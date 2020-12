Hoe kun je Instagram gebruiken vanaf je Mac? In deze tip leggen we je uit wat je allemaal kunt op de Mac en hoe het werkt.

Instagram gebruiken op de Mac

Je gebruikt Instagram waarschijnlijk al op je iPhone of misschien gebruik je zelfs Instagram op de iPad, ook al is het er niet voor geoptimaliseerd. Maar wist je dat je het ook op de Mac kunt gebruiken? Dit werkt via de browser of via apps van derden. Daarnaast zijn er wat manieren om via je Mac foto’s te uploaden naar Instagram. Maar we moeten meteen ook waarschuwen: doe het alleen als het echt niet anders kan, want op de iPhone gaat alles een stuk makkelijker. Instagram jaagt gebruikers het liefst weg van de desktop. Nu het door de komst van Apple Silicon mogelijk is om iPhone-apps op de Mac te installeren, heeft Instagram daar dan ook meteen een stokje voor gestoken. Verder loop je het risico dat je account wordt geblokkeerd als je de grenzen probeert op te zoeken. In dit artikel vertellen we je wat de opties zijn als je binnen die grenzen wilt blijven.



Instagram gebruiken in Safari

De eerste en meest voor de hand liggende optie is het gebruiken van Instagram in Safari. Door naar www.instagram.com te gaan, kun je inloggen en de berichten van al je vrienden bekijken. Ook kun je Instagram Stories bekijken. Dit werkt iets minder soepel dan in de mobiele app, maar je hoeft in ieder geval niets te missen van je vrienden. Voor Safari zijn er helaas geen extensies om extra functies toe te voegen.

Foto’s uploaden kan via een omweg:

Open Safari op de Mac. Ga vervolgens naar Safari > Voorkeuren > Geavanceerd. Zet het vinkje aan bij Toon Ontwikkel-menu in menubalk. Open nu een nieuw venster in Safari. Ga naar Ontwikkel > Gebruikersagent > Safari iPhone (er staat een versienummer bij). Safari denkt nu dat je op je telefoon zit. Log in bij Instagram en je ziet een cameraknop onderaan het scherm. Hiermee kun je foto’s uploaden, rechtstreeks vanaf de desktop.

Instagram gebruiken in Chrome

Ook in Chrome heb je verschillende opties om gebruik te maken van Instagram. De website werkt hetzelfde als de versie voor Safari, alleen Chrome biedt je iets meer mogelijkheden op het gebied van extensies. Er zijn extensies die het mogelijk maken om foto’s te uploaden of downloaden of om het simpelweg makkelijker te maken om door Instagram te bladeren. Net als in Safari heb je ook de mogelijkheid om foto’s te uploaden (ook zonder extensie). Om dit te doen ga je als volgt te werk:

Open Instagram in de Chrome-browser en klik met de rechtermuisknop ergens op de pagina. Kies de optie Inspecteren. Klik op het tablet-icoontje linksonder (zie pijl). Onderin het scherm zie je nu de cameraknop, waarmee je foto’s van je desktop kunt uploaden.

Lukt het niet of is de plusknop niet meteen zichtbaar? Ververs even de webpagina en ze verschijnen alsnog!

Instagram gebruiken via apps

Er zijn ook dirverse apps beschikbaar in de App Store die ervoor zorgen dat je Instagram kunt gebruiken op de Mac. Wanneer je ‘Instagram’ intypt in de zoekbalk van de App Store krijg je verschillende apps te zien. Wij zetten de beste voor je op een rij.

Windowed

Met Windowd kun je Instagram-posts uploaden en bekijken op je Mac of Windows-pc. De gratis app is in feite een browser waarmee je content kunt uploaden en zelfs je accounts beheren. Het is gemaakt door een student die gefrustreerd was door de beperkte mogelijkheden en daarom een oplossing voor zichzelf zocht. Je kunt met Instagram wel uploaden via een webbrowser, maar dit werkt alleen bij mobiele browsers. De ontwikkelaar van Windowed krijgt jouw gegevens niet in handen. Je kunt met deze app vijf verschillende Instagram-accounts beheren.

De broncode van Windowed is gratis te downloaden via Github.

Ramme

Ramme is een app die je niet kunt downloaden in de App Store, maar wel via GitHub. Qua design doet Ramme enorm denken aan de mobiele Instagram app. De menubalk is dan ook onderin de app te vinden en bovenin de app kun je de Instagram Stories van al je vrienden bekijken. Ook biedt Ramme je de mogelijkheid om foto’s en video’s te uploaden. Het uploaden van foto’s en video’s werkt hetzelfde als de mobiele app. Je upload de foto, kunt hem bewerken, voegt een bijschrift toe en je bent klaar. Zelfs een locatie toevoegen kan via de app, hiervoor moet je de app wel toestemming geven om je locatie in te zien. Je download Ramme via GitHub.

In ons artikel over Ramme vind je meer informatie.

Flume

Flume is ook een alternatieve Mac-app voor Instagram. Voorheen was deze ook in de Mac App Store beschikbaar, maar nu kan je hem alleen nog downloaden via de website van de app. Je bekijkt daarmee al je activiteiten, zoals likes en nieuwe volgers, maar ook de foto’s van andere Instagram-profielen. Met een pro-account kun je inloggen in meerdere accounts en kun je de foto’s direct vanaf je Mac via Flume uploaden.

Flume download je vanaf de website van de makers.

PhotoFeed for Instagram

PhotoFeed is een simpele app die lijkt op de website van Instagram. Je kunt de app bovenin de menubalk zetten zodat je eenvoudig bij de berichten kunt. De app is gratis te downloaden en om enkel foto’s en Instagram Stories te bekijken kun je het prima redden met de gratis versie. Wil je echter ook de mogelijkheid om foto’s en video’s te kunnen uploaden, dan zul je hiervoor moeten betalen. Dit kost je eenmalig een paar euro. Je verwijdert dan ook direct alle reclame.