Als je samen naar muziek wil luisteren met Spotify, kan dat natuurlijk eenvoudig als je bij elkaar bent via een speaker of door audio te delen via AirPods. Spotify heeft nu een nieuwe functie beschikbaar gesteld waarmee iedereen de muziek kan bedienen vanaf zijn of haar eigen iPhone. Deze Spotify Group Sessions zijn als beta beschikbaar voor betalende Spotify Premium-gebruikers. Zo werken de Group Sessions in Spotify.

Wat zijn Spotify Group Sessions?

Met een Group Session in Spotify kun je samen met meerdere mensen naar dezelfde muziek luisteren en deze bedienen. Iedereen die deelneemt aan zo’n gezamenlijke luistersessie, hoort dezelfde muziek en kan nummers toevoegen aan een afspeellijst. Alles in real-time, zodat je dus niet een enkele iPhone hoeft door te geven als je bij elkaar bent. Je kunt daardoor afstand behouden in tijden van corona, maar het komt ook van pas op een gezamenlijk feestje. Hierdoor hoeft niet alles vanaf één apparaat bediend te worden en bepaal je zelf wie de muziek van de avond bepaalt.

De functie wordt nu uitgerold voor Spotify Premium-luisteraars. De Group Sessions vind je alleen op mobiel, dus nog niet in de desktop-app. Er lijkt geen limiet op de functie te zitten, waardoor je zoveel gebruikers toe kan voegen als je wil. Spotify wil de functie de komende tijd nog verder uitbreiden.

Hoe kan ik samen luisteren en Spotify Group Sessions instellen?

Om een sessie te starten, doe je het volgende:

Open de Spotify-app en start een nummer. Tik linksonder op het scherm met het huidige nummer op het Connect-icoontje. Onder het kopje Een groepssessie starten, zie je een code. Laat deze door je vrienden of je familieleden scannen. Het scannen kan door dezelfde stappen te doorlopen en te kiezen voor Scannen om deel te nemen. Je kan ook scannen door de zoekfunctie te openen, op de zoekbalk te tikken en op het camera-icoontje te tikken.

Na een uur van inactiviteit wordt de sessie automatisch stopgezet. Wil je zelf uit een sessie stappen, dan kan dat ook door dezelfde stappen als hierboven te volgen, maar dan te kiezen voor Verlaat sessie. Ben jij de host, dan kies je hier voor Beëindig sessie.

