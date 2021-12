De iPhone heeft een autocorrectie-functie die in actie komt zodra je een aantal letters intikt. Daarbij wordt gebruik gemaakt van een standaard woordenboek (die je kunt resetten). Het standaard woordenboek kan vervelend zijn als je in een vakgebied met eigen jargon werkt. Bij woorden die jíj dagelijks gebruikt, krijg je steeds een virtuele tik op de vingers van autocorrectie. Dat kan ook anders: je kunt zelf woorden toevoegen aan het woordenboek.

Woorden toevoegen aan autocorrectie

Sommige woorden in vakjargon herkent je iPhone niet. Er komt dan een rode stippellijn onder het woord te staan alsof het verkeerd geschreven is. Soms wordt een woord zelfs vervangen voor iets heel anders. ‘Vreemde’ merknamen zoals Absolut en Pritt worden vaak ook niet herkend en je iPhone heeft de neiging om die woorden te vervangen. Hetzelfde gebeurt bij sommige woorden in spreektaal, zoals kneiter.

Je kunt natuurlijk autocorrectie uitschakelen via Instellingen > Algemeen > Toetsenbord > Autocorrectie. Maar dan profiteer je niet meer van de zinvolle suggesties die de iPhone tijdens het typen óók wel eens geeft.

Het is helaas niet mogelijk om rechtstreeks het autocorrectie-woordenboek te bekijken en te bewerken. Wat wél mogelijk is, is om zelf woorden toe te voegen. Dit kan op twee manieren: door ze herhaaldelijk in te typen en door ze als contact op te nemen in het adresboek.

Woorden toevoegen aan autocorrectie-woordenboek

Bij een woord dat je iPhone graag vervangt, kun je tweemaal op dit woord tikken. Kies voor Vervang en selecteer dan je zelf getypte versie (eerste optie). Het woord wordt nu opgeslagen. In het vervolg zal je iPhone dit woord niet meer verbeteren. In het onderstaande voorbeeld zie je hoe we dat het met woord Pritt doen.

Woorden toevoegen via adresboek-truc

Via een truc kun je ook aangeven welke nieuwe woorden voortaan correct zijn. Dit doe je door de woorden toe te voegen aan je adresboek. De autocorrectiefunctie kijkt namelijk niet alleen naar de woordenlijst, maar ook naar namen in je adresboek. Amerikanen gebruiken deze truc graag om het f***-woord toe te voegen aan hun autocorrectie-woordenboek. Dit woord wordt standaard door Apple namelijk gecensureerd en vervangen door iets anders.

Om te voorkomen dat je iPhone-adresboek vervuild raakt is het verstandig om hiervoor een aparte contactengroep aan te maken. Daarin neem je de gewenste woorden op als namen. Je kunt meerdere woorden per contactpersoon kwijt. Helaas heeft het geen zin om allerlei woorden in het notitieveld op te nemen, want de iPhone kijkt alleen naar het naamveld. Dat is nog eens een manier van woorden toevoegen aan het woordenboek.

