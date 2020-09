Data besparen met Spotify

Afhankelijk van je gebruik, kun je met het streamen van muziek met Spotify veel data verbruiken. Spotify geeft je daarom de mogelijkheid om de streamingkwaliteit van muziek aan te passen. In deze tip leggen we uit hoe je op 4 manieren data kan besparen met Spotify.

#2 Gebruik de Datasaver-optie van Spotify

Een beste manier om in Spotify data te besparen is met de Datasaver. Daarmee zorg je ervoor dat je altijd data bespaart als je gebruik maakt van het mobiele netwerk. Het verschil met optie #2 is dat je bij het luisteren via Wi-Fi nog wel de betere geluidskwaliteit krijgt. Sterker nog: je zou de streamingkwaliteit op extreem hoog kunnen zetten, terwijl je toch data bespaart.

Ga in de Spotify-app naar Bibliotheek. Tik rechts bovenin op het tandwiel om naar je instellingen te gaan. Tik op Datasaver. Zet de schakelaar aan.

De geluidskwaliteit wordt dan automatisch op Laag gezet wanneer je muziek via mobiele data streamt. De geluidskwaliteit ligt dan op 24kbit/s. Dit helpt je om verder te luisteren als je databundel op is en je provider de snelheid afknijpt. De muziek klinkt natuurlijk wel minder goed.

#2 Lagere geluidskwaliteit in Spotify

Standaard staat de streamingkwaliteit in de Spotify-app ingesteld op Automatisch. Dit betekent dat de app per situatie bekijkt wat de best mogelijke streamingkwaliteit is. Als je een snelle verbinding hebt, krijg je een betere kwaliteit dan wanneer je een langzamere verbinding hebt. Als je meer controle wilt, kun je dit zelf aanpassen in de app. Dat doe je als volgt:

Ga in de Spotify-app naar Bibliotheek. Tik rechts bovenin op het tandwiel om naar je instellingen te gaan. Tik vervolgens op geluidskwaliteit. Kies Laag (24 kbit/s) of Normaal (96 kbit/s).

Met de optie ‘Laag’ verbruik je de minste hoeveelheid data. Tegelijkertijd betekent dit wel dat de afspeelkwaliteit slechter wordt, al kun je nog steeds prima muziek luisteren. De opties Hoog en Zeer hoog kun je beter vermijden als je data wilt besparen.

#3 Luister offline naar Spotify

Je kunt nog meer data besparen door Spotify offline te luisteren. Dit houdt in dat je eerst je muzieknummers lokaal naar je toestel downloadt voordat je de deur uitgaat. In onze aparte tip lees je er meer over:

Bekijk ook Zo kun je Spotify offline luisteren door muziek te downloaden Je kunt Spotify offline beluisteren, zonder internetverbinding. In deze tip lees je alles over Spotify-albums en afspeellijsten offline opslaan en beluisteren. Er geldt een limiet van 10.00 nummers op 5 verschillende apparaten.

#4 Voorkom downloaden via mobiel

Je kunt ook voorkomen dat Spotify mobiele data gebruikt door dit uit te schakelen:

Open de Instellingen-app op je iPhone of iPad. Blader omlaag naar Spotify. Zet de schakelaar uit bij Mobiele data.

Je kunt nu alleen nog muziek streamen en nummers downloaden via Wi-Fi. Dit voorkomt dat je ongemerkt toch data gebruikt.

Bekijk ook onze gids met meer tips om extreem dataverbruik op je iPhone te voorkomen. Hier lees je bijvoorbeeld hoe je Spotify offline kunt gebruiken.