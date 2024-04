Als je Instagram vaak gebruikt, ben je wel toe aan wat nieuwe manieren om je foto's te versieren. Volg de stappen in dit artikel om je filters extra sterk te maken, of juist af te zwakken.

Foto’s op Instagram zetten kan iedereen, maar de app wordt pas interessant als je een filter gebruikt. Met filters kun je de stemming van een foto benadrukken, of hem er gewoon wat mooier uit laten zien door bepaalde kleuren te accentueren. Wat niet iedereen weet, is dat je een filter extra sterk kunt maken of juist iets kunt afzwakken.

Instagram-filters gebruiken

Een foto op Instagram kun je soms net iets mooier maken door een filter toe te passen. Bij het plaatsen van een bericht op Instagram kun je door de filters onderin het scherm bladeren om het juiste effect te kiezen. Sommige zijn heel subtiel, andere zijn wat opvallender.

De intensiteit van Instagram-filters wijzigen doe je zo

Heb je een Instagram-filter gekozen, maar vind je dat het effect nauwelijks zichtbaar is, of juist iets te overdreven is? Dan kun je de intensiteit aanpassen:

Kies een filter door erop te tikken.

Tik nogmaals op het filter om een schuifknop zichtbaar te maken. Hiermee kun je het effect aanpassen van 0 (nauwelijks effect) tot 100 (overdreven effect).

Druk op het vinkje om verder te gaan en je foto te plaatsen.

Wil je meer weten over Instagram? Neem dan eens een kijkje bij onze andere tips:

