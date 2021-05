Hou de luchtkwaliteit in diverse steden in de gaten op je iPhone of Apple Watch. Voor je eigen stad kun je gebruik maken van luchtkwaliteit-apps van derden.

Je kunt de luchtkwaliteit met HomeKit-sensoren binnenshuis meten. Maar wat als je wilt weten wat de actuele luchtkwaliteit in een bepaalde stad is? Daarvoor kun je de Weer-app op je iPhone of Apple Watch raadplegen. Apple berekent deze waarde niet zelf, maar krijgt de data doorgestuurd via verschillende weerdiensten. Wie er helemaal bovenop wil zitten kan ook een Apple Watch-complicatie instellen voor de zogenaamde Air Quality Index (AQI).

Luchtkwaliteit op de iPhone bekijken

Zo ontdek je wat de luchtkwaliteit in een bepaalde stad is op de iPhone:

Open de Weer-app op je iPhone. Blader omlaag naar de lichtkwaliteit, te herkennen aan een soort regenboogbalk met verschillende kleuren.

Lang niet voor alle steden wordt de luchtkwaliteit aangegeven. Bij steden in Duitsland, Engeland en de VS heb je de meeste kans.

Luchtkwaliteit op de Apple Watch bekijken

Je kunt de luchtkwaliteit (AQI) ook op de Apple Watch bekijken en wel op twee manieren: via de Weer-app en door het instellen van een complicatie. Het bekijken in de weerapp werkt op dezelfde manier als hierboven omschreven voor de iPhone. Je opent de Weer-app op je toestel, kiest een geschikte stad en krijgt de waarde te zien op een soort regenboogbalk.

Je kunt ook een complicatie instellen voor je wijzerplaat, maar dit heeft alleen zin als je in een stad bent waar de luchtkwaliteit getoond wordt:

Ga naar de wijzerplaat die je wilt aanpassen. Druk op het scherm. Tik op Wijzig. Blader naar de complicatie die je wilt aanpassen. Kies Luchtkwaliteitsindex.

Bekijk ook Complicaties voor je Apple Watch wijzerplaat, zo werkt het in watchOS 7 Apple Watch complicaties zijn kleine widgets op de wijzerplaat van de Apple Watch. In deze gids lees je hoe ze werken, wat je ermee kunt en hoe je ze instelt.

Luchtkwaliteit bekijken in apps

Helaas werkt het tonen van de luchtkwaliteit niet standaard in Nederland. Maar gelukkig kun je met apps van derden wel de luchtkwaliteit te zien krijgen. Hier zijn enkele apps:

Air Quality App - BreezoMeter (gratis, iPhone + IAP , iOS 13.0+) - Nederlandstalige app, geeft hyperlokale informatie over de luchtkwaliteit en of dit beter of slechter is dan gewoonlijk.

, iOS 13.0+) - Nederlandstalige app, geeft hyperlokale informatie over de luchtkwaliteit en of dit beter of slechter is dan gewoonlijk. AirVisual Air Quality Forecast (gratis, iPhone/iPad/ Watch , iOS 12.0+) - Toont de luchtkwaliteit bij jou in de buurt en standaard ook voor steden als Beijing, Seoul, Los Angeles en Parijs. Dit kun je uiteraard aanpassen, als je andere steden wilt zien.

, iOS 12.0+) - Toont de luchtkwaliteit bij jou in de buurt en standaard ook voor steden als Beijing, Seoul, Los Angeles en Parijs. Dit kun je uiteraard aanpassen, als je andere steden wilt zien. Plume Labs: Air Quality App (gratis, iPhone, iOS 12.0+) - Bevat reclame voor de Flow Air Pollution Sensor, maar als je meerdere zelfgekozen steden toevoegt verdwijnt dit blok vanzelf uit beeld.

Bij al deze apps zul je je locatie moeten delen. Vaak vragen ze ook of ze je notificaties mogen sturen over de luchtkwaliteit. We hebben alledrie de apps getest en bij geen van drie ben je verplicht om eerst een account aan te maken.



Van links naar rechts: Breezometer, AirVisual en Plume Labs.

Lees ook:

Bekijk ook Luchtkwaliteit meten met HomeKit-sensoren: zo pak je het aan Schone lucht is belangrijk om je binnenshuis prettig te voelen. In deze tip leggen we uit hoe je met luchtsensoren en HomeKit kunt zorgen dat de lucht binnenshuis niet te veel CO2 en vluchtige deeltjes bevat.

Wil je het binnenshuis ook goed aanpakken, kijk dan eens naar een slimme luchtreiniger zoals die van Dyson.