dat lees je in deze gids.

Instagram Reels

Instagram Reels hebben een eigen tabblad in de app en zijn ook talrijk aanwezig op het Ontdek-tabblad. Het gaat hier om korte video’s van 15, 30 of 60 seconden. Je kunt op het Reels-tabblad korte video’s van allerlei personen vinden. Dit zijn niet alleen de accounts die je volgt, maar ook willekeurige accounts die content posten waar jij van houdt. Kijk je bijvoorbeeld veel hondenvideo’s, dan zul je steeds meer van deze video’s krijgen voorgeschoteld. Mensen komen zo in contact met nieuwe contentmakers en merken, die ze misschien gaan volgen.

Instagram Reels ging in 2020 van start als reactie op het succes van TikTok, waar je ook korte video’s vindt. Uit onderzoek blijkt dat mensen die de eerste 3 seconden van een video kijken grote kans hebben dat ze tot het einde kijken. Omdat de video’s zo kort zijn proberen ze al snel de aandacht te vangen.

De maker van een Reel kan filters, muziek, geluiden en dergelijke toepassen. Ook kun je de Reel in je normale berichtenfeed opnemen, voor nog meer publiek. Ze zijn vooral geschikt voor entertainment en minder voor uitlegvideo’s.

Bekijk ook Instagram Reels: nieuwe korte video's gaan de concurrentie aan met TikTok Instagram heeft een nieuwe functie geïntroduceerd. Instagram Reels zijn korte grappige video's die je met je volgers kan delen. Instagram Reels is een soort alternatief op TikTok, de populaire social media-app waar korte video's met veelal muziek centraal staan.

Instagram Video

Instagram Video is ontstaan vanuit IGTV, een apart onderdeel voor langere video’s. Deze video’s zijn vaak wat professioneler geproduceerd. De lengte kan variëren van 15 seconden tot 60 minuten en zijn te vinden in je normale berichtenfeed. Je kunt video’s posten van een eerder uitgezonden Instagram Live-event of een langere video van maximaal 10 minuten publiceren. Geverifieerde Instagram-gebruikers mogen video’s met een maximale lengte van 60 minuten online zetten, dus dit kunnen complete workshops of documentaires zijn.

Je kunt bovendien video-previews maken. Langere video’s kunnen wat dieper in een onderwerp duiken en zijn daarom wat meer geschikt voor uitleg, demo’s of interviews.

Andere video’s op Instagram

Je kunt op Instagram natuurlijk ook video’s posten in een Story of in een gewoon bericht. Op Instagram zal het meestal gaan om verticaal gefilmde video’s, omdat mensen hun smartphone vaak zo in de hand houden. Je kunt de meeste video’s dan ook alleen in portretstand bekijken. Kantelen heeft geen zin. In Instagram Stories geldt een maximum van 15 seconden per video, maar je kunt natuurlijk meerdere achter elkaar zetten. Upload je een 1 minuut durende video, dan zal deze in de Story worden opgehakt in delen van 15 seconden. In een gewoon bericht mag een losse video tussen de 3 en 60 seconden lang zijn.

Daarnaast kun je op Instagram natuurlijk ook live video’s tegenkomen.

Meer tips over Instagram vind je hier:

Bekijk ook Zo kun je meerdere video's tegelijk posten op Instagram Je kunt in Instagram meerdere video's achter elkaar zetten en plaatsen in één post. In dit artikel leggen we uit hoe je dat precies kunt doen.

Revisiegeschiedenis: 2018 - 20 juni, 20:24: Officiële aankondiging toegevoegd