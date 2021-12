Met een ingebouwde optie kun je in Instagram voorkomen dat je veel mobiele data verbruikt. Ook kun je instellen of je uploads van hoge kwaliteit mogen zijn.

Als je Instagram veel gebruikt, kan het inladen van foto’s en video’s ervoor zorgen dat je veel mobiele data verbruikt. Maar daar is gelukkig iets aan te doen. De app heeft een functie ingebouwd waarmee je eenvoudig data kunt besparen. Dit is bijvoorbeeld handig op vakantie of als je een strikt datalimiet hebt. In deze tip leggen we uit waar je deze optie vindt en hoe het werkt.



Mobiele data besparen in Instagram

Met deze stappen kun je het mobiele dataverbruik van Instagram beperken:

Tik in Instagram op het meest rechter tabblad (die met het poppetje). Tik vervolgens de streepjes rechtsboven, gevolgd door Instellingen. Ga naar Account > Dataverbruik. Tik vervolgens op de schakelaar achter Minder mobiele data gebruiken. Nog verder besparen? Zorg dan dat de schakelaar bij Uploads van hoge kwaliteit uit staat. Dit geldt voor zowel mobiele data als wifi.

Je hebt Instagram nu zo ingesteld dat je minder data verbruikt bij het vernieuwen van je feed. Dit betekent wel dat het inladen van foto’s en video’s langer duurt dan je misschien normaal gesproken gewend bent. Normaal gesproken laadt Instagram video’s al in voordat ze verschijnen. Als je deze databesparingsfunctie gebruikt, gebeurt dat niet meer, al voorkomt het niet dat video’s automatisch afgespeeld worden. Als je Instagram via een wifi-verbinding gebruikt, verandert er verder niets. De databesparing geldt alleen voor mobiele data.

De instelling voor uploads van hoge kwaliteit geldt zoals eerder gezegd wel voor zowel wifi als mobiele data. Je kunt daar helaas geen onderscheid in maken.

Bekijk ook onze gids met meer tips om extreem dataverbruik op je iPhone te voorkomen. Bijvoorbeeld het volledig uitschakelen van mobiele data voor bepaalde apps of het verversen van apps op de achtergrond.

