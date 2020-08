Het is in de Instagram-app mogelijk om meerdere accounts naast te gebruiken. Maar hoe werkt dat precies en hoe kun je wisselen tussen deze accounts? In deze tip leggen we uit hoe je meerdere Instagram-accounts toevoegt, ertussen wisselt en weer verwijdert.

Meerdere Instagram-accounts op je iPhone

Als je een actieve Instagrammer bent met meerdere accounts, dan is het in de Instagram-app mogelijk om tussen deze Instagram-accounts te wisselen. Misschien heb je een privé account en daarnaast een paar accounts voor websites die je beheert of bedrijven waar je voor werkt. Je kunt meerdere Instagram-accounts naast elkaar gebruiken, tot maximaal vijf accounts tegelijk. Ben je benieuwd hoe dit werkt? In deze tip lees je alles over het gebruiken en instellen van meerdere accounts zonder dat je steeds hoeft in- en uit te loggen.

Extra Instagram-accounts toevoegen

Om extra Instagram-accounts in de app in te stellen, volg je onderstaande stappen:

Open de Instagram-app op je iPhone. Tik rechtsonder op je profielfoto. Tik rechtsboven op het tandwiel om de instellingen te openen. Scrol helemaal naar onderen en selecteer Account toevoegen. Log in het scherm dat nu verschijnt in met een extra Instagram-account.

Wisselen tussen Instagram-accounts

Nadat je een extra account hebt aangemeld in de Instagram-app, kun je via je profiel eenvoudig wisselen tussen verschillende accounts. Dit doe je als volgt:

Tik rechtsonder op je profielfoto. Kies het gewenste account.

Als je pushberichten in de Instagram-app ontvangt, wordt hierin aangegeven op welk profiel deze betrekking heeft. Doordat je in meerdere accounts kunt inloggen, kun je berichten plaatsen vanuit een account naar keuze.

Extra Instagram-accounts verwijderen

Wil je een extra Instagram-account weer uit de app verwijderen, dan doe je dat ook vanuit de instellingen:

Open het profiel dat je wil verwijderen. Tik rechtsboven op de drie liggende streepjes. Kies Instellingen. Blader omlaag en kies Afmelden. Vink de account aan waarbij je je wilt afmelden. Tik op Afmelden.

Als een account hangt onder een ander account, dan kun je alleen voor deze hele serie accounts afmelden. Er verschijnt dan een lijstje onder je persoonlijke accounts, zoals op de afbeelding is aangegeven.

